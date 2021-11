Los países que ya vacunan a los niños contra el covid-19 2:39

Nota del editor: La Dra. Nadine Burke Harris es la directora general de Sanidad de California. Es médica, investigadora y defensora de los problemas de los traumas infantiles. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas.

(CNN) -- Ahora que las vacunas de Pfizer han sido autorizadas para su uso de emergencia en niños de entre 5 y 11 años, yo, como muchos padres de todo Estados Unidos, respiro aliviada de que mis pequeños puedan por fin estar protegidos contra el covid-19. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer para garantizar que salimos de esta pandemia lo antes posible, pero como pediatra y directora general de Sanidad de California, reconozco que el control del virus no puede ser el final de la historia.

Si queremos curarnos de verdad de los impactos del covid-19, tenemos que volver a dejar que la medicina dirija nuestra toma de decisiones y reconocer el papel que el trauma causado por la pandemia y otros factores de estrés acumulativos desempeña en la salud personal y pública, especialmente cuando se experimenta durante la infancia.

En sus recientes deliberaciones, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) señalaron acertadamente que la pandemia de covid-19 ha provocado un aumento de las experiencias adversas en la infancia (ACE, por sus siglas en inglés), o eventos potencialmente traumáticos que están relacionados con problemas de salud, y un mayor riesgo de muchas de las principales causas de muerte en EE.UU.

Desgraciadamente, la mayoría de los profesionales de la medicina aún no han incorporado esta poderosa investigación a la forma en que administramos la atención a los niños y a los adultos. De hecho, demasiados médicos con los que he hablado siguen pensando que las ACE son problemas sociales que no tienen un impacto directo en la salud ni requieren intervenciones médicas.

Ya es hora de que cambiemos eso. La investigación es clara y si no abordamos los efectos a largo plazo de las ACE, me temo que nuestro país estará luchando contra las consecuencias persistentes de covid-19 durante décadas.

Las ACE se refieren a 10 categorías de adversidades o eventos traumáticos experimentados antes de los 18 años, como la enfermedad mental de los padres, ser testigo de violencia doméstica o crecer en un hogar donde hay abuso de sustancias. La exposición a estos factores de estrés en la infancia, sin los amortiguadores necesarios para afrontarlos, conduce a una activación prolongada de la respuesta al estrés del organismo. Esto se conoce como la respuesta al estrés tóxico y es particularmente perjudicial para el desarrollo cerebral, inmunológico y hormonal del niño.

Los efectos del estrés tóxico pueden persistir en todas las etapas de nuestra vida. Cuantas más ACE experimente un individuo, más probable será que esa persona desarrolle enfermedades agudas y crónicas, como asma, enfermedades cardiovasculares o depresión, tanto en la infancia como en la edad adulta.

Según un estudio publicado en el American Journal of Preventive Medicine, en 2009, las personas con seis o más ACE tienen una vida más corta, 19 años menos de media que las personas sin ninguna ACE.

Las ACE han aumentado durante la pandemia, al igual que otros factores de riesgo de estrés tóxico que pueden perjudicar la salud física y mental a largo plazo, como la muerte de un familiar, que decenas de miles de niños han experimentado a causa del covid-19. Y aunque la pandemia en sí no es uno de los criterios tradicionales de las ACE, es probable que pueda provocar estrés tóxico.

Durante gran parte de la pandemia hemos estado aislados de los apoyos cotidianos y las interacciones sociales que necesitamos para desactivar la respuesta al estrés del cuerpo. Por ello, no es de extrañar que la Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente y la Asociación de Hospitales Infantiles hayan declarado recientemente una emergencia nacional para la salud mental de los niños y adolescentes debido a la enorme adversidad y a los trastornos que han experimentado como consecuencia de la pandemia.

Las personas criadas en hogares donde la adversidad ya está presente están especialmente en riesgo. Las comunidades de color ya eran más propensas a experimentar ACE, pero ahora han soportado la mayor parte de las infecciones y muertes por covid-19, así como las dificultades económicas durante la pandemia. Esto podría conducir a tasas aún más altas de afecciones de salud, como las enfermedades cardiovasculares.

El fuerte aumento de las ACE debido al covid-19 conducirá probablemente a una oleada masiva de secuelas que amenazarán no solo nuestro sistema de salud, sino también nuestra economía y nuestros sistemas de educación y justicia penal.

Un estudio, publicado a principios de 2020, estimó en US$ 10.500 millones el coste anual de las ACE en California por solo ocho condiciones de salud y factores de riesgo, con otros US$ 102.000 millones perdidos por la carga de la enfermedad, que estima el coste de la muerte prematura y los años de vida productiva perdidos por la discapacidad.

Y los niños con cuatro o más ACE tienen una probabilidad significativamente menor de graduarse en la escuela secundaria y son 3,1 veces más propensos a ser arrestados como menores en comparación con sus compañeros sin ACE, según un estudio de 2016, publicado en la revista Pediatrics.

Todas estas son cifras anteriores a la pandemia. Todavía no sabemos lo perjudiciales que serán las ACE causadas o agravadas por el covid-19. Pero sí sabemos que, con la infraestructura adecuada, la prevención, la detección y el tratamiento de las ACE pueden evitar el sufrimiento individual, así como los problemas persistentes de la sociedad, antes de que echen raíces.

El estrés tóxico es tratable cuando las ACE se identifican a tiempo y se gestionan con intervenciones de alta calidad. Por lo tanto, necesitamos un enfoque coordinado e intersectorial que ofrezca a los proveedores de servicios de salud la formación y el apoyo adecuados para abordar las ACE de forma eficaz y equitativa.

Aquí, en California, estamos haciendo grandes progresos en la creación de nuestra propia infraestructura de ACE, de la que espero que el resto de la nación pueda aprender. Como directora general de Sanidad, desarrollé un informe para que sirviera de modelo sobre cómo las comunidades pueden ampliar las intervenciones contra las ACE.

En enero de 2020, California lanzó la iniciativa ACE Aware y, desde entonces, más de 20.000 proveedores de servicios de salud han sido capacitados para detectar las ACE y tratar el estrés tóxico con intervenciones basadas en la evidencia. Y ahora, con la reciente aprobación de la Ley de Equidad de ECA, más californianos tendrán cobertura de seguro para la detección de alta calidad de ACE, un paso crucial para la salud pública de nuestro estado.

Y esto es solo el principio.

El presupuesto del estado de California de este año está destinando más de US$ 4.000 millones en cinco años a transformar la salud conductual de los jóvenes, una inversión única en una generación en la atención sanitaria, la educación, la seguridad pública y las demás partes de nuestra sociedad que sufren porque no estamos tratando a las personas por el estrés tóxico. Es el tipo de política de todo el sistema que necesitamos a nivel estatal y federal para reducir los impactos interrelacionados y multifacéticos de las ACE.

A medida que nuestra nación trabaja para reconstruir mejor uno de los mayores traumas colectivos de nuestro tiempo, los líderes del Gobierno deben adoptar igualmente un enfoque de respuesta al trauma en la formulación de políticas.

Este país nunca avanzará del todo, y nunca sanará del todo, si no aprendemos las lecciones de esta pandemia y dejamos que la medicina nos guíe. Me gusta decir que las experiencias adversas en la infancia no tienen que dictar el destino de una persona. Ahora es el momento de abordar la raíz de los retos que tenemos ante nosotros y asegurar un destino diferente para nosotros, nuestros hijos y nuestro país.