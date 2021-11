Así puedes saber qué es lo más visto en Netflix 1:03

(CNN) -- Los servicios por streaming continúan lanzando series costosas basadas en conceptos prevendidos, pero esas grandes apuestas pueden producir grandes errores. Hay dos ejemplos principales disponibles este fin de semana: "Cowboy Bebop", una adaptación de Netflix de un popular programa de anime; y "The Wheel of Time", la versión para pobres "El señor de los anillos" de Amazon basada en libros de fantasía populares.

Ambos programas fracasan, por diferentes razones.

"Cowboy Bebop" busca replicar el estilo y el tono de la violenta serie animada, un western espacial que presenta un trío de cazarrecompensas (o "vaqueros"). Los interpretan John Cho (bajo una mata de pelo alborotado), Mustafa Shakir y Daniella Pineda, cazando una extraña variedad de objetivos, lanzando bromas y armas en casi la misma medida.

Si bien gran parte de la acción es episódica, la temporada está conectada por una trama más grande que involucra al villano Vicious (Alex Hassell), del pasado del personaje de Cho, y la seductora mujer (Elina Satine) que se interpuso entre ellos, un hilo que suena tan familiar como para quedarse un poco dormido.

Presentada en Japón en 1998 y en EE.UU. a través de Adult Swim tres años después, la serie demuestra una vez más que no es fácil aproximarse al tono de una caricatura en un formato de acción en vivo, incluso uno que en su contenido es para adultos. (Netflix también está transmitiendo el programa original).

publicidad

En total, la nueva serie es grande, ruidosa y generosamente producida, con una sensibilidad infundida de música que trabaja a su favor, o al menos debería hacerlo.

Sin embargo, de alguna manera, los productores han logrado hacer un programa que parece haber provocado escepticismo entre los devotos de la serie original, quienes hablan de ella con el tipo de reverencia que alguna vez se reservó para "Citizen Kane", sin invitar efectivamente a los recién llegados a la fiesta.

Cualquiera sea la causa, la química se siente mal. Y aunque las secuencias de acción están elegantemente coreografiadas, "Cowboy Bebop" finalmente se mueve con una melodía bastante aburrida.

Al menos "Bebop" no aspira a ser mucho más que divertido, mientras que "The Wheel of Time" —adaptada de los libros de Robert Jordan— tiene un alcance más épico que se suma a la sensación de inercia dramática.

Rosamund Pike proporciona un toque —o al menos el rostro más reconocible— como la misteriosa Moraine, que llega a un pequeño pueblo donde recluta a cinco hombres y mujeres jóvenes en una búsqueda para frustrar el regreso de "el oscuro" con un miembro del quinteto, aún desconocido, que representa al profetizado salvador de su mundo.

Los babeantes secuaces del oscuro, naturalmente, están en la persecución, pero los personajes simplemente no poseen suficiente chispa para atraer a aquellos que no están ya inmersos en la mitología, y los efectos especiales son desiguales. Lo que emerge así se siente como otra telenovela basada en la fantasía, poblada por criaturas fantásticas y un diálogo rígido lleno de advertencias odiosas como "El oscuro viene por tus amigos".

Le eché la culpa a "Game of Thrones", que llevó a todos los espectadores a analizar detenidamente los conceptos de fantasía con fundamentos literarios para aprovechar ese género. Como se señaló, la gran apuesta de Amazon es una próxima serie basada en "El Señor de los Anillos", que solo alimenta la sensación de que esto representa una versión única de la misma.

Si bien ha habido éxitos, el mundo del streaming también ha absorbido costosos fracasos al probar estas aguas, con "Cursed" y "Jupiter's Legacy" entre las maravillas recientes de una temporada de Netflix.

En el lado positivo, es bueno ver que las compañías de streaming se arriesgan con material que requiere tanta ambición. Sin embargo, no hay mucho en "Cowboy Bebop" que amerite esperar un encore, o algo en "The Wheel of Time" para provocar entusiasmo sobre la posibilidad de que siga adelante.

"Cowboy Bebop" y "The Wheel of Time" se estrenan el 19 de noviembre en Netflix y Amazon, respectivamente.