(CNN) -- Una pista llevó a la policía hasta los padres de Ethan Crumbley, el sospechoso del tiroteo en Oxford High School, que fueron arrestados en Detroit por cargos de homicidio, dijeron las autoridades este sábado.

James y Jennifer Crumbley fueron encontrados en el primer piso de un edificio industrial cerca de donde las autoridades habían ubicado su automóvil poco antes de ser detenidos, dijo a CNN el portavoz de la policía de Detroit, Rudy Harper.

"Parecían estar escondidos en el edificio", dijo el jefe de policía de Detroit, James White, durante una conferencia de prensa este sábado por la mañana temprano. Estaban "muy angustiados" después de ser detenidos, dijo el jefe.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos había anunciado a última hora de la noche del viernes que ofrecúa recompensas de hasta US$ 10.000 en la búsqueda de James y Jennifer Crumbley.

Ambos están acusados de homicidio involuntario y no se presentaron a una audiencia judicial programada para el viernes. Sus abogados, Shannon Smith y Mariell Lehman, dijeron que la pareja había abandonado la ciudad por su propia seguridad y que seguían teniendo la intención de entregarse.

La búsqueda

James y Jennifer Crumbley fueron acusados ​​cada uno de cuatro cargos de homicidio involuntario. Los cargos se presentaron en el Tribunal de Distrito 52 en Rochester Hills este viernes por la mañana.

"Si creen que se van a escapar, no es así", dijo este viernes el sheriff Michael Bouchard al hablar sobre los padres del atacante.

Cuando se le preguntó a Bouchard si le preocupa que la pareja esté armada, reconoció que “todo es posible” y advirtió que la gente no debe acercarse a la pareja.

Cada recurso disponible está dedicado a localizarlos, dijo el sheriff.

Este viernes de noche, un funcionario de las fuerzas del orden dijo a CNN que los padres retiraron US$ 4.000 de un cajero automático en Rochester Hills durante la jornada. Rochester está a unos 15 kilómetros de Oxford.

Las fuerzas del orden habían podido seguir el paradero de la pareja rastreando los teléfonos móviles, pero ya no pueden hacerlo porque ahora están apagados, dijo el funcionario.

No especificó cuándo los apagaron.

La pareja no estuvo bajo vigilancia hasta que “se acercó la noche anterior” cuando los cargos estaban pendientes y los detectives comenzaron el proceso de seguimiento. No hubo vigilancia temprana sobre ellos antes porque no había cargos pendientes.

Bouchard no pudo responder si la pareja estaba en Michigan cuando aparecieron en video durante la lectura de cargos de Ethan a principios de esta semana.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el FBI están involucrados en la búsqueda, según Bouchard.

CNN se ha comunicado con ambos para hacer comentarios.

En horas de la tarde del viernes, dos abogados que trabajan con Jennifer y James Crumbley dijeron en un comunicado que la pareja se fue de la ciudad la noche del tiroteo "por su propia seguridad" y no huirá.

En tanto, Ethan Crumbley fue acusado este miércoles como adulto de terrorismo y homicidio premeditado, entre otros cargos.

En concreto, se le acusa de un cargo de terrorismo que causó la muerte, cuatro cargos de asesinato premeditado, siete cargos de agresión con intención de asesinato y 12 cargos de posesión de un arma de fuego en la comisión de un delito grave, dijo este miércoles Karen D. McDonald, fiscal del condado Oakland.

Este viernes, una fuente policial dijo a CNN que Jennifer Crumbley llevó a su hijo a un campo de tiro el fin de semana antes del tiroteo.

Hasta el viernes por la noche, CNN no pudo ponerse en contacto con los empleados del campo de tiro que la fuente cree que la pareja visitó ni con el propietario del negocio que figura en la lista.

A los fiscales les preocupaba que la posibilidad de que la pareja evadiera la ley porque no tenían vínculos con su comunidad y los funcionarios tuvieron problemas para localizarlos cuando estaban procesando a su hijo, agregó la fuente.

Así fue el tiroteo en la escuela secundaria

El 30 de noviembre un atacante armado de 15 años, que posteriormente fue identificado como Ethan Crumbley, entró "metódico y deliberadamente" caminando por los pasillos de la escuela secundaria Oxford, de Oakland, Michigan, dijeron los fiscales en una audiencia.

Según videos que mostraron los fiscales en la lectura de cargos de Crumbley, el video muestra a Crumbley con una mochila y un minuto después sale del baño sin la mochila y con una pistola en la mano, dijeron las autoridades.

Comenzó a disparar justo afuera del baño, pero después de que algunos niños comenzaron a huir, continuó caminando por el pasillo a un "ritmo metódico" y disparó dentro de las aulas y a los estudiantes que no habían tenido la oportunidad de escapar. Esto continuó durante otros cuatro o cinco minutos y fue a otro baño, dijo Keast.

Cuando llegaron las autoridades, Crumbley dejó el arma y se entregó.

Tras el tiroteo, cuatro estudiantes murieron por cuenta de disparos que hizo Crumbley. Todos menores de 18 años.

Las víctimas mortales del tiroteo fueron identificados por las autoridades como Madisyn Baldwin, de 17 años; Tate Myre, de 16 años; Hana St. Juliana, de 14 años; y Justin Shilling, de 17 años, dijeron las autoridades.

Justin murió el miércoles por la mañana en un hospital; los otros murieron el martes, dijo la oficina del sheriff. Tate murió en una patrulla mientras un agente lo llevaba a un hospital, dijo Bouchard.

Otras siete personas —seis estudiantes y un maestro— resultaron heridos pues recibieron disparos, dijo Michael Bouchard, sherif del condado Oakland.

-- Con información de Shimon Prokupecz, Aya Elamroussi, Carolyn Sung, Jason Hanna, Amir Vera, Adrienne Broaddus, Shimon Prokupecz y Sonia Moghe