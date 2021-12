(CNN) -- El representante estadounidense Thomas Massie ha recibido críticas después de tuitear una foto de él y su familia sosteniendo armas frente a un árbol de Navidad, apenas unos días después de que cuatro adolescentes murieran en un tiroteo en una escuela de Michigan.

"¡Feliz Navidad!, Posdata: Santa, por favor, trae municiones", decía el tuit del sábado del representante republicano de Kentucky, que mostraba a todos en la foto sosteniendo varios tipos de armas.

La reacción de los padres que han perdido hijos en tiroteos escolares fue rápida.

"@RepThomasMassie, ya que estamos compartiendo fotos familiares, aquí están las mías", tuiteó Fred Guttenberg, cuya hija Jaime fue una de las 17 personas que murieron en el tiroteo de 2018 en una escuela secundaria de Parkland, Florida. "Una es la última foto que le hice a Jaime, la otra es donde está enterrada por el tiroteo en la escuela de Parkland".

.@RepThomasMassie, since we are sharing family photos, here are mine. One is the last photo that I ever took of Jaime, the other is where she is buried because of the Parkland school shooting.

The Michigan school shooter and his family used to take photos like yours as well. pic.twitter.com/MsQWneJXAp

— Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) December 4, 2021