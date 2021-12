Blue Origin se prepara para enviar a un padre e hijo al espacio

Las 5 misiones espaciales inmortalizadas en la historia 0:52

(CNN Español) -- Blue Origin, la compañía de viajes turísticos al espacio de Jeff Bezos, está lista para realizar su tercer vuelo este sábado con seis astronautas a bordo.

La misión 19 de New Shepard tiene planeado despegar el sábado 11 de diciembre a las 08:15 a.m. hora de Miami desde un tramo del oeste de Texas.

En esta tercera misión, la tripulación está compuesta por Laura Shepard Churchley, hija del primer estadounidense que voló al espacio; Michael Strahan, copresentador de Good Morning America; Evan Dick, fundador de Bess Ventures; Dylan Taylor, ejecutivo y filántropo de la industria espacial, y Cameron y Lane Bess, quienes se convertirán en el primer padre e hijo en viajar al espacio.

Poco antes de que Jeff Bezos volara al espacio en julio, Strahan fue uno de los pocos periodistas que le preguntó directamente al multimillonario por qué iba. Poco sabía el público que a Strahan se le ofrecería la misma oportunidad unos meses después.

"Estar allí en el primer lanzamiento... fue realmente alucinante", dijo Strahan a sus copresentadores de GMA el mes pasado cuando reveló públicamente que Blue Origin lo había elegido para volar en el próximo lanzamiento espacial, programado para el sábado. "Creo que [los viajes espaciales] traerán muchos avances tecnológicos y también innovaciones para nosotros aquí en la Tierra, y solo quería ser parte de eso".

Esta misión ocurre dos meses después del segundo lanzamiento tripulado de la compañía donde el actor de 90 años William Shatner, que le dio vida al capitán Kirk en la serie original "Star Trek", viajó a bordo de la nave espacial suborbital de Blue Origin.

"Lo que me has dado es la experiencia más profunda, estoy tan lleno de emoción, simplemente extraordinario", dijo un Shatner visiblemente emocionado a Bezos inmediatamente después de salir de la cápsula. "Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento ahora".

El primer viaje al espacio de Blue Origin fue tripulado por el mismo Bezos junto con su hermano Mark Bezos; Wally Funk, una piloto de 82 años y una de las mujeres de "Mercury 13"; y un recién graduado de secundaria de 18 años llamado Oliver Daemen.

La cronología del lanzamiento

Esto es lo que se puede esperar el día del lanzamiento:

7:25 horas antes del despegue: el cohete se mueve a la plataforma de lanzamiento

3 horas antes del despegue: comienza la carga de propulsor

45 minutos antes del despegue: los astronautas se dirigen a la torre de lanzamiento

35 minutos antes del despegue: los astronautas comienzan a entrar en la cápsula de la tripulación

24 min antes del despegue: se cierra la escotilla de cápsula de la tripulación

La competencia del turismo espacial

¿Qué tan diferentes son los vuelos que ofrecen los multimillonarios Bezos, Elon Musk y Richard Branson? Además de su duración —la de Blue Origin es de 11 minutos, la de Virgin Galactic es de 90 minutos y la de SpaceX es de 3 días— la altitud máxima de cada vuelo es un punto clave de discusión.

De hecho, fue Blue Origin quien de forma burlona hizo una comparativa sugiriendo que los vuelos de Virgin Galactic no eran un viaje espacial, ya que la nave VSS de Virgin Galactic no vuela por arriba de la línea de Kármán, altitud que se considera internacionalmente el límite del espacio (100 km).

La nave New Shepard de Blue Origin sobrepasa la línea de Kármán al alcanzar una altitud máxima de 105 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, mientras que la nave VSS de Virgin Galactic alcanza una altitud máxima de 86 kilómetros.

Y si bien la Federación Aeronáutica Internacional (FAI) y muchas otras organizaciones utilizan la línea de Kármán para determinar cuándo se realiza un vuelo espacial, el Ejército de Estados Unidos y la NASA tienen otra definición del espacio. Según ellos, el espacio comienza a 19 kilómetros por debajo de la Línea de Kármán, que son 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

Por su parte, la nave Crew Dragon de SpaceX alcanza una altitud de 540 kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

Jackie Wattles, Kerry Flynn, de CNN colaboró con este reporte.