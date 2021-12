¿Cuánto recibirán las familias en crédito por hijos? 2:27

(CNN) -- Los padres comenzarán a recibir su última infusión mensual del crédito tributario ampliado por hijos a partir del miércoles, a menos que el Congreso actúe para extenderlo por otro año.



Las familias elegibles han recibido pagos mensuales de hasta US$ 300 por niño desde julio como parte del proyecto de ley demócrata de ayuda por covid-19 de US$ 1,9 billones que el presidente Joe Biden firmó en marzo. Pero el crédito ampliado solo está en vigor para 2021.

Los líderes demócratas quieren extender los pagos mensuales para ciertas familias durante otro año como parte del proyecto de ley de gastos de US$ 1,9 billones del partido. Pero la legislación se enfrenta a la oposición del senador demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin, que está preocupado por el costo de las amplias mejoras de la red de seguridad.

No está claro si la legislación, que la Cámara de Representantes aprobó el mes pasado, será aprobada por el Senado en las próximas semanas.

El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) ha aconsejado que el Congreso apruebe el paquete antes del 28 de diciembre para garantizar que los pagos de mediados de enero puedan distribuirse a tiempo, según declaró a la prensa la semana pasada el senador de Oregon Ron Wyden, presidente de la Comisión de Finanzas del Senado.

Incluso si el proyecto de ley se aprueba, menos familias recibirán pagos mensuales del crédito ampliado en 2022. De acuerdo con la última versión del paquete de gastos, solo los declarantes conjuntos que ganen menos de US$ 150.000 y los jefes de familia que ganen menos de US$ 112.500 los recibirán.

El mes pasado se enviaron más de US$ 15.000 millones a las familias de unos 61 millones de niños, según el Departamento del Tesoro y el IRS. Los hogares elegibles para recibir el subsidio han recibido un total de aproximadamente US$ 77.000 millones desde el primer pago mensual en julio.

Mejora del crédito tributario por hijos

La mayoría de los padres han recibido automáticamente hasta US$ 300 por cada hijo de hasta 6 años y US$ 250 por cada uno de 6 a 17 años de edad de forma mensual, lo que supone la mitad del crédito ampliado. Las familias recibirán la otra mitad cuando presenten la declaración de ingresos de 2021 la próxima temporada.

En total, el crédito ampliado proporciona hasta US$ 3.600 por cada hijo menor y hasta US$ 3.000 por cada hijo mayor.

El crédito completo está disponible para los jefes de familia que ganen hasta US$ 112.500 al año y los declarantes conjuntos que ganen hasta US$ 150.000, después de lo cual empieza a disminuir. Para muchas familias, el crédito se estabiliza en US$ 2.000 por hijo y comienza a disminuir para los padres solteros que ganan más de US$ 200.000 o para las parejas casadas con ingresos superiores a US$ 400.000 anuales.

Antes de este año, el crédito tributario estándar por hijo era de hasta US$ 2.000 por cada hijo de hasta 17 años, y los padres lo reclamaban anualmente en sus declaraciones de impuestos.

Además, como parte de la mejora del crédito, un mayor número de padres de bajos ingresos han podido optar a la totalidad del importe porque los legisladores lo han hecho totalmente reembolsable. Hasta ahora solo era parcialmente reembolsable, lo que dejaba a más de 26 millones de niños sin poder obtener la totalidad del crédito porque los ingresos de sus familias eran demasiado bajos, según las estimaciones del Departamento del Tesoro.

Ayuda a las familias con dificultades

Los padres han utilizado las aportaciones mensuales para pagar la comida, la ropa, los servicios públicos, los libros y el material escolar, según un análisis del Instituto Urbano de los datos de la Oficina del Censo desde mediados de julio hasta mediados de septiembre.

También ha ayudado a reducir la pobreza infantil, algo que Biden y los demócratas del Congreso han pregonado repetidamente.

El pago de octubre sacó a 3,6 millones de niños de la pobreza, según el Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia. Contribuyó a una reducción del 28% de la pobreza infantil en comparación con lo que se estimaba habría sido la tasa.