Ben Affleck habla de todo, pero no de Jennifer Lopez 0:50

(CNN) -- Ben Affleck habló sobre su matrimonio con Jennifer Garner y las redes sociales no están contentas.

La estrella de "The Last Duel" habló con Howard Stern sobre estar casado con Garner y dijo que si no se hubieran separado en 2015 "probablemente todavía estaría bebiendo".

"Es parte de la razón por la que comencé a beber", le dijo Affleck a Stern. "Porque estaba atrapado".

La pareja anunció su ruptura un día después de su décimo aniversario y pasaron casi dos años antes de que solicitaran el divorcio.

Affleck dijo que él y Garner lucharon por mantener unida a su familia. Son los padres de Violet (16 años), Seraphina (12) y Samuel (9).

"Tuvimos un matrimonio que no funcionó, esto pasa, con alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado", dijo. "Al final, lo intentamos. Lo intentamos, lo intentamos porque teníamos hijos".

El actor ganador de un premio de la Academia ha hablado abiertamente sobre su lucha contra la adicción al alcohol.

"Yo estaba como 'No puedo irme' por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?'", afirmó Affleck. "Lo que hice fue beberme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución".

Algunos en las redes sociales criticaron a Affleck por, en su opinión, culpar a Garner por su adicción.

"Ben Affleck y Jennifer Garner se separaron en 2015 y se la vio llevándolo a rehabilitación en 2018", tuiteó una persona. "No la culpes a ella."

CNN se ha comunicado con los representantes de Garner para solicitar comentarios.