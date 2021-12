Lo que debemos saber de ómicron, según dos expertos 1:57

(CNN) -- Con el aumento de las hospitalizaciones por covid-19 en EE.UU. a medida que avanza la temporada navideña, expertos instan a las personas a tomar medidas de precaución contra la nueva variante ómicron que podría convertirse rápidamente en una "tormenta viral" en el país.

Si bien la presencia de la variante delta sigue siendo preocupante, podría haber millones de estadounidenses más infectados en unas semanas debido a la alta transmisibilidad de la variante ómicron, dijo Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota.

"Creo que estamos a punto de experimentar una tormenta viral", le dijo Osterholm a Erin Burnett, de CNN, el jueves. "Creo que en las próximas tres a ocho semanas, veremos que millones de estadounidenses se infectarán con este virus, y eso se superpondrá a delta, y todavía no estamos seguros de cómo va a funcionar exactamente".

Con tantos casos posibles con la variante ómicron, que los científicos creen que es una variante más contagiosa, aunque la mayoría de los casos hasta ahora parecen ser leves, habrá una tensión grave en el sistema de atención médica ya que es probable que más trabajadores se enfermen, dijo Osterholm.

"Lo que tenemos aquí ahora mismo es una tormenta viral perfecta en potencia", dijo Osterholm. "Me ha preocupado mucho el hecho de que fácilmente podríamos ver que una cuarta parte o un tercio de nuestros trabajadores de la salud se convierten rápidamente en casos".

Andy Slavitt, quien fue asesor de pandemia del presidente Joe Biden, dijo que si bien las herramientas como las vacunas ahora están disponibles a diferencia del invierno pasado, "un enero muy duro" se avecina debido a la variante ómicron.

"Para los trabajadores de la salud, los hospitales, para las personas que están enfermas, incluso enfermas con otras cosas que no sean covid, eso representa un peligro real y una amenaza real", le dijo Slavitt a Don Lemon, de CNN, el jueves.

Varios sectores de la vida estadounidense ya están mostrando signos de tensión. Algunas facultades y universidades están volviendo al aprendizaje en línea. Las ligas deportivas están posponiendo los juegos debido a que los jugadores dieron positivo, y los espectáculos en vivo en los teatros están cancelando las presentaciones.

El jueves se vieron largas filas para las pruebas de covid-19 en áreas metropolitanas como Nueva York, Boston y Miami.

Con la proximidad de la Navidad y la víspera de Año Nuevo, y el viaje que los acompaña para ver a amigos y familiares, vacunarse o reforzarse sigue siendo clave.

Estudios de laboratorio recientes de sangre extraída de personas vacunadas y expuestas a copias diseñadas de la variante ómicron mostraron que puede evadir cierta protección ofrecida por dos dosis de la vacuna contra el covid-19 de Moderna, pero una dosis de refuerzo restaura gran parte de esa inmunidad, informaron los investigadores este miércoles. La vacuna de Pfizer / BioNTech ha mostrado resultados similares.

La tasa diaria de vacunaciones aumentó alrededor de un 22% con respecto al mes anterior, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés). Y más de la mitad de las vacunas son dosis de refuerzo. Al ritmo actual, al menos la mitad de los adultos tardarán más de dos meses en recibir un refuerzo de covid-19, según un análisis de CNN de los datos de los CDC.

El presidente Biden dijo el jueves que las vacunas contra el covid-19 y los refuerzos son esenciales para mantener seguros los negocios y las reuniones festivas.

"Para los no vacunados, estamos ante un invierno de enfermedades graves y muerte", dijo. "Pero hay buenas noticias si están vacunados y tienen su vacuna de refuerzo, están protegidos contra enfermedades graves y la muerte".

Las vacunas siguen siendo la mejor manera de combatir el covid-19, dicen los funcionarios

Incluso con la posible propagación de la variante ómicron, el exasesor de políticas de salud de la Casa Blanca de Obama, el Dr. Zeke Emanuel, dijo que EE.UU. tiene herramientas para combatir el covid-19 a diferencia de lo que fue su inicio.

"En marzo de 2020, no entendíamos mucho sobre el coronavirus. En segundo lugar, ahora tenemos vacunas. Tenemos la capacidad de cambiar esas vacunas. Estamos recibiendo terapias orales. Tenemos pruebas mucho mejores y disponibilidad de pruebas. Nada de eso es perfecto, pero es mucho mejor de lo que era en marzo de 2020 ", le dijo Emanuel a Michael Smerconish, de CNN, el jueves.

La investigación continua sobre medicamentos adicionales para combatir el coronavirus está en curso.

El antiviral de Merck, molnupiravir, reduce en un 30% el riesgo de hospitalización o muerte por covid-19 en adultos no vacunados de alto riesgo, según un comunicado emitido después de la publicación de los datos de sus ensayos clínicos en el New England Journal of Medicine.

Entre las personas que recibieron el tratamiento, el riesgo de hospitalización y muerte fue del 6,8%, en comparación con el 9,7% entre las personas que recibieron un placebo, según el estudio. Hubo una muerte en el grupo de tratamiento, en comparación con nueve muertes en el grupo de placebo.

Si bien se están encontrando éxitos en algunos tratamientos antes y después de la infección, las tasas de enfermedad grave y muerte para los vacunados continúan siendo mucho más bajas incluso con datos que muestran la efectividad reducida de las vacunas contra ciertas variantes.

"Dado el mayor riesgo relacionado con la variante delta y ómicron, es importante aumentar la aceptación de la vacunación primaria y las dosis de refuerzo en todas las poblaciones elegibles", dijo Heather Scobie, miembro del Grupo de Trabajo de Epidemiología de Vigilancia Mejorada de Covid-19 de los CDC.

La gente puede viajar de manera segura con precauciones, dice Fauci

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que está seguro de que la variante ómicron se convertirá en la variante dominante relativamente pronto.

"Tiene lo que llamamos un tiempo de duplicación de aproximadamente tres días. Y si haces los cálculos sobre eso, si solo tienes un par de porcentajes de aislamientos que son ómicron, muy pronto será la variante dominante", le dijo al programa de ABC "Good Morning America".

Sin embargo, siempre que las personas se vacunen y utilicen precauciones como el uso de mascarillas, dijo Fauci, es posible que los confinamientos que se vieron el año pasado no sean necesarios y que viajar por Navidad con otras personas vacunadas se pueda hacer de manera segura.

"Si estás vacunado, y particularmente si recibes un refuerzo, tendrás que usar una mascarilla si te subes a un avión de todos modos. Esa es una reglamentación. Pero sé prudente y cuidadoso. Cuando vayas al aeropuerto, en particular, es un ambiente de congregación en un lugar cerrado", le dijo Fauci a Wolf Blitzer, de CNN.

"Creo que si las personas siguen las recomendaciones de los CDC sobre el uso de mascarillas en lugares cerrados, siguen el consejo de vacunarse y recibir un refuerzo, deberíamos estar bien para las fiestas y deberíamos disfrutarlo con nuestra familia y amigos".

