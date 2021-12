(CNN) -- Si alguna vez quieres conseguir que un perro "sonría" para la cámara, prueba a lanzarle un premio.

Al fotógrafo alemán Christian Vieler le ha funcionado de maravilla, y ya ha publicado dos libros de perros intentando atrapar los premios en el aire.

Es un concepto muy sencillo, pero eficaz. Las fotos son simpáticas, divertidas y a veces sorprendentes.

El primer libro de Vieler, "Treat!", se publicó en 2017, y quedó sorprendido por todos los comentarios positivos que recibió de todo el mundo.

Una secuela, naturalmente, era el siguiente paso. Y ya tenía una idea para un tema actualizado.

"¿Qué es mejor que un perro? ¿Qué tal dos o incluso tres?" dice Vieler en su nuevo libro, “Treat Too!”.

El nuevo libro se centra exclusivamente en las parejas. Vieler fotografió a estos perros con el mismo estilo que en su primer libro, utilizando un flash portátil y velocidades de obturación de hasta 1/8000 de segundo.

Estas técnicas le permiten captar momentos divertidos o expresiones que a menudo desaparecen en un abrir y cerrar de ojos.

Pero el doble de perros significa el doble de desafío.

Todos los perros de cada pareja se conocían bien, a menudo porque vivían juntos. Vieler exigía esta familiaridad para que los perros no se pelearan.

Pero la otra cara de la moneda, según observó, era que había una jerarquía natural entre ellos.

"Muy a menudo, uno de los miembros de la pareja se retira deliberadamente, y la imagen de la pareja prevista se convierte en un 'espectáculo de un solo perro'", dice.

Hacer posar a los dos perros a la vez, y mantenerlos uno al lado del otro, también fue difícil.

"Una vez superados los obstáculos iniciales, hay que ser muy oportuno a la hora de lanzar" los premios, explica Vieler. "Tras un solo intento, a menudo hay que recolocar a los perros, lo que puede convertirse en una prueba de paciencia".

Y aunque en algunas de estas fotos solo veas un premio, no te preocupes: todos los perros recibieron más de la cuenta.

"Me aseguro de que ambos reciban la misma cantidad sin largos tiempos de espera, para que no surja la frustración", dice Vieler.

Vieler prefiere utilizar premios secos porque no son pegajosos y son más fáciles de lanzar. Además, se ven mejor en la cámara, dice.

Muchas de las fotos se tomaron en el estudio de Vieler en Waltrop, Alemania, pero también salió a conocer a los perros que eligió para el libro.

Le gusta tomarse su tiempo para conocer a cada perro y generar confianza antes de sacar la cámara. La seguridad es siempre una prioridad.

Y si nota que algún perro se asusta o se estresa durante la sesión, deja de hacer fotos. Un perro estresado, dice, no comerá los premios de todos modos.

Vieler lleva casi una década haciendo fotos de perros como ésta. La inspiración le vino de Lotte, su labrador retriever y compañera de toda la vida.

Cuando consiguió un nuevo flash portátil en 2013, lo probó con Lotte. Le divirtieron las tomas que produjo, y le dio la idea para su serie fotográfica "Perros atrapando premios".

Lotte tiene ahora 16 años, y también aparece en el nuevo libro junto a Anni y Tammi, dos de los otros perros que comparten Vieler y su esposa, Linda. Anni es una doberman pinscher y Tammi es una raza mixta. La pareja también tiene un perro salchicha llamado Alfred.

La foto favorita de Vieler en el nuevo libro es la de Debbie y Quincy, dos basset-hounds muy tranquilos que esperan que les lance un premio.

Es un gran ejemplo de cómo las expresiones de estos perros pueden estimular nuestra imaginación.

"Estoy muy contento de haber captado este breve momento en el que me miran ligeramente alertas y expectantes: '¿Qué hace ahora? ¿Por qué no lo lanza?'". dijo Vieler. "Cuanto más tiempo los miro a los ojos, más divertido me resulta. Cada vez”.

"La foto también adornará pronto la parte trasera de mi auto de la empresa. Espero que no hipnoticen a nadie detrás de mí".

