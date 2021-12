Los mejores libros de 2021, según creadores de tendencias mundiales

Intentan censurar 155 libros con temática LGBTQ y de personas de color 1:13

(CNN) -- El panorama literario nunca ha sido tan abundante ni ha reflejado tanto nuestro momento actual como lo hacen los libros de este año.

Las representaciones compasivas de la actual crisis de los refugiados llevaron a que el novelista zanzibarí-británico Abdulrazak Gurnah ganara el premio Nobel de Literatura 2021, mientras que el escritor estadounidense Jason Mott se llevó a casa el National Book Award por su novela sobre el racismo, la brutalidad policial y la experiencia de ser negro en Estados Unidos.

Para ayudar a los lectores a navegar por la inagotable lista de libros que se publicaron este año, les pedimos a influyentes creadores de tendencias ––como escritores, actores, fotógrafos y directores creativos–– que compartieran sus lecturas favoritas de 2021.

Ya sean reflexiones contundentes sobre el estado de la salud pública o una antología visual de artistas africanos contemporáneos, estos son los libros que los pesos pesados de la cultura de hoy tenían en su mesa de noche.

Judd Apatow, productor, guionista y comediante

Apatow —cuya filmografía incluye hitos de la comedia como Superbad (2007), Bridesmaids (2011) y The King of Staten Island (2020)— recomienda las memorias de otra leyenda de la industria, Mel Brooks. Su libro All About Me devela anécdotas detrás de cámaras de cómo fue la vida del mundo del espectáculo durante la edad de oro.

publicidad

"Por fin, la autobiografía de Mel Brooks con la que todos los aficionados de la comedia han soñado durante tanto tiempo", le dijo Apatow a CNN Style. "Mientras el mundo tropieza con la locura, todos deberíamos tomarnos un momento para leer este libro y apreciar la brillante comedia y la mordaz sátira de nuestro más grande cineasta estadounidense. Seguro que la mayoría de la gente piensa que el drama es más duro y elegante... ¡pero no lo es!".

Glenn Lowry, director del Museo de Arte Moderno (MoMA)

Lowry, historiador del arte y director del MoMA desde 1995, recomienda Better to Have Gone: Love, Death and the Quest for Utopia in Auroville, unas memorias personales de Akash Kapur que relatan la vida de sus suegros, que se conocieron en una comunidad utópica del sur de la India en la década de 1960.

"Escrito con perspicacia y compasión, Better to Have Gone nos lleva en el viaje del autor y su esposa mientras tratan de reconstruir los acontecimientos que los unieron de niños y luego dieron forma a sus vidas de adultos", dijo Lowry. "Al mismo tiempo, el libro también explora las rivalidades y tensiones que definieron los primeros años de Auroville y lo que significa intentar crear un entorno utópico".

Malala Yousafzai, premio Nobel de la Paz, activista y estudiante

"Uno de mis libros favoritos de este año es Aftershocks, de Nadia Owusu", dijo Yousafzai a CNN Style. "Estas hermosas memorias cuentan la historia de una niña que fue abandonada por su madre a los 2 años y que quedó huérfana a los 13, cuando su querido padre murió. La historia sigue la vida de Nadia desde que creció en Tanzania, Italia, Etiopía, Inglaterra, Ghana y Uganda hasta que aterrizó en Brooklyn como una joven adulta tratando de crear su propio camino firme después de una infancia turbulenta".

Malala se pronunció por primera vez contra el régimen talibán en 2008, cuando pronunció un discurso en el que denunció la prohibición impuesta a la educación de las mujeres. Se convirtió en un blanco y huyó de Pakistán en 2012.

"El libro resonó en mí como alguien que comparte la lucha específica de reconstruir su vida en un país desconocido. Pero al leer Aftershocks con mi club de lectura Literati, descubrí que muchas mujeres de nuestro grupo podían identificarse con la lucha de Nadia por definir su identidad y su sentido del hogar".

Kaia Gerber, modelo y actriz

Kaia Gerber, modelo del Año 2018 y aficionada a los clubes de lectura, recomienda el libro de memorias bestseller de The New York Times Crying in H Mart, de la música Michelle Zaumer, nominada al Grammy.

"Es un hermoso libro de memorias sobre lo que es crecer como coreanoestadounidense, encontrar la identidad y hacer frente al dolor", dijo Gerber. "Michelle relata los últimos días que pasó con su madre a través de un diario de comida. Este libro está lleno de mucha emoción y honestidad cruda. Una verdadera exploración de las complejidades del duelo y de la forma en que encontramos la conexión en las pequeñas cosas a veces inesperadas. Desgarrador y hermoso, este libro se ha quedado conmigo todos los días desde que lo leí".

El libro será un largometraje después de que Orion Pictures comprara los derechos este verano.

Spencer Tunick, fotógrafo

"El libro con el que he pasado más tiempo es un pequeño libro de arte de 2021", dijo a CNN Style Tunick, conocido sobre todo por sus extensas sesiones de desnudo en las que participan cientos de personas.

"No es un libro de narrativa, sino un libro de arte compacto de bolsillo que guardo al lado de mi cama para perderme en mis pensamientos y ayudarme a dormir. El libro es de fotografías, ilustraciones y pinturas de manos. Últimamente me interesan mucho los pequeños libros de arte, que ocupan el lugar del iPhone o de Instagram. El libro es un talismán. El libro como objeto".

El trabajo más reciente de Tunick se realizó en el Mar Muerto de Israel.

Ai Weiwei, artista y activista

El artista chino disidente Ai Weiwei recomienda Inflamed: Deep Medicine and the Anatomy of Injustice, de Rupa Marya y Raj Patel. La obra es una investigación interdisciplinar sobre cómo la desigualdad estructural tiene un impacto fisiológico negativo en nuestra salud.

"El libro es poderoso y dinámico", dijo Ai, que ha expuesto su controvertida obra en la Tate Modern de Londres, el Museo Solomon R. Guggenheim de Nueva York y el Louvre de París.

"Debido a que el libro proporciona mucha información, incluidos los resultados de nuevas investigaciones y materiales históricos, hace que los lectores estén deseosos de saber más y de comprender a fondo lo que el escritor está tratando de decir realmente. Es muy rico, un poco como una enciclopedia sobre la sociedad contemporánea, el medio ambiente y el lenguaje médico. Es muy interesante".

Bolu Babalola, autora, guionista y periodista

Babalola recibió en 2020 un ejemplar anticipado de Open Water, de Caleb Azumah Nelson, una oda poética al amor negro que sigue a un joven fotógrafo y a una bailarina en el Londres actual.

"Me descubrí volviendo constantemente a él este año", dijo la escritora britániconigeriana a CNN Style. "No solo está muy bien escrita, con un lirismo arrollador que impulsa la narración, sino que es una exploración tan conmovedora del amor, el descubrimiento, el aprendizaje y el abrazo".

"(Open Water) es una carta de amor al sur de Londres, y a la negritud, no como un fenómeno rígido, sino como algo que se moldea en torno a nuestra individualidad, nuestra humanidad, nuestra belleza matizada. A pesar de que a menudo se desvía hacia la oscuridad, nunca se aleja demasiado de la luz, de la esperanza: es un mensaje que llevo conmigo sobre la vida misma, especialmente en medio de la agitación global. Muy agradecida por este libro".

La primera novela de Babalola, Love in Color: Mythical Tales from Around the World, Retold, se convirtió rápidamente en un bestseller del Sunday Times.

Olivier Rousteing, director creativo y diseñador de moda

Rousteing, director creativo de la casa de moda de lujo Balmain, recomienda una nueva y pintoresca edición del texto fundamental The Autobiography of Alice B. Toklas, de Gertrude Stein.

El libro, publicado originalmente en 1933, está considerado como el relato definitivo de una estadounidense en París, que narra la vida vanguardista de Stein y Toklas cuando se codeaban con Pablo Picasso, Ernest Hemingway y Henri Matisse.

"Esta colorida reedición del clásico de Gertrude Stein, repleta de docenas de fantásticas ilustraciones de Maira Kalman, me ofreció la evasión perfecta de la ansiedad que todos sentimos durante los peores meses de la pandemia, mientras París sufría toques de queda y confinamientos".

Para celebrar una década al frente de Balmain, Rousteing publicó su propia novela gráfica.

Alok Vaid-Menon, autorx, artista de performance y diseñadorx

Vaid-Menon, persona creativa que se identifica dentro de la inconformidad de género, recomienda "The Trouble with White Women: A Counterhistory of Feminism", una obra de no ficción interseccional de Kyla Schuller.

"Soy firme creyente de que tenemos que aprender la historia para informar nuestro futuro", dijo Vaid-Menon. "(Este libro) es una investigación histórica rigurosa que no podría ser más oportuna. Está meticulosamente investigado y fenomenalmente escrito con un estilo cercano e incluso carismático. Cada capítulo compara una figura histórica del feminismo blanco, como Elizabeth Cady Stanton, con una compañera feminista interseccional de su época, como Frances Harper.

"En lugar de limitarse a criticar las limitaciones del feminismo blanco, la Dra. Schuller destaca los amplios feminismos interseccionales que siempre han existido junto a él. De esta manera, es una lectura esperanzadora y refrescante que nos invita a soñar más grande y a imaginar más para el feminismo".

En 2020, Vaid-Menon escribió un artículo de opinión en el que abogaba por un nuevo paradigma de belleza más inclusivo.

Sir David Adjaye, arquitecto

Sir Adjaye, el arquitecto británico-ghanés que ha diseñado edificios notables como el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense de la ciudad de Washington, recomienda African Artists: From 1882 to Now, una antología visual que recoge los aportes culturales del continente a través de más de 300 artistas.

"(Este libro) presenta los brillantes legados de más de cien años de compromiso crítico, cultural, sociopolítico y expresivo de y para África", dijo Adjaye a CNN Style.

"Este texto examina el significado del arte en el continente y demuestra cómo la expresión en sí misma es un profundo enredo no solo con el tiempo, que va desde el reconocimiento del modernismo hasta la era eléctrica posterior a la independencia, sino también el enredo que nosotros, como africanos, tenemos con nuestro paisaje. Nuestra expresión es nuestra capacidad de aprovechar la posibilidad imaginativa del arte, la posibilidad radical de soñarnos a nosotros mismos, a nuestras tierras y a nuestra identidad de otra manera".

Lisa Ling, periodista

Presentadora de televisión y productora ejecutiva de la serie original de CNN "This Is Life with Lisa Ling", Ling recomienda "In the Weeds" del también presentador Tom Vitale.

"He tenido el placer de trabajar con Tom en nuestro programa de HBOMax 'Take Out', que se estrenará a principios del próximo año junto con Helen Cho", dijo Ling a CNN Style. "Tom es brillante, amable y bastante introspectivo. Recientemente escribió un libro apasionante y profundamente personal sobre su viaje por el mundo con el gran Anthony Bourdain, titulado In the Weeds. Tom viajó a más de 100 países con Tony como su director y productor.

"Su libro detalla el absoluto frenesí y caos de los rodajes, pero también de su relación con un hombre increíblemente complejo pero extraordinario. La redacción es realmente sensacional y visceral: me siento como si hubiera estado allí. Y ahora necesito un trago, o dos".