La 'socialité' detrás de Jeffrey Epstein 3:38

(CNN) -- Ghislaine Maxwell está acusada de seis cargos en su juicio federal en Nueva York relacionados con lo que los fiscales dicen son sus esfuerzos para preparar y traficar con niñas menores de edad para que sean abusadas sexualmente por su compañero cercano Jeffrey Epstein.

La mujer se declaró inocente de seis cargos federales: tráfico sexual de un menor, tentar a un menor para que viaje para participar en una actividad sexual delictiva, transportar a un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y tres cargos de conspiración.

Todos los cargos se relacionan con los testimonios de cuatro mujeres que dicen que Maxwell facilitó su abuso sexual —y que algunas veces también participó en él— hace más de una década cuando ellas eran menores de 18 años. Sin embargo, como explican las instrucciones de 83 páginas del jurado, algunas de las mujeres son más importantes para los cargos que otras debido a su edad en ese momento y sus acusaciones específicas.

Su defensa buscó socavar los recuerdos y motivaciones de las acusadoras durante el interrogatorio. También argumentó que los fiscales están tratando de convertir a Maxwell en un chivo expiatorio solo porque Epstein, el delincuente sexual y elusivo financiero, se suicidó antes de que pudiera ser juzgado.

Los miembros del jurado en el juicio por tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell llegaron este lunes al tribunal, según un informe del grupo de prensa. Los abogados de ambas partes están en el tribunal.

La semana pasada, la jueza Alison Nathan había aconsejado al jurado que comenzara a deliberar.

El miércoles por la noche, antes de retirarse para receso de Navidad, el jurado había enviado una nota pidiendo que se les entregaran en una carpeta las transcripciones del testimonio de Juan Alessi, “Jane” y “Kate”.

Si es declarada culpable de todos los cargos, Maxwell, de 59 años, podría enfrentar hasta 70 años de prisión.

Aquí hay un vistazo a los seis cargos en detalle y qué acusadores están asociados con qué cargos.

Policía de Reino Unido revisará caso Epstein-Maxwell 0:41

Cargo uno contra Ghislaine Maxwell: tráfico sexual de menores

El cargo más grave contra Maxwell es el tráfico sexual de un menor, un cargo punible con hasta 40 años de prisión.

El tráfico sexual de menores se aplica a cualquier persona que "a sabiendas o que afecte el comercio interestatal, reclute, atraiga, albergue, transporte, proporcione u obtenga, por cualquier medio, a una persona ... sabiendo que ... la persona no ha cumplido los dieciocho años años y se verá obligado a participar en un acto sexual comercial", de acuerdo con el jurado. El jurado también puede encontrarla culpable de ayudar e incitar al crimen.

Este cargo se relaciona únicamente con Carolyn entre 2001 y 2004.

Bill Clinton y Trump habrían volado en avión privado de Epstein 1:00

Usando solo su primer nombre, Carolyn testificó que tenía 14 años cuando comenzó a ir a la casa de Epstein en Palm Beach, Florida, dos o tres veces por semana a principios de 2000. Allí, se involucró en masajes sexualizados con Epstein que Maxwell ayudó a facilitar, dijo Carolyn.

Cada vez que la visitó, le dejaron US$ 300 en efectivo en el lavabo del baño, dijo. Ella estimó que fue más de 100 veces en total.

A veces, Maxwell u otro socio de Epstein la llamaban para programar una "cita", testificó Carolyn. Ella testificó que Maxwell y su socio la llamarían a los números de teléfono de su madre o de su novio si no pudieran localizarla.

En una visita, Carolyn estaba preparando una sala de masajes para él cuando Maxwell entró en la habitación. Maxwell le tocó los senos, las caderas y el trasero de Carolyn, y comentó que ella "tenía un gran cuerpo para Epstein y sus amigos", según su testimonio.

Maxwell y Epstein también la invitaron a ir a una isla, pero ella les dijo que era demasiado joven, que su madre no la dejaba viajar fuera del país y que no tenía pasaporte, testificó.

En el contrainterrogatorio, el abogado defensor Jeffrey Pagliuca destacó notas de una entrevista del FBI en 2007 en las que Carolyn no mencionó a Maxwell por su nombre, ya que buscaba demostrar que Maxwell no era un actor clave en el abuso. Carolyn mencionó, sin embargo, a una "mujer de cabello negro corto y acento" en esa entrevista del FBI.

"La señorita Maxwell no era el tema de discusión en ese momento", explicó Carolyn.

En las deliberaciones, el jurado le pidió a la corte que viera esas notas de la entrevista del FBI, pero el juez explicó que el documento no es una prueba y, por lo tanto, no se puede presentar. Aún así, algunos extractos se leyeron en voz alta durante el contrainterrogatorio de Carolyn, y se entregaron a los miembros del jurado en una transcripción de su testimonio.

Tentar a un menor para que viaje y transportar a un menor

Maxwell enfrenta dos cargos similares de tentar a un menor con el fin de viajar para participar en actos sexuales ilegales y transportar a un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva. El jurado también puede encontrarla culpable de ayudar e incitar al crimen.

Ambos cargos se relacionan únicamente con "Jane" entre 1994 y 1997.

Jane, quien testificó bajo un seudónimo, dijo que conoció a Maxwell y Epstein en 1994 cuando ella tenía 14 años en un campamento donde él era un benefactor. Se interesaron por ella y Maxwell llegó a sentirse como una hermana mayor, dijo Jane.

"Cambió cuando comenzó el abuso", dijo Jane.

Se conocen nuevos detalles sobre los últimos días de Jeffrey Epstein 0:45

Describió con detalle gráfico los incidentes de abuso sexual con Epstein en los que Maxwell a veces participaba, tanto en Palm Beach, Florida como en Manhattan cuando tenía 14, 15 y 16 años.

Ella testificó que Epstein se masturbaba con ella y la tocaba, y Maxwell a veces se involucraba, tocándola a ella y a Epstein. Al menos una vez, Maxwell le dijo cómo le gustaba que le masajearan a Epstein mientras los tres estaban en su sala de masajes, testificó.

En el contrainterrogatorio, la abogada defensora Laura Menninger le hizo una serie de preguntas sobre declaraciones en las que Jane les dijo a los agentes del orden que no estaba segura de si Maxwell la había tocado alguna vez y que no recordaba que Maxwell hubiera estado presente en alguna actividad sexual. 'Jane' dijo repetidamente que no recordaba si le había dicho eso a los investigadores.

El cargo de tentación se castiga con hasta 5 años de prisión y el cargo de transporte se castiga con hasta 10 años de prisión.

Cargos de conspiración contra Ghislaine Maxwell

Finalmente, Maxwell enfrenta tres cargos de conspiración relacionados con cada uno de los tres cargos mencionados anteriormente: (1) conspiración para seducir a un menor con el fin de viajar para participar en actos sexuales ilegales; (2) conspiración para transportar a un menor con la intención de participar en una actividad sexual criminal, y (3) conspiración para cometer tráfico sexual de menores

Una persona puede ser culpable de una conspiración si está de acuerdo con alguien para hacer algo ilegal y realiza un acto manifiesto hacia ese objetivo. No es necesario que cometan el delito subyacente para ser declarados culpables.

Por eso, estas acusaciones contra Maxwell son más amplias e incluyen múltiples acusadores y un período de tiempo más largo.

La conspiración para atraer y la conspiración para transportar cargos se extienden desde 1994 hasta 2004 y se relacionan con las acusaciones de los cuatro acusadores: Jane, Carolyn, Kate y Annie Farmer.

Kate testificó que tenía 17 años cuando conoció a Maxwell, quien la invitó a una casa adosada en Londres y la instruyó sobre cómo darle un masaje a Epstein. Estos masajes pronto se volvieron sexuales, testificó Kate. La jueza Alison Nathan ordenó al jurado que pueden considerar el testimonio de Kate, pero que no pueden condenarlo únicamente en base a su historia porque tenía más de la edad de consentimiento en ese momento.

Farmer, la única acusadora que usó su nombre completo, testificó que tenía 16 años cuando Maxwell le dio un masaje no solicitado mientras estaba sin camisa en el rancho de Epstein en Nuevo México en 1996. Farmer también dijo que Maxwell le indicó que masajeara los pies descalzos de Epstein. Durante el testimonio de Farmer, el juez les dijo a los miembros del jurado que podían considerar su testimonio, pero dijo que no constituía una actividad sexual ilegal según lo acusado en la acusación.

Por último, el cargo de conspiración para cometer tráfico sexual data de 2001 a 2004 y se relaciona con múltiples presuntas víctimas, incluida Carolyn.

Cada uno de los cargos de conspiración se castiga con hasta 5 años de prisión.