(CNN) -- Israel comenzó los ensayos para una cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19 para pacientes sanos, a medida que planea implementar dosis de refuerzo adicionales para la población en riesgo. Esto, según el Centro Médico Sheba, representa la primera vez en el mundo en que los sujetos sanos reciben una cuarta vacuna contra el covid-19.



Cerca de 150 trabajadores sanitarios cuyos niveles de anticuerpos disminuyeron forman parte del ensayo clínico en el Centro Médico Sheba a las afueras de Tel Aviv.

"No me siento como un conejillo de indias", dijo a CNN el doctor Jacob Lavee, exdirector de la Unidad de Trasplante de Corazón del Centro Médico Sheba. "Me ofrecí como voluntario para la investigación realizada aquí en las vacunas anteriores, principalmente la de refuerzo, ya que sé que mi propia inmunidad ha caído por debajo del umbral, y por lo tanto no solo estoy potencialmente expuesto a ómicron, sino que, lo que es más importante, podría ser un peligro potencial para los pacientes de trasplante de corazón que estoy cuidando".

El 21 de diciembre, el primer ministro Naftali Bennett acogió la decisión de un grupo de expertos de recomendar el refuerzo adicional para mayores de 60 años, los trabajadores de la salud y las personas con sistemas inmunes suprimidos. Pero el director general del Ministerio de Sanidad aún no dio el visto bueno.

"Maravillosa noticia, no pierdan el tiempo: vayan a vacunarse", dijo Bennett en un comunicado en ese momento.

A los que puedan recibir la cuarta dosis se les administrará siempre que hayan pasado al menos cuatro meses desde la tercera dosis, dijo el gobierno en el comunicado.

"El Estado de Israel sigue estando a la vanguardia del esfuerzo mundial para hacer frente a la pandemia. Los ciudadanos de Israel fueron los primeros del mundo en recibir la tercera dosis de la vacuna contra el covid-19 y seguimos siendo pioneros también con la cuarta dosis", añadió Bennett.

Los resultados iniciales de este estudio se esperan para el final de esta semana... y para entonces es probable que el creciente número de casos de covid-19 en Israel sea aún mayor.

"No creo que sea correcto, ahora mismo en este momento, pero puede cambiar en una semana", dijo a CNN el Dr. Gili-Regev Yochay, director de la Unidad de Control de la Prevención de Infecciones del Centro Médico Sheba. "Depende de lo que veamos que está ocurriendo en Inglaterra, y también aquí: si vemos que hay una enfermedad más grave, tal vez sea correcto. Por eso es tan importante iniciar una investigación lo antes posible".

