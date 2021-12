Van tres días consecutivos con miles de vuelos cancelados. Murió Desmond Tutu. Se mueve el caso del camionero cubano sentenciado a 110 años de prisión. Inundaciones mortales en Brasil. Además, Spider-Man rompe récord de taquilla. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Más de 6.000 vuelos cancelados

Las principales aerolíneas de EE.UU. han cancelado miles de vuelos desde este fin de semana debido a que personal y tripulación se ha enfermado durante el aumento de casos causados por la variante ómicron del coronavirus. De hecho, en EE.UU. los casos diarios de covid-19 superaron el incremento producido por la variante delta, pero hasta ahora el número de hospitalizaciones es menor. ¿Vuelves a casa después de las vacaciones? Lee esto.

Falleció el arzobispo Desmond Tutu

Desmond Tutu murió este domingo a los 90 años. Su labor por los derechos civiles y humanos lo convirtieron en un líder venerado durante la lucha para acabar con el apartheid en su Sudáfrica natal. Ganó el premio Nobel de la Paz y era recordado también por su mensaje inspirador y su buen humor. Desde hace varios años sufría de quebrantos en su salud. Este es un vistazo a su vida.

Pedirán reconsiderar la sentencia del camionero Rogel Aguilera-Mederos

Para este lunes está programada una audiencia en la que Alexis King, fiscal de distrito del condado de Jefferson, pedirá a la corte que se le reconsidere la sentencia a Rogel Aguilera-Mederos, el conductor de camión de origen cubano que recibió una condena de 110 años de prisión tras el accidente que mató a cuatro personas en la Interestatal 70 en Denver, Colorado, en 2019. Se espera que la audiencia comience a la 1 p.m. (hora de Miami).

Fiscal pedirá que se reduzca sentencia a camionero 0:47

Muerte y desplazamiento por inundaciones en Brasil

Al menos 18 personas han fallecido tras las fuertes lluvias que han afectado el estado de Bahía en Brasil. Las autoridades han informado además que más de 4.000 personas se encuentran sin hogar y al menos 11.200 han sido desalojadas por las inundaciones. Estas imágenes muestran el tamaño de la devastación.

Las mortales inundaciones en Brasil, en imágenes 0:32

Finalizó la erupción del volcán de Cumbre Vieja, pero…

Autoridades en España informaron este fin de semana que tras 85 días y ocho horas el volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma, terminó su erupción. No obstante, según Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, “el fin de la erupción no significa el fin de la emergencia”. Esto es lo que sigue tras la desolación causada por meses de erupción.

A la hora del café

Una enfermera va más allá del deber y rescata al perro un paciente hospitalizado

Una historia de sacrificio y llena de humanidad: así fue como Jennifer Smith se hizo cargo de Boomer, el perro de un paciente cuya mascota era su adoración.

¿Se desvanece la influencia de Donald Trump?

Se acerca el primer aniversario del ataque del 6 de enero al Capitolio de EE.UU. y Trump planea usar la coyuntura para hacer una conferencia de prensa. Opinión de Michael D’Antonio.

No está fácil encontrar el próximo Tesla en el mercado de vehículos eléctricos

Varios fabricantes de vehículos eléctricos han surgido en los últimos años, buscando ser la próxima empresa que revolucione el mercado. No obstante, el sector presenta serias dificultades.

Olivia Munn y John Mulaney comparten una foto de su bebé

La actriz Olivia Munn y el comediante John Mulaney compartieron una foto su bebé, que ahora tiene 1 mes. "Malcolm Hiệp Mulaney. Felices Fiestas", dice una publicación en Instagram.

Mejora de salud la actriz mexicana Silvia Pinal de su cuadro de covid-19

La actriz mexicana Silvia Pinal ya "no está en riesgo" y tiene "buena condición clínica" luego de ser hospitalizada por covid-19, dijo a CNN en español su hijo Luis Enrique Guzmán.

La cifra del día

US$ 1.050 millones

Es la cifra recaudada por la película “Spider-Man: No Way Home” en 12 días. Se trata de la primera película en superar la cifra de US$ 1.000 millones desde 2019

La cita del día

“Es imposible distinguir simplemente por síntomas o por presentación clínica entre la influenza y el covid-19, lo más importante es acceder a una prueba lo más pronto posible”.

Lo dijo el doctor Carlos Malvestutto, infectólogo de la Universidad estatal de Ohio, en entrevista con CNN en Español. Habló sobre los desafíos de la variante ómicron y la importancia de una dosis de refuerzo.

La selección del día

Estas son las nuevas funciones que Apple trae para macOS Monterey

Algunos cambios son que Safari tiene nuevo aspecto y ya puedes hacer FaceTime con usuarios de Android y Windows.

Y para terminar…

El telescopio James Webb ya está en el espacio

El telescopio James Webb de la NASA observará las atmósferas de los exoplanetas, algunos de los cuales son potencialmente habitables, y podría descubrir pistas en la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Así fue su lanzamiento el día de Navidad.