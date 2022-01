Cantante checa antivacunas muere de covid-19 1:03

(CNN) -- El Parlamento austriaco aprobó el mandato de vacunación contra el covid-19 más estricto de la Unión Europea, que obliga a los residentes del país mayores de 18 años a vacunarse.

El mandato entrará en vigor el 1 de febrero, aunque los funcionarios austriacos no empezarán a realizar controles para comprobar si se cumple la ley hasta el 15 de marzo. A partir de entonces, quienes no tengan un certificado de vacunación o una exención podrían ser sancionados con multas iniciales de 600 euros (unos US$ 680) que podrían llegar hasta los 3.600 euros (unos US$ 4080).

Según la página web del Ministerio de Sanidad austriaco, las personas embarazadas y las que no puedan vacunarse sin poner en peligro su salud están exentas de la ley. Las personas que se estén recuperando de una infección por covid-19 también están exentas durante 180 días a partir de la fecha en que recibieron el primer resultado positivo de la prueba PCR de covid-19.

Los legisladores debatieron durante más de siete horas en el Parlamento antes de la votación, en la que no participaron 13 diputados. La norma se aprobó por 137 votos a favor y 33 en contra.

Además de la introducción del mandato de vacunación, el gobierno de Austria dijo este jueves que generaría una lotería nacional para animar a los que no están seguros de vacunarse contra el covid-19 a vacunarse, y a los que ya se han vacunado dos veces, a recibir una inyección de refuerzo.

"Para decirlo sin rodeos, hemos destinado hasta mil millones de euros a la lotería de vacunación, que se basa en la recompensa y el incentivo", dijo el canciller austriaco Karl Nehammer en una rueda de prensa horas antes de la votación en el Parlamento. "Creo que está totalmente justificado gastar este dinero".

Nehammer dijo que los ciudadanos austriacos recibirán un boleto de lotería por cada vacuna que se hayan puesto, lo que significa tres boletos en total para los que se hayan puesto la vacuna de refuerzo. La lotería implica que cada décimo boleto ganará un cheque regalo de US$ 568 (500 euros), dijo el canciller austriaco.

Nehammer dijo que Austria aprendió de sus éxitos anteriores, y añadió que "hemos visto que una lotería de vacunación es la mejor manera posible de establecer un sistema de este tipo".

El nuevo mandato de vacunación de Austria se produce mientras el país registra el mayor número de casos diarios de covid-19 desde el inicio de la pandemia. Este miércoles, Austria registró 27.667 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, según datos de la Agencia Austriaca de Salud y Seguridad Alimentaria (AGES).

El aumento se debe a la variante ómicron, que se convirtió en la cepa dominante en el país a principios de enero, según la agencia sanitaria.

El gobierno austriaco dice que quiere evitar otro bloqueo, ya que el país alpino salió de su cuarto bloqueo en diciembre del año pasado.

¿Cómo funciona la legislación que aprobó Austria?

La nueva ley durará hasta el 31 de enero de 2024 y se aplicará por etapas, según el Ministerio de Sanidad.

Todos los hogares austriacos recibirán una carta explicando el mandato .

Los funcionarios podrán buscar en una base de datos nacional el estado de vacunación de cada residente, o la fecha en la que deben vacunarse.

Las personas no vacunadas se enfrentarán finalmente a la multa máxima de 3.600 euros (US$ 4.000) hasta cuatro veces al año si no figuran en el registro de vacunas en la fecha de vacunación asignada.

Las autoridades pueden renunciar a la multa si la persona se vacuna en las dos semanas siguientes a la recepción del aviso de sanción.

La ley es una de las medidas más punitivas adoptadas por los legisladores occidentales en los últimos meses en su intento de frenar las cargas socioeconómicas de la pandemia.

Francia también está tomando medidas contra los no vacunados. El gobierno francés aprobó recientemente un proyecto de ley que exige a las personas que demuestren que están totalmente vacunadas para poder acceder a una amplia gama de actividades cotidianas, como visitar restaurantes y bares y tomar el transporte público de larga distancia entre regiones.

Italia ha exigido que todas las personas mayores de 50 años se vacunen o se arriesguen a una multa, y Alemania exige que cualquier persona que no haya recibido su refuerzo muestre resultados negativos de una prueba de covid-19 antes de entrar en lugares públicos.