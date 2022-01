Martha Stewart revela por qué rompió con Anthony Hopkins

Mira a Anthony Hopkins cantar "Volare" 1:06

(CNN) -- Martha Stewart reveló que terminó su romance con Anthony Hopkins porque no podía separar al actor de su papel cinematográfico más notorio.

En el programa "The Ellen Show", la gurú del estilo de vida y personalidad de la televisión, de 80 años, dijo que tuvo que romper con el ganador del Oscar galés, de 84 años, después de recordar su escalofriante interpretación en el thriller de terror de 1991 "The Silence of the Lambs".

En la película, Hopkins interpretaba al Dr. Hannibal Lecter, un asesino en serie convicto que se comía a sus víctimas. Aunque su interpretación, aclamada por la crítica, le valió el Oscar al mejor actor en 1992, le costó su relación con Stewart.

Durante un juego de "Dos verdades y una mentira" llamado "¿Dónde está la mentira, Martha?", una de las pistas decía: "Salí con Sir Anthony Hopkins pero rompí con él porque no podía dejar de pensar en él como Hannibal Lecter".

La presentadora Ellen DeGeneres lo calificó de "mentira", pero Stewart reveló que efectivamente era cierto.

publicidad

Stewart, una chef gourmet que se forjó una carrera en el extremo opuesto del espectro de la cocina al alter ego de Hopkin, admitió que estaba demasiado preocupada porque la vida imitara al arte como para seguir saliendo con la estrella de la pantalla.

"Tengo una casa grande y espeluznante en Maine que está sola en 40 hectáreas en el bosque, y ni siquiera podía imaginarme llevando a Anthony Hopkins allí", dijo la presentadora de "Martha & Snoop's Potluck Dinner Party" a DeGeneres. "No podía - todo lo que podía pensar era en él comiendo, ya sabes..."

Cuando DeGeneres le preguntó a Stewart si había terminado con el actor "por eso", ella respondió: "Sí".

Aunque no está claro cuándo salieron Stewart y la estrella de Hollywood, es probable que fuera antes de que Hopkins se casara con su tercera esposa, Stella Arroyave, en 2003.

Stewart, que se divorció de su exmarido Andrew Stewart en 1990 después de casi tres décadas de matrimonio, habló previamente de su fugaz romance con Hopkins durante una aparición en 2014 en "The Meredith Vieira Show", diciendo que "salieron a cenar" un par de veces, pero insistió en que "una chica debe besar y nunca contar".

Sin embargo, perder citas no fue motivo suficiente para que Hopkins se despidiera del célebre Lecter. Volvió a interpretar el siniestro papel en "Hannibal", de Ridley Scott, en 2001, y en la precuela de Brett Ratner en 2002, "Red Dragon".