(CNN) -- Si el bajón posvacacional te está afectando un poco más en 2022, no eres el único. En todo el país hace frío y está helado, y a muchos nos gustaría quedarnos en casa hasta la primavera. En momentos como este es cuando todos necesitamos consuelo, y un buen plato de chili te curará lo que te aqueja: incluso podría ser un antidepresivo, según un estudio reciente.

Aunque varias regiones del suroeste y de Centroamérica reclaman ser la cuna del chili --San Antonio, Nuevo México, el norte de México--, esta comida es tan diversa como la población de Norteamérica, según Robb Walsh, autor de "The Chili Cookbook".

Los aztecas y otras culturas mesoamericanas preparaban guisos condimentados con chile y con pavo, langosta y ranas, mientras que los chiles se cultivan en Nuevo México desde el siglo XVII.

En Texas hay varias historias de origen del chili que compiten entre sí, como la de los soldados de la guerra mexicano-estadounidense que adaptaron el plato de campo conocido como chili con carne; y la de las Reinas del Chili de San Antonio, que vendían chili en puestos al aire libre a finales del siglo XIX, mucho antes de que los food trucks entraran en escena. William Gebhardt, un inmigrante alemán de New Braunfels, llevó las especias del chili a un público más amplio cuando patentó la primera mezcla de chili en polvo en lata en 1899.

Es esa adaptabilidad la que hace que el chili se adapte tan bien a cualquier paladar, tanto si se es omnívoro como vegano; si se quiere sudar por el cuero cabelludo o sentir una lenta quemadura; o si se quiere hacer el suyo con carne picada, trozos de cordero, cinco tipos de frijoles o incluso tofu.

En cuanto a la discusión sobre el lugar que ocupan los frijoles en un tazón de chili, no es un fenómeno reciente: han estado en la mezcla durante al menos un siglo. "Añadir frijoles y otros vegetales al chili fue una respuesta al racionamiento de carne durante las guerras mundiales", explica Walsh. Los cocineros caseros y austeros utilizaron los productos de sus jardines de la victoria para ser creativos con sus recetas de chili, y las nuevas tradiciones se mantuvieron.

Independientemente de tus hábitos alimenticios, hay un chili para ti. Encuentra tu chili favorito entre las sugerencias que te ofrecemos a continuación, o prueba una nueva variación y dale un toque de sabor a este mes.

Chili con carne estilo Texas

Como te dirá cualquier texano, en el chili con carne tradicional no hay frijoles, sino que se centran en los chiles y la carne. "Los texanos no ponen frijoles en el chili por la misma razón que los italoamericanos no echan spaghetti en la salsa roja", dice Walsh. "El chili de Cincinnati y el chili de Texas son esencialmente salsas que se sirven con otros alimentos, a menudo con frijoles al lado".

Hazlo con trozos de carne asada o prueba la famosa receta de Lady Bird Johnson, que lleva carne picada, y luego siéntete libre de aderezarlo con todos los ingredientes que quieras. También es ideal para rellenar un burrito o una enchilada, para servirlo sobre papas fritas o tater tots, o para coronar el Frito Pie.

Chili blanco de pollo

El chile "blanco" recibe su nombre de unos cuantos cambios: en lugar de carne roja y tomates, se utiliza pollo y su caldo, y en lugar de chiles rojos, los chiles verdes son los protagonistas. Muchas recetas también incluyen frijoles blancos, como los cannellini o los Great Northern.

Prepara este chili blanco de pollo en la estufa o en una olla instantánea con chiles Hatch enlatados suaves o picantes, dependiendo de la cantidad de especias que prefieras. Si te sientes ambicioso, también puedes asar chiles Anaheim o poblanos y añadirlos al chili para darle más sabor.

Chili de Cincinnati

La canela puede parecer un ingrediente extraño para una receta de chili, pero para los inmigrantes macedonios del Medio Oeste tenía sentido. El plato griego de pasta con salsa de carne conocido como makaronia me kima se parecía al chili del suroeste, así que el nombre se americanizó. "Pero dejaron la canela, la nuez moscada, la pimienta inglesa y el clavo, que le dan un sabor único. Y lo siguen sirviendo sobre la pasta", dice Walsh.

El chili de Cincinnati siempre se sirve sobre spaghetti, pero los aderezos pueden ser muchos. Cómelo "a tres bandas" con queso cheddar rallado, "a cuatro bandas" con cebolla blanca picada y queso, o vete a por todas con el chili "a cinco bandas" con alubias, cebolla y queso.

Chili de camote y frijoles negros

"Siempre que lleve chiles, no me importa que sea un chili vegetariano", dice Walsh, y este chili vegano está cargado de chiles. Los camotes sustituyen a la tradicional carne de res guisada, cocinados a fuego lento en una salsa que lleva poblanos frescos picados y chile ancho en polvo, junto con pimentón ahumado.

Si te sobra calabaza en cubos u otra calabaza dura de invierno, no dudes en sustituir algunas o todos los camotes de la receta.

Chili vegetariano de frijoles

¿Quieres frijoles en tu chili? ¿Qué tal tres tipos diferentes de frijoles? Este chili vegetariano picante está cargado de frijoles rojos, pintos y negros. Las especias clásicas del chili se completan con un ingrediente secreto, la pasta de curry rojo, para añadir más calor y profundidad de sabor.

O para otra variación de los frijoles, esta receta utiliza frijoles pintos refritos en lugar de frijoles enteros enlatados para espesar el chili.

Chili de salchicha ahumada

Existe una larga (y confusa forma de nombrar) tradición de aderezar los hot dogs y las salchichas con chili, ya sea que hablemos de los hot dogs Coney Island de Detroit, de las salchichas Texas de Nueva Jersey y Pennsylvania, o de las salchichas calientes de Rhode Island, también conocidas como salchichas New York System.

Ben's Chili Bowl en Washington, es famoso por servir su chili sobre salchichas medio ahumadas, pero puedes tomar la idea del chili sobre salchichas y convertirla en una comida de un solo plato. Para un chili de olla de inspiración internacional, utiliza salchichas kielbasa o andouille.

Casey Barber es escritora, ilustradora y fotógrafa especializada en gastronomía, y autora de "Pierogi Love: New Takes on an Old-World Comfort Food" y "Classic Snacks Made from Scratch: 70 versions homemade of your favorite brand-name treats"; y editora del sitio web Good. Food. Stories.