Pedro Castillo: No soy un político. No fui entrenado para ser presidente

(CNN Español) -- Pedro Castillo se muestra convencido de poder terminar su mandato, a pesar de su inexperiencia y de los escándalos que han rodeado a su gobierno, que apenas lleva seis meses.

En su gestión ha habido, según el mandatario, “un proceso de aprendizaje”. Castillo defiende que no fue entrenado para ser presidente. “Yo no me fui al exterior. Yo no fui a los Estados Unidos porque no me presté a eso. Yo estoy acá por el país, por el pueblo. Y estoy acá para dar la cara por el país. Y no le voy a robar un centavo al país”.

Durante la primera entrevista exclusiva concedida a un medio internacional, el presidente de Perú negó la supuesta influencia del líder del oficialista partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, en su labor de gobierno. “No tiene ninguna influencia en los nombramientos del gabinete”, aseguró.

En la conversación con Fernando del Rincón, de CNN en Español, el presidente peruano también se paseó por varios temas. Sus primeros meses en el cargo no han estado exentos de tropiezos: renuncias de varios ministros, las críticas a sus nombramientos, las remodelaciones del gabinete y un pedido de destitución que no prosperó en el Congreso del país. Desde 2016 Perú ha tenido cinco presidentes en medio de una persistente crisis política.

Pedro Castillo habla sobre el proceso de destitución que no prosperó

Para Pedro Castillo, un maestro de escuela con ninguna experiencia previa en el gobierno, ese proceso de destitución obedece a que el Congreso tiene una agenda: “Estamos hablando de algunos congresistas, de un sector del Congreso, de alguna parte, pero creo que el Congreso o las bancadas responsables de izquierda, del centro, las personas y los congresistas que aman al país no se prestaron a ese juego”.

El pedido, presentado en noviembre por varios congresistas opositores, se sustentaba, entre otras razones, en el presunto "uso ilegal de fondos públicos" en la campaña 2021 de Perú Libre. El presidente se desligó de cualquier acto de corrupción y el pedido fue rechazado en diciembre por el pleno del Congreso por 46 votos a favor, 76 en contra y 4 abstenciones.

La inestabilidad ha sido otra de las características de este incipiente gobierno. Las destituciones, renuncias y críticas a las designaciones de Castillo se han sucedido en estos seis meses de mandato.

Asimismo, para borrar cualquier sospecha sobre posibles vínculos con el grupo terrorista Sendero Luminoso, una versión que ventilaron sus adversarios políticos durante la campaña presidencial, Castillo afirmó que con anterioridad ha luchado contra el terrorismo y dice que lo seguirá haciendo como presidente “no solamente ese terrorismo de antaño, sino el terrorismo que se presente”.

En cuanto a otro de los escándalos que persigue al presidente, Provias, Castillo aseguró que “nunca fue un despacho clandestino”. A lo que añadió, además, que “en el despacho presidencial no se licita”.

La Contraloría General de la República inició investigaciones para verificar contrataciones y adjudicaciones realizadas por Provias Descentralizado, una unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones encargada de preparar, gestionar, administrar y ejecutar proyectos y programas de infraestructura de transporte, en una casa de Breña que suele visitar el presidente y que lo acogió durante la campaña.

Aunque a Castillo le lluevan las críticas, el presidente señaló que los pocos meses que lleva en el gobierno le han demostrado que no puede cometer errores y admitió, implícitamente, que no puede usar a Perú como prueba y error.