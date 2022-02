Colombia, sin margen de error en las Eliminatorias 2:44

(CNN) -- Si la ventana de fichajes de verano de 2021, sin precedentes, pareció una superproducción de Hollywood de miles de millones de dólares, esta ventana de enero tuvo todas las características de un clásico thriller de espías, caracterizado por el suspenso y la astucia.



Para el club de la Liga Premier Tottenham Hotspur, esta ventana de enero podría tener una dolorosa similitud con la de 2013. Entonces, los Spurs estaban a punto de fichar a Willian del club Anzhi ruso, el extremo brasileño casi había sido confirmado tras pasar la valoración médica, cuando su acérrimo rival, el Chelsea, intervino a última hora para interceptar la operación.

La brillante trayectoria posterior del brasileño con los Blues no hizo más que echar más leña al fuego en el norte de Londres y, sin embargo, nueve años después, los Spurs parecen haber protagonizado sin quererlo una secuela, de nuevo con un extremo sudamericano.

A principios de enero, se informó ampliamente que el colombiano Luis Díaz, del Oporto, se dirigía a los Spurs, ya que su entrenador, Antonio Conte, quería reforzar una línea de ataque muy necesitada de profundidad.

Este extremo de 25 años, directo y dinámico, ha brillado esta temporada en el equipo de la Primera División portuguesa, con 14 goles y cinco asistencias, un perfil de extremo que habría encajado a la perfección en el... eh, oh... Liverpool.

Después de que el Oporto bajara su precio, el Liverpool se lanzó a negociar con el club portugués y con Díaz. El domingo, el Liverpool ya había presentado a su nuevo hombre.

En una adquisición de US$ 49,6 millones, con un potencial de US$ 26,8 millones en bonos, Díaz añadirá potencia de fuego adicional a un ya feroz arsenal de armas de ataque en Anfield, ensamblando y proporcionando cobertura a Mo Salah, Sadio Mane, Diogo Jota y Roberto Firmino.

En la jerga futbolística, la aceptación de fichaje del Liverpool luego de haberse apalabrado con los Spurs se conoce como "backdoored". Los Spurs, que ahora intentan conseguir a un jugador, se encuentran en una carrera contrarreloj para sacar adelante un plan de refuerzo con el extremo de la Juventus, Dejan Kulusevski.

El sueco pasó con éxito la valoración médica en Londres, según informa el gurú de los fichajes Fabrizio Romano.

El periodista italiano, que ya cuenta con 6,7 millones de seguidores en Twitter, volvió a realizar un intenso trabajo durante el periodo de traspasos, que alcanzó su punto máximo este 31 de enero, día en el que se cerró el plazo, con un incesante flujo de actualizaciones.

Los Spurs siguen siendo protagonistas, con el centrocampista Tanguy Ndombélé, con baja popularidad en Conte, que regresa al Lyon en calidad de cedido, con la opción de que el club de primera liga francesa haga permanente el acuerdo por US$ 72,8 millones.

¿El heredero de Ronaldo?

Sin embargo, el título de fichaje más caro parece recaer en el nuevo delantero del Juventus, Dusan Vlahovic, procedente del Fiorentina, su rival de la Serie A, por US$ 77,8 millones, con posibilidades de US$ 10,7 millones más en agregados.

Tras haber igualado el récord de Cristiano Ronaldo de 33 goles en la Serie A en un año natural a lo largo de 2021, el serbio llega a Turín para ponerse la número siete que el astro portugués llevaba antes de su regreso al Manchester United.

Vlahovic, de 22 años, es el máximo goleador de la Serie A esta temporada, con 17 goles, y la Juventus espera que su prolífico estado de forma contribuya a rejuvenecer una campaña decepcionante y a recortar una desalentadora distancia de 11 puntos respecto al líder de la liga, el Inter de Milán.

El Juventus también cerró el fichaje de Denis Zakaria, procedente del Borussia Moenchengladbach de la Bundesliga alemana, con un contrato de cuatro años.

El dúo creativo regresa a la Liga Premier

La Liga Premier ahora es testigo del regreso de dos antiguos maestros del mediocampo, ya que Phillipe Coutinho y Christian Eriksen fueron cedidos al Aston Villa y al Brentford.

Coutinho ya se puso en marcha a las órdenes de su excompañero en el Liverpool y actual entrenador del Villa, Steven Gerrard, al marcar a los 13 minutos de su debut el gol que dio el empate a su nuevo equipo contra el Manchester United (2-2).

El armador brasileño se convirtió en el segundo jugador más caro del mundo de todos los tiempos tras un traspaso de US$ 196,5 millones del Liverpool al FC Barcelona en 2018, pero tuvo dificultades para mantener la forma y un tiempo constante en los partidos en España.

El Villa tendrá la opción de fichar al jugador de 29 años de forma permanente al final de la temporada, un golpe potencialmente masivo para un club que está disfrutando de un mes de enero muy ocupado, ya que también fichó al lateral izquierdo Lucas Digne del Everton.

Por su parte, Christian Eriksen, exestrella del Tottenham Hotspur, regresa a la Liga Premier con la intención de continuar su carrera como futbolista tras sufrir un paro cardíaco en la Eurocopa 2020 en junio.

El danés de 29 años no ha jugado desde que sufrió un colapso durante el partido de Dinamarca contra Finlandia, pero ahora está de vuelta en Londres mientras apunta a su "sueño" de jugar en la Copa del Mundo de 2022 en Qatar.

El Newcastle, a por todas

El Newcastle United hizo gala de su poderío financiero por primera vez desde la controvertida adquisición del club por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, realizando un trío de fichajes: Kieran Trippier, Chris Wood y Bruno Guimarães.

Trippier, ex lateral derecho de los Spurs, fichó procedente del Atlético de Madrid por US$ 16 millones, y Wood, del Burnley, por US$ 33,5 millones, antes de que el centrocampista Guimarães, de 24 años y tres veces internacional con Brasil, se incorporara desde el Lyon por una cantidad inicial de US$ 46,9 millones.

Parte de los US$ 8,8 millones adicionales que se pagaron por Guimarães dependen de que el Newcastle evite el descenso, ya que el club de Tyneside se encuentra actualmente a un punto de la salvación en el puesto 18º.

El FC Barcelona fichó a un dúo de laterales españoles procedentes de la Liga Premier: Ferrán Torres, del Manchester City, y Adama Traoré, ex jugador juvenil del Wolverhampton Wanderers.

El acuerdo por Torres, de 21 años, podría pasar de US$ 61,3 a US$ 72,5 millones en función de los complementos, mientras que Traoré se incorpora en calidad de cedido con opción de compra al final de la temporada.

El fichaje de Traoré supone otra decepción para los Spurs, que habían estado muy interesados en el español. Traoré, al parecer, se vio desanimado por el deseo de Conte de que jugara como lateral derecho, en lugar de en posiciones más avanzadas.

Tras Torres, Anthony Martial fichó por el Sevilla en calidad de cedido hasta el final de la temporada por el Manchester United.

El francés, de 26 años, que en su día fue un joven talento prodigioso, espera que un cambio de aires pueda relanzar su carrera, después de haber tenido poco tiempo en las canchas esta temporada.

Fichaje sorprendente de la MLS

En uno de los movimientos más sorprendentes de la ventana, el ganador de la Eurocopa 2020, Lorenzo Insigne, dejará su casa de toda la vida, el Nápoles, para fichar por el Toronto FC de la MLS.

El italiano había pasado toda su carrera en el Nápoles, con más de 300 partidos con el equipo de la Serie A, pero a principios de este mes firmó un precontrato para unirse a Toronto con un contrato de cuatro años en julio.

La llegada de Insigne, todavía en su mejor momento, a los 28 años, es un gran cambio para una liga conocida principalmente por atraer a estrellas mundiales en el ocaso de sus carreras, como Thierry Henry, Kaká y Andrea Pirlo.