Así se comparan el poder militar de Rusia y de Ucrania 1:40

(CNN) -- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo este sábado que las sanciones a Rusia deberían hacerse públicas antes de que ocurra una posible invasión de Ucrania, ya que las tensiones entre las naciones occidentales y Rusia continúan intensificándose.

Zelensky le dijo a Christiane Amanpour, presentadora internacional de CNN, en una entrevista individual durante la Conferencia de Seguridad de Munich, que no estaba de acuerdo con la postura de que las sanciones solo se incluyan en la lista después de que se produzca una posible invasión rusa.

"La cuestión de simplemente hacerla pública… solo la lista de sanciones, para ellos, para nosotros, para saber qué sucederá si comienzan la guerra, incluso esa pregunta no tiene apoyo”, dijo a CNN.

"No necesitamos sus sanciones después de que ocurra el bombardeo y después de que disparen contra nuestro país o después de que no tengamos fronteras, o después de que no tengamos economía... ¿por qué necesitaríamos esas sanciones entonces?".

"Tuvimos una discusión hace algún tiempo con uno de los líderes de uno de los países líderes y estuvimos hablando sobre la política de sanciones... teníamos una visión diferente sobre cómo se deberían aplicar las sanciones cuando ocurrirá una agresión rusa", dijo Zelensky. "Entonces, cuando preguntas qué se puede hacer, bueno, se pueden hacer muchas cosas diferentes. Incluso podemos proporcionar una lista. Lo más importante es la voluntad".

"Si ni siquiera puedes revelar qué le sucederá a quién si comienza la guerra... dudo que se desencadene después de que suceda", agregó.

La conferencia de seguridad se lleva a cabo cuando el conflicto entre Rusia y Ucrania amenaza con desbordarse y los esfuerzos diplomáticos se estancan.

Residentes buscan refugio al sonar las sirenas en Donetsk 1:31

Rusia ha estado reforzando su control militar sobre Ucrania desde el año pasado, acumulando decenas de miles de tropas, equipo y artillería a las puertas del país. La agresión ha provocado advertencias de funcionarios estadounidenses de que una invasión rusa es inminente.

Cuando se le preguntó sobre un posible pretexto para la guerra con Rusia, Zelensky le dijo a Amanpour que "cualquier provocación es muy peligrosa".

"Creo que la pregunta más complicada es que en Crimea, en el territorio temporalmente ocupado de Donbas a lo largo de Ucrania y Rusia, hay de 30 a 35.000 en los territorios de ocupación temporal... así que las provocaciones son, de hecho, muy peligrosas, si tienes este número de tropas. Un bombardeo, un disparo de cañón puede llevar a la guerra”, advirtió Zelensky.

"Esto es lo que creen nuestros socios, me refiero a los socios que están a nuestro alrededor que han unido fronteras con nosotros. Conocemos la historia de la Unión Soviética y entienden el tipo de riesgos que enfrentamos. Polonia, los estados bálticos, Lituania y Estonia, Letonia, Moldavia: saben a qué podría conducir eso. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado”, continuó.

Continuó diciendo que las bajas entre Ucrania y Rusia fueron más significativas en 2014, pero admitió que las tensiones actuales son "horribles" y "una tragedia para nuestra nación, para nuestro pueblo".

"Esta es la tragedia también para los rusos que solían tener buenas relaciones con Ucrania", agregó.

El presidente de Ucrania le dijo a CNN que los socios de la OTAN necesitaban aclarar un cronograma en el que el país podría unirse a la alianza militar.

La distancia entre Ucrania y la OTAN

“Ucrania necesita garantías de seguridad”, dijo Zelensky. "Somos gente inteligente, no somos de mente estrecha. Entendemos que hay muchos riesgos diferentes debido a la OTAN, no hay consenso en torno a otros aliados, todos dicen que hay cierta distancia que debemos recorrer entre Ucrania y la OTAN. Todo lo que estamos diciendo es, ¿cuánto tiempo se tarda en completar esta distancia?"

En comentarios anteriores a la conferencia, Zelensky planteó una pregunta sobre por qué a Ucrania no se le había permitido unirse a la OTAN. "Nos dijeron que las puertas están abiertas... pero los extraños aún no pueden unirse", dijo.

Moscú ve el creciente apoyo a Ucrania por parte de la OTAN, en términos de armamento, entrenamiento y personal, como una amenaza para su propia seguridad. Putin también ha pedido acuerdos legales específicos que descarten cualquier expansión adicional de la OTAN hacia el este, hacia las fronteras de Rusia, diciendo que Occidente no ha cumplido con sus garantías verbales anteriores.

Amanpour también le preguntó a Zelensky sobre el uso agresivo de la inteligencia estadounidense para disuadir a Putin de invadir Ucrania. Dijo que estaba "agradecido por el trabajo que nuestra inteligencia ha estado haciendo. Pero la inteligencia en la que confío es mi inteligencia".

"Confío en la inteligencia ucraniana que... entiende lo que sucede a lo largo de nuestras fronteras, que tiene diferentes fuentes de inteligencia y comprende diferentes riesgos en función de los datos interceptados... esta información debe usarse".

Continuó: "Realmente no estamos viviendo en el engaño. Entendemos lo que puede pasar mañana... ponernos en ataúdes y esperar a que entren soldados extranjeros no es algo para lo que estamos preparados".

Zelensky luego pidió a los socios internacionales que apoyen a Ucrania invirtiendo en el país. "Fortalece nuestros brazos... nuestra economía. Invierte en nuestro país. Trae tu negocio".

"No estamos en pánico, queremos vivir nuestras vidas", agregó.

La ausencia de Zelensky en Ucrania

Zelensky también explicó que su asistencia a la conferencia del sábado fue para asegurarse de que hubiera una voz ucraniana en la sala. “Soy el presidente, es importante que todos nuestros socios y amigos no se pongan de acuerdo en nada a nuestras espaldas”, dijo. "No estamos entrando en pánico, somos muy consistentes en que no estamos respondiendo a ninguna provocación".

Su aparición en Alemania estuvo bajo un intenso escrutinio después de que se reveló que funcionarios de la administración de Biden habían instado en privado al líder ucraniano a permanecer en casa en medio de preocupaciones de una posible incursión rusa, según tres funcionarios estadounidenses y un alto funcionario ucraniano.

A algunos funcionarios estadounidenses les preocupaba que la ausencia de Zelensky en Ucrania pudiera abrir la puerta a que Rusia hiciera afirmaciones falsas de que huyó.

Sin embargo, la oficina del presidente confirmó el sábado que asistiría a la conferencia y se reuniría con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro británico Boris Johnson antes de regresar a Kyiv ese mismo día.

Horas antes de la reunión con Amanpour, Zelensky se reunió con Harris y le dijo que estaba agradecido por el apoyo de Estados Unidos, particularmente para reforzar la capacidad de defensa de Ucrania.

“Esta es nuestra tierra y lo único que queremos es tener paz, devolver la paz a nuestro país”, dijo Zelensky.

En la reunión bilateral que duró aproximadamente 45 minutos, Harris le dijo al líder ucraniano que Estados Unidos "toma en serio la importancia de la integridad y la integridad territorial de Ucrania y su soberanía, y Estados Unidos apoya a Ucrania en este sentido".

“Tomamos en serio cualquier amenaza a su país, y hemos reunido a nuestros aliados y socios para que hablen con una sola voz”, dijo la vicepresidenta.

Harris dijo que quería escuchar directamente de Zelensky sobre sus preocupaciones y la situación en desarrollo en el terreno y compartiría con él la información que tiene Estados Unidos sobre la crisis actual.

"Como saben, este es un momento decisivo en nuestra historia mundial", le dijo Harris a Zelensky.

Kate Sullivan, Allie Malloy, Jasmine Wright y Eliza Mackintosh de CNN contribuyeron a este reporte.