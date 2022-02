El astro LeBron James habla sobre su futuro deportivo 1:03

(CNN) — LeBron James dijo que no hay certezas sobre su futuro en la NBA, aunque está seguro de una cosa: le gustaría jugar su última temporada junto a su hijo.

El alero de Los Angeles Lakers, de 37 años, se encuentra actualmente de regreso en Cleveland para el fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA, la ciudad donde pasó 11 años en dos ciclos con los Cavaliers.

Mientras se prepara para capitanear al equipo LeBron contra el equipo [Kevin] Durant en el 71 Juego de Estrellas en Rocket Mortgage FieldHouse el domingo — su 18º aparición récord — James dijo que "la puerta no está cerrada" a un tercer turno en Cleveland.

"No estoy diciendo que voy a volver y jugar, no lo sé", dijo James, quien es agente libre después de la próxima temporada, a The Athletic el sábado.

"No sé lo que me depara el futuro. Ni siquiera sé cuándo seré libre".

James fue nombrado el novato del año de la liga en 2004 después de ser seleccionado como la primera selección general del draft por los Cavaliers, ganando premios consecutivos de Jugador Más Valioso (MVP, "Most Valuable Player", en inglés) en 2009 y 2010 antes de irse para unirse al Miami Heat.

Regresó a Cleveland en 2014, y posteriormente llevó a la franquicia a su primer campeonato dos años después en otra temporada ganadora del MVP.

De tal palo tal astilla

En 2018 volvió a dejar a los Cavaliers para firmar con los Lakers, y ahora California cuenta con dos James: Lebron y su hijo, Bronny, que hoy tiene 17 años.

Un armador de la escuela secundaria, Bronny ocupó el puesto 43 por ESPN en su clase de 60 en 2023 con una calificación de cuatro estrellas.

Se rumorea de manera similar que el segundo hijo de James, Bryce, de 14 años, sigue los pasos de su padre, que ya impresiona en el nivel de la escuela secundaria.

Independientemente de si regresa a Cleveland, James afirmó que cuando llegue su última temporada, la jugará junto a su hijo mayor "lo que sea necesario".

"Mi último año lo jugaré con mi hijo", dijo James. "Donde sea que esté Bronny, ahí es donde estaré. Haré lo que sea necesario para jugar con mi hijo durante un año. No se trata de dinero en ese momento".

Queda por ver cuándo será la temporada final. A la edad que James ha disfrutado de otro año estelar a pesar de una temporada decepcionante para los Lakers, se sentó noveno en la Conferencia Oeste con un récord negativo de 27-31.

Sin embargo, con 29,1 puntos por juego, James solo está detrás de Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo en la liga esta temporada, y el fin de semana pasado superó al miembro del salón de la fama Kareem Abdul-Jabbar con la mayor cantidad combinada de puntos regulares y de postemporada en la historia de la NBA.

James necesitó 19 puntos en el camino contra los Golden State Warriors para superar el récord de 44.149 de Abdul-Jabbar, y procedió a hundir 26 para llegar a la cima con 44.157.

"Me encanta el baloncesto. Me encanta ser parte de la NBA y poder inspirar... a tantas generaciones diferentes", afirmó James después de romper el récord.

"En ese sentido, cuando eres capaz de lograr cosas individualmente, en algún momento supongo que tendrás la oportunidad de sentarte y pensar en ello".