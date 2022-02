El día que le detectaron cáncer a Sofía Vergara 1:05

(CNN) — Jane Marczewski, una cantante conocida por su nombre artístico Nightbirde que ganó una legión de seguidores después de ser concursante en “America’s Got Talent” de NBC, murió después de una batalla contra el cáncer, confirmó su familia.

“Nosotros, su familia, estamos devastados por su pérdida inimaginable y fallecimiento", dijo la familia Marczewski en un comunicado, proporcionado por NBC.

Marczewski luchó contra el cáncer durante cuatro años y murió el 19 de febrero, dijo su familia.

La cantante llamó la atención de muchos después de realizar una audición impresionante el año pasado en "America's Got Talent", interpretando una canción original llamada "It's OK". Durante su actuación, reveló a los jueces que estaba luchando contra un cáncer que se había extendido a sus pulmones, columna e hígado. Ella impresionó al juez Simon Cowell con su optimismo y determinación.

"No puedes esperar a que la vida deje de ser difícil para decidir ser feliz", dijo a los jueces.

Cowell le otorgó a Marczewski un codiciado "timbre dorado", que la adelantó a la siguiente ronda de la competencia.

Finalmente tuvo que abandonar, pero durante una entrevista virtual transmitida en el programa, Marczewski dijo que era "hermoso ver al mundo dar la bienvenida a esa canción en su propia noche oscura".

"Tu voz, tu historia y tu mensaje tocaron a millones. Nightbirde siempre será un miembro de la familia 'AGT'. Descansa en paz, Jane", dijo el programa en un comunicado a CNN.

El presentador Terry Crews y la jueza Heidi Klum también rindieron homenaje en sus propias cuentas de redes sociales.

"Aquellos que la conocieron, disfrutaron de su personalidad y sentido del humor más grandes que la vida. Tenía una broma ingeniosa para cada ocasión, incluso si la broma era sobre ella", agregó su familia. "Su legado perdurable será el regalo de esperanza que le dio a tantos a través de su música y la fuerza que encontró en Jesús. Agradecemos a todos por sus mensajes de amor y apoyo".