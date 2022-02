¿Cómo detectar si eres hipertenso? 1:37

(CNN) -- Las mujeres que sufren violencia sexual, acoso sexual en el lugar de trabajo o ambos tienen un mayor riesgo a largo plazo de desarrollar hipertensión que las mujeres que no han sufrido este tipo de traumas, según una nueva investigación.



La hipertensión es un factor de riesgo clave para las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte entre las mujeres, ya que provocan una de cada tres muertes al año, según la American Heart Association.

Las estadísticas muestran que hasta el 44% de las mujeres denuncian agresiones sexuales y hasta el 80% de las mujeres denuncian acoso sexual en el lugar de trabajo, pero esta exposición "no se reconoce ampliamente como un factor que contribuye a la salud cardiovascular de las mujeres", dijo la autora del estudio, Rebecca Lawn, investigadora postdoctoral en epidemiología de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, en Boston, en un comunicado.

"Nuestro hallazgo de que experimentar tanto la agresión sexual como el acoso sexual en el trabajo tenía el mayor riesgo de hipertensión subraya los posibles efectos agravantes de múltiples exposiciones a la violencia sexual en la salud cardiovascular de las mujeres a largo plazo", dijo Lawn.

Abuso en la vida pública y privada

El estudio, publicado este martes en la revista académica Journal of the American Heart Association, analizó los datos de un informe de 2008 del Nurses' Health Study II, una de las mayores investigaciones de los Institutos Nacionales de Salud sobre los factores de riesgo de las principales enfermedades crónicas en las mujeres.

Más de 33.000 mujeres sin antecedentes de hipertensión arterial proporcionaron información en 2008 sobre su exposición a la violencia sexual y otros traumas. Las mujeres, en su mayoría enfermeras blancas de mediana edad, también respondieron a preguntas sobre el trastorno de estrés postraumático y la depresión.

Las mujeres fueron reevaluadas en 2015, siete años después. En ese momento, los registros médicos revelaron que aproximadamente 1 de cada 5 mujeres había desarrollado hipertensión arterial, con el mayor riesgo para las mujeres que habían experimentado un trauma sexual en su trabajo y en su vida privada.

Las mujeres que declararon haber sufrido tanto agresiones sexuales como acoso sexual en el lugar de trabajo tenían un 21% más de riesgo de padecer hipertensión, según el estudio. Las mujeres que declararon haber sufrido acoso sexual en sus lugares de trabajo tenían un riesgo un 15% mayor, mientras que las mujeres que declararon haber sufrido agresiones sexuales tenían un riesgo un 11% mayor de padecer hipertensión que las mujeres sin agresiones sexuales.

"No encontramos ninguna asociación de mayor riesgo de hipertensión entre las mujeres que tenían antecedentes de otros tipos de trauma y que no experimentaron violencia sexual, lo que sugiere que el mayor riesgo de hipertensión no parece estar asociado con toda la exposición al trauma", dijo Lawn.

El cuerpo cuenta la historia

Investigaciones anteriores también señalan una correlación significativa entre el trauma sexual y los riesgos para la salud de las mujeres.

Un estudio de 2008 midió clínicamente la presión arterial de más de mil trabajadoras de bajos ingresos y diversidad racial y descubrió que el acoso sexual está relacionado con un aumento de la hipertensión en las mujeres.

"En cierto sentido, el cuerpo está contando la historia", dijo Nancy Krieger, autora del estudio de 2008, a CNN en una entrevista anterior. Krieger es profesora de epidemiología social, en el departamento de ciencias sociales y del comportamiento de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard.

"No todo el mundo es capaz y está dispuesto a identificar lo que le sucedió, pero eso no impide que el cuerpo tenga opiniones al respecto y las exprese", dijo Krieger, que dirige el área de especialización interdisciplinaria de Chan sobre mujeres, género y salud.

Un estudio de 2019 en el que se utilizaron mediciones clínicas descubrió que las mujeres que denunciaron acoso sexual en el lugar de trabajo tenían una presión arterial más alta que las que no lo hicieron. De hecho, la presión arterial era lo suficientemente alta como para poner a las mujeres en riesgo de accidente cerebrovascular, aneurismas, enfermedad renal, ataques cardíacos y otras formas de enfermedad cardíaca, encontró el estudio. El acoso sexual también se relacionó con niveles más altos de triglicéridos, un factor de riesgo clave para las enfermedades cardíacas.

"No hubo diferencias sorprendentes en los resultados de salud entre las mujeres que fueron agredidas o acosadas sexualmente, lo que habla de la universalidad de este tipo de experiencias", dijo la autora principal del estudio de 2019, Rebecca Thurston, en una entrevista previa. Thurston es profesora de psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.

Pero eso no es todo. El estudio de Thurston también utilizó mediciones clínicas para estudiar el sueño y la salud emocional, y encontró que las mujeres que informaron de una agresión sexual previa tenían tres veces más probabilidades de experimentar depresión y dos veces más probabilidades de tener ansiedad elevada que las mujeres sin antecedentes de trauma sexual.

El estudio también reveló que las mujeres que habían sufrido agresiones sexuales o acoso tenían el doble de probabilidades de tener problemas de sueño, incluido el insomnio.

Los médicos deben preguntar sobre los traumas sexuales

Dado que las enfermedades cardíacas son la primera causa de muerte entre las mujeres, es hora de que los médicos pregunten a sus pacientes sobre su historial de traumas sexuales y de que las mujeres se sinceren, afirma Lawn.

"Estos resultados sugieren que la revisión de una gama más amplia de experiencias de violencia sexual en la atención sanitaria rutinaria, incluyendo el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como el acoso o la agresión verbal, y ser conscientes de las posibles consecuencias para la salud cardiovascular y tratarlas puede ser benéfico para la salud de las mujeres a largo plazo", dijo.

"La reducción de la violencia sexual contra las mujeres, que es importante por sí misma, también puede constituir una estrategia para mejorar la salud cardiovascular de las mujeres a lo largo de su vida", añadió.

Es necesario investigar más sobre los traumas sexuales en diversas poblaciones y edades, dijo Lawn, incluyendo la raza, la etnia y el género.

"Aunque las mujeres son víctimas de la violencia sexual de forma desproporcionada, los hombres también lo son y las implicaciones para la salud física de las experiencias de violencia sexual contra los hombres merecen una mayor investigación", dijo.