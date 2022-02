(CNN) -- Una tormenta invernal que ha generado fuertes nevadas y hielo en algunas partes del noreste de Estados Unidos está causando condiciones difíciles en las carreteras después de motivar el cierre de escuelas y cientos de cancelaciones de vuelos.



Unos 40 millones de personas siguen bajo alerta meteorológica. En las áreas al norte de la carretera Interestatal 90, podrían caer hasta 20 centímetros de nieve, con hielo adicional esperado en algunos lugares, creando viajes peligrosos.

La tormenta empezará a salir del noreste a última hora de la tarde del viernes y hasta las primeras horas de la noche.

Más temprano el viernes, con la fuerte nieve que cae en el área de Boston, un tren golpeó un quitanieves desocupado, afiliado WFXT informó. No se reportaron heridos.

La Policía estatal dijo que dos carriles están cerrados en el este de Mass Pike en Auburn después de un tractor-remolque se volcó, dijo la estación.

Y la reportera Vicki Graf de la afiliada WFXT tuiteó un video de un choque menor, también sin heridos.

Las autoridades instan a la gente a evitar conducir si es posible.

Se espera una acumulación de hasta 30 centímetros de nieve en el norte del estado de Nueva York y en el centro de Nueva Inglaterra, dijo el Centro de Predicción del Tiempo este viernes. Estas áreas pueden potencialmente registrar en cualquier lugar de 15 a 30 centímetros de nieve, con totales más ligeros en las áreas puntuales.

"Las tasas de nieve pesada de 2,5 a 5 cm por hora harán que los viajes sean difíciles en las primeras horas de la tarde", informó el centro de predicción.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, ordenó el cierre de todas las oficinas estatales el viernes y pidió al personal que trabajara a distancia si era posible.

"Recomiendo encarecidamente a todos los habitantes de Connecticut que se mantengan alejados de las carreteras el viernes por la mañana a menos que sea absolutamente necesario, en particular durante el punto máximo de la tormenta, para que los equipos del Departamento de Transporte puedan despejar las carreteras y mantener a todos a salvo", dijo Lamont en un comunicado de prensa.

Según el meteorólogo de CNN, Robert Shackelford, el viernes se espera en Hartford una mezcla de fuertes precipitaciones que van de 10 a 20 centímetros de nieve y una ligera capa de hielo. La nieve puede convertirse en aguanieve y lluvia helada durante el final de la mañana y volver a nieve por la tarde, dijo.

En Massachusetts, el gobernador Charlie Baker también instó a la gente a permanecer fuera de las carreteras, advirtiéndoles que la caída de las temperaturas podría causar congelación repentina y carreteras heladas, sobre todo en las zonas que ven la mezcla invernal de lluvia y aguanieve.

Más del 60% de los vuelos del Aeropuerto Internacional de Boston Logan se cancelaron este viernes, según el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware. En total, se han cancelado más de 1.200 vuelos en Estados Unidos, según el sitio.

A winter storm will produce a swath of freezing rain into Friday over the northern Mid-Atlantic and a swath of heavy snow over upstate New York State and much of New England. Check https://t.co/VyWINDBEpn for more information. pic.twitter.com/EUwnkk4CmR

— National Weather Service (@NWS) February 25, 2022