Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (CNN) -- Occidente ha mostrado una coordinación y unidad sin precedentes en su respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Gobiernos, corporaciones e individuos se han unido para sancionar y boicotear a Moscú, y Europa ha abierto sus puertas a una avalancha de refugiados.

Sin embargo, en medio de esta efusión de empatía, han surgido marcados contrastes en la forma en que Europa ha tratado a los refugiados ucranianos con respecto a los que provienen de conflictos en el sur global.

La crisis de refugiados de Ucrania es terrible. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 3 millones de personas han huido del país desde la invasión de Rusia. Para poner eso en contexto, un millón de refugiados tardaron seis meses en salir de Siria en 2013, casi dos años después de que comenzara la guerra civil en ese país.

Las dos guerras ocurrieron en diferentes momentos y en diferentes continentes, pero a diferencia de los sirios que huyen del conflicto, los ucranianos encuentran una bienvenida mucho más cálida en Europa.

"Es extraordinario ver la relativa facilidad con la que son aceptados por casi todos los gobiernos europeos, y cómo su difícil situación contra la agresión rusa está resultando en una abrumadora solidaridad", dijo H. A. Hellyer, académico de Carnegie Endowment for International Peace, con sede en la ciudad de Washington.

Martin Griffiths, el Coordinador de Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia de las Naciones Unidas, le dijo a Christiane Amanpour de CNN esta semana que hay un "conjunto de prioridades sorprendentemente diferente para las personas", pero agregó que no es raro que los países vecinos absorban una gran cantidad de refugiados, y citó como ejemplos a los sirios en Turquía y los afganos en Pakistán.

Dinamarca es conocida por tener algunas de las políticas antiinmigración más estrictas de Europa. El gobierno ha recibido a los refugiados ucranianos con los brazos abiertos y, aunque dice que todos los refugiados reciben el mismo trato, insta a algunos refugiados sirios que viven allí a regresar a casa, a pesar del conflicto en curso en su país.

Estos ejemplos abundan en toda Europa.

En Francia, el candidato presidencial de extrema derecha Eric Zemmour le dijo a BFM TV el 8 de marzo que sería aceptable tener reglas diferentes para los refugiados que vienen de Europa y de países árabes musulmanes.

"Todo el mundo sabe que la inmigración árabe o musulmana está demasiado lejos de nosotros y es más difícil aculturarlos y asimilarlos. Así que, efectivamente, estamos más cerca de los cristianos europeos", dijo.

A pocos días de la invasión de Rusia a Ucrania, cuando se le preguntó al primer ministro de Bulgaria, Boyko Borisov, sobre la posibilidad de aceptar refugiados, dijo que ningún país europeo temía la ola migratoria que se avecina.

"Estas son personas que son europeas, por lo que nosotros y todos los demás países estamos listos para darles la bienvenida", dijo. "En otras palabras, esta no es la ola de refugiados a la que estamos acostumbrados, donde no sabemos qué hacer, personas con un pasado incierto: ¿son terroristas [o no]?"

La disparidad en el tratamiento de los refugiados puede deberse a la proximidad de Ucrania a los países anfitriones y la evaluación en Occidente de que Rusia está amenazando la seguridad de Europa a través de la guerra, dijo Hellyer.

“Pero no podemos subestimar una respuesta mucho más cruda y tribal, y que demasiados de nosotros en Europa simplemente vimos refugiados cuando vieron a ucranianos, porque eran blancos y de herencia cristiana”, dijo.

Judith Sunderland, directora asociada de la división de Europa y Asia Central de Human Rights Watch, le dijo a CNN que “la empatía y la solidaridad deben extenderse a todos los necesitados, no solo a las personas que pueden verse y rezar como nosotros”.

"Europa está haciendo lo correcto esta vez, manteniendo sus fronteras abiertas para todos y moviéndose rápidamente para otorgar protección temporal a los ucranianos, enviando mensajes muy fuertes de empatía y solidaridad", dijo. “Pero esto contrasta marcadamente con las políticas y prácticas que seguimos viendo con respecto a los migrantes y refugiados de otras partes del mundo, la mayoría de ellos morenos y negros”.

Según un reporte de la ONU de 2021, de los casi 7 millones de sirios obligados a huir de su país, alrededor de 1 millón vive en Europa, con el 70% de ellos alojados en dos países: Alemania y Suecia.

En 2018, en el punto álgido de la crisis migratoria de Europa, los países de Europa Central decidieron no acudir a una cumbre de la UE sobre migración, y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, dijo que el tema se convertiría en un "frenesí paneuropeo". Los países habían rechazado anteriormente las propuestas de otras naciones europeas para permitir la entrada de un cierto número de refugiados a sus países. Ahora, países de Europa Central como Hungría y Eslovaquia están acogiendo a cientos de miles de refugiados ucranianos.

"Para un continente que trata de enorgullecerse de la superioridad del pluralismo sobre el fanatismo, luego de las terribles experiencias del Holocausto, del genocidio bosnio y de las luchas por los derechos civiles en todo el continente y Occidente en general", dijo Hellyer, "es un triste recordatorio de que demasiados de nosotros seguimos siendo inmensamente tribales y racistas".

A tres millones de refugiados se les ha ofrecido asilo incondicional y protección en países vecinos de la Unión Europea, dijo ACNUR en un comunicado a CNN. "Nuestra esperanza es que la misma solidaridad, compasión y apoyo puedan extenderse a los otros 84 millones de personas obligadas a huir en todo el mundo".

