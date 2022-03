Civiles en Ucrania se arman para protegerse de la guerra 3:50

(CNN) -- Wang Jixian, un joven vlogger, no se propuso convertirse en la voz china de la resistencia en Ucrania. El residente de Odesa de 36 años, un objetivo clave en la invasión rusa del país, simplemente quería mostrarles a sus padres que estaba bien.

“Regreso de comprar comestibles”, dijo en un video publicado en Douyin, la versión china de TikTok, el 24 de febrero, el primer día de la invasión. Wang, un programador originario de Beijing, describió la compra de carne y frutas en el video y señaló que algunas tiendas de alimentos aún estaban abiertas.

Pero su estado de ánimo se oscureció a medida que pasaban los días y el asalto ruso se intensificaba. Cuando inició sesión en Douyin, dijo que veía videos chinos elogiando a las tropas rusas o apoyando la invasión.

“Estaba muy enojado, luego pensé en grabar videos para ellos y decirles cuál es el verdadero campo de batalla”, dijo a CNN.

Sus videos diarios, publicados en varias plataformas, incluidas YouTube y la aplicación de mensajería china WeChat, ganaron popularidad rápidamente como una voz rara que ofrece a las audiencias chinas un vistazo a la Ucrania devastada por la guerra, un marcado contraste con los medios estatales chinos, que han promovido la desinformación rusa como como afirmaciones infundadas de que los soldados ucranianos están utilizando tácticas "nazis".

En un video ampliamente visto, Wang levantó su pasaporte chino y dijo: "Estos guardias ucranianos no son nazis, son programadores de TI, gente común, peluqueros, esta es la gente".

Pero al hacerlo, se metió en medio de una controversia desordenada, con China enfrentando presión internacional al negarse a condenar la invasión de Rusia, y una efusión de sentimiento prorruso en las redes sociales altamente restringidas y censuradas de China, algo que Wang está esperando cambiar.

Reacción de los críticos

Wang había estudiado arte en la universidad y disfrutaba de la danza, la música y la pintura, por lo que cuando se mudó a Odesa hace cuatro años por trabajo, la "atmósfera artística" de la ciudad lo atrajo de inmediato. Un video en su cuenta de Douyin el año pasado mostraba a un hombre tocando el piano en una habitación colorida llena de libros y pinturas.

Sus videos se ven muy diferentes ahora. Varios se filman a altas horas de la noche, con el sonido de explosiones y sirenas antiaéreas de fondo. Otros clips muestran instantáneas de la vida cotidiana: calles tranquilas, banderas ucranianas colgadas fuera de los edificios y pintadas en las paredes.

"¿Esas son alarmas antiaéreas? Esos bastardos vienen de nuevo", dijo en un video. "La gente está haciendo sus propios negocios, mi vecino está paseando a su perro otra vez. Esta es nuestra Odesa".

Otras veces, es más apasionado. "Alguien me dijo hoy en día que la sociedad tiene las leyes de la jungla, donde el poder proviene del cañón de un arma", dijo, haciendo referencia a una famosa cita del líder comunista Mao Zedong. "¿Dónde está el sentido en eso?"

A medida que estos videos comenzaron a llamar la atención, a veces acumulando más de 140.000 visitas, la cantidad de críticos también aumentó, con comentarios que lo llamaban traidor nacional.

"Ya no necesitas este pasaporte chino, ya olvidaste de qué país eres", decía un comentario popular sobre Douyin. "La posición oficial del país debe ser la posición de todo el pueblo chino".

China ha tratado de mantener una posición neutral, optando por no condenar a Rusia o incluso llamarlo una invasión, mientras que con frecuencia dice que se deben abordar las "preocupaciones legítimas de seguridad de todos los países".

En una llamada con el presidente de EE.UU., Joe Biden, este viernes, el presidente de China, Xi Jinping, dijo que ambos países tienen la responsabilidad de garantizar la paz. Pero la Casa Blanca dijo después que todavía le preocupaba que China pudiera brindar asistencia a Rusia.

“No entiendo cómo ‘traicioné’ al país”, dijo Wang a CNN. Con acceso limitado a transmisiones de noticias y desinformación generalizada en línea, dijo que no entiende la posición de China o Rusia; todo lo que sabía era que "todos los días la ciudad está bajo fuego, muchos mueren".

Los comentarios de extraños anónimos en línea no le molestan, pero sí cuando son de personas que le importan, como un miembro del personal de la embajada china que conocía de su residencia anterior en Macedonia del Norte.

Dijo que el miembro del personal se acercó a él recientemente, insinuando que a Wang le pagaban por publicar sus videos y le preguntó: "¿Quién te envió?". Cuando Wang insistió en que no lo estaba haciendo por dinero, el miembro del personal respondió: "Tu comportamiento actual no está en línea con los intereses nacionales. Quiero cortar las relaciones contigo, bloqueémonos".

Eso "realmente me dolió el corazón", dijo Wang.

Decidido a quedarse

Los censores chinos también han tomado medidas enérgicas contra sus videos en línea, dijo. Si bien todos sus videos se han mantenido en YouTube, que está bloqueado en China, excepto aquellos con VPN, solo alrededor del 80 % de sus videos se han dejado en WeChat y menos del 20 % en Douyin.

No sabe qué reglas ha roto. Se frustró tanto que en un video del 7 de marzo, se pegó cinta negra en forma de X sobre su boca, haciendo un gesto silencioso a la cámara para transmitir que estaba a salvo y quieto en Odesa.

Después de hablar con CNN, sus cuentas de redes sociales chinas fueron prohibidas, lo que le impidió contactar a su familia en casa.

Ha recibido "innumerables" mensajes de contactos, presionándolo para que deje de publicar, dijo. Pero no tiene intención de hacerlo.

"Quiero (dar) alguna voz a la gente de Ucrania, a los héroes, a mis vecinos. Porque a mis ojos todos son héroes", dijo. "Veo gente tranquila, veo gente valiente... Quiero recordarles que vean quién se está muriendo, quién ha sido asesinado".

Hay señales de que su mensaje puede estar aterrizando. Debajo de sus videos, los comentarios de odio se intercalan con los buenos deseos de los espectadores, instándolo a mantenerse a salvo y evacuar. Un puñado de comentarios expresan apoyo a Ucrania.

Pero por ahora, Wang no tiene intención de irse, no hasta que "Odesa esté demasiado destruida para que los humanos se queden", dijo. Aparte de su cariño por la ciudad, era una cuestión de principios, agregó: "No soporto el acto de intimidar a la gente en frente de mí".

Cuando no está filmando videos, Wang brinda apoyo voluntario para reparar los teléfonos celulares de las personas y ayudar a los desplazados.

"(Si) volviera y me fuera, sería suficiente para arrepentirme por el resto de mi vida", dijo. "No tengo ningún interés o deseo de irme de Ucrania hasta que termine la guerra y Ucrania haya ganado".