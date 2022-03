Turismo en México le abre las puertas a oligarcas rusos 4:15

(CNN) -- Durante 10 años, Taras Ostapchuk trabajó en lo que muchos podrían considerar un trabajo de ensueño, como ingeniero jefe del Lady Anastasia, un lujoso yate de 156 pies que navegaba principalmente de un puerto de lujo a otro a través del resplandeciente mar Mediterráneo.

Pero el 26 de febrero, con el barco atracado en la isla española de Mallorca, en el Mediterráneo, todo eso cambió.

Ostapchuk vio informes de los medios sobre un ataque con misiles rusos en un edificio de apartamentos en su ciudad natal Kyiv. Era similar al que vivía con su esposa, cuando no estaba a bordo del barco.

En ese momento, dijo: "Creo que mi casa puede ser la siguiente". Fue entonces cuando decidió hundir el yate. "Fue mi primer paso hacia la guerra con Rusia".

En una entrevista con CNN desde Ucrania, Ostapchuk, de 55 años, dijo que conectó la destrucción en su ciudad natal directamente con el hombre al que llama dueño de Lady Anastasia: el oligarca ruso Alexander Mikheev. Es el director ejecutivo de la compañía de armas rusa Rosoboronexport, que vende de todo, desde helicópteros hasta tanques, sistemas de misiles y submarinos.

Ostapchuk decidió su misión: hundir el Lady Anastasia.

La última fase de la guerra de Rusia contra Ucrania había comenzado dos días antes, con fuerzas atacando desde Rusia, Belarús y Crimea, anexada por Rusia. A medida que se desarrollaba la ofensiva, EE.UU. y la Unión Europea respondieron con sanciones económicas y la incautación de activos vinculados a los oligarcas del círculo de Vladimir Putin.

Y tal vez ningún activo simbolice tan claramente cómo los facilitadores de Putin habían prosperado bajo su gobierno como los yates de los oligarcas, algunos de ellos casi tan largos como el Monumento a Washington, con helipuertos deportivos, piscinas e interiores extravagantemente opulentos.

Ostapchuk dijo que se dirigió a la sala de máquinas del Lady Anastasia, donde abrió una válvula conectada al casco del barco. Cuando el agua inundó, se dirigió a los camarotes de la tripulación, donde abrió otra válvula.

"Había otros tres tripulantes a bordo además de mí. Les anuncié que el barco se estaba hundiendo y tenían que irse", dijo en ruso.

A las escondidas con los yates

Según la mayoría de los estándares, el Lady Anastasia, con una tripulación de nueve personas, es suntuoso: un camarote principal con un baño de mármol de Carrara, cabañas para 10 huéspedes, un jacuzzi en el solárium estabilizado contra el movimiento del barco, etc.

Los oligarcas rusos poseen algunos de los yates más lujosos que existen. El Dilbar, un yate de 512 pies, es propiedad del multimillonario Alisher Usmanov, según el Departamento del Tesoro, que el 3 de marzo identificó al Dilbar como "propiedad bloqueada". Cuenta con dos helipuertos y cabinas para decenas de invitados. Usmanov no respondió a las preguntas de CNN sobre el yate.

O tomemos el Amore Vero, un yate que las autoridades francesas incautaron el 2 de marzo. Dicen que está vinculado a Igor Sechin, un ejecutivo petrolero ruso sancionado y socio de Putin. (La compañía que administra el barco niega que sea propiedad de Sechin). Un ex miembro de la tripulación del yate, que pidió no ser identificado porque había firmado un acuerdo de confidencialidad, dijo que el Amore Vero incluye una habitación segura en su nivel más bajo.

"Ni siquiera estaba en los planos oficiales del barco", dijo. "Había una puerta secreta con una cámara oculta. Y podías quitar la pared y adentro había camas, comunicaciones de emergencia, un baño y CCTV".

Aunque los funcionarios de varios países han atribuido la propiedad de los yates a los oligarcas rusos, el rastro documental entre el barco y el propietario generalmente es oscuro, atravesando empresas ficticias y estructuras legales complicadas. España, por ejemplo, dice que ha "detenido provisionalmente" yates mientras determina la propiedad.

Mikheev fue sancionado por el Departamento de Estado de EE.UU. el 15 de marzo.

Cuando CNN trató de contactar a Mikheev sobre la propiedad de Lady Anastasia, un portavoz de Rosoboronexport respondió por correo electrónico que la compañía "nunca comenta ninguna información sobre la vida personal de los empleados y su propiedad, excepto en los casos estipulados por la legislación de la Federación Rusa".

Pero Ostapchuk dijo que no tenía dudas. "Bueno, ya sabes, si una criatura se parece a un perro, ladra como un perro, muerde como un perro, es un perro. Por lo tanto, si en el transcurso de diez años, el yate [fue] usado solo para vacaciones [por ] el Sr. Mikheev y su familia, entonces creo que él es definitivamente el verdadero propietario de este yate".

En medio de una lista cada vez mayor de sanciones e incautaciones, los yates que, según se informa, son propiedad de oligarcas rusos se han dirigido a países donde es poco probable que se apliquen las sanciones, según datos del sitio web MarineTraffic.

Dos yates supuestamente propiedad de Roman Abramovich, un oligarca y aliado de Putin que ha sido sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido, atracaron en puertos del suroeste de Turquía el lunes y el martes. Uno de los yates, el Solaris, había estado atracado en Barcelona hasta principios de marzo, mientras que el Eclipse, uno de los yates más grandes del mundo, partió del Caribe aproximadamente al mismo tiempo y cruzó el Atlántico.

Ambos barcos parecían bordear las aguas de la UE en su camino a Turquía, tomando una ruta tortuosa que rodeaba varias islas griegas. Turquía, aunque es miembro de la OTAN, ha dejado claro que no sancionará a Rusia por su agresión contra Ucrania.

Un pequeño grupo de manifestantes que ondeaban banderas ucranianas y coreaban "no a la guerra en Ucrania" intentaron bloquear el atraque del Solaris en un puerto de Bodrum, Turquía, el lunes, cuando el enorme yate se cernía sobre ellos. Algunos de los manifestantes eran miembros de un equipo ucraniano de vela juvenil que había dejado su país antes de la invasión para competir en una competición de vela en Turquía, informó la BBC.

Varios otros yates vinculados a Rusia parecen dirigirse a países del Medio Oriente o del sur de Asia que también se negaron a imponer sanciones a Rusia. El Clio, un yate supuestamente propiedad del magnate del aluminio y aliado de Putin Oleg Deripaska, y el Quantum Blue, supuestamente propiedad del multimillonario minorista Sergey Galitsky, estaban frente a la costa de Omán esta semana, según muestran los datos de MarineTraffic. El Clio indicó que su destino era Dubai antes de cambiar de dirección a Mumbai, mientras que el Quantum Blue había atracado en Mónaco antes de partir a principios de marzo. Deripaska ha sido sancionado por Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que Galitsky no.

Mientras tanto, al menos media docena de otros yates vinculados a los oligarcas rusos han dejado de transmitir datos de ubicación en las últimas semanas, según MarineTraffic.

El Galactica Super Nova, un yate supuestamente propiedad del ejecutivo petrolero ruso Vagit Alekperov, fue registrado por última vez saliendo del puerto de Tivat, Montenegro, y navegando hacia el Mar Adriático a principios del 2 de marzo, el día después de que el gobierno montenegrino anunciara que se uniría la UE al imponer sanciones a Rusia. Si bien Alekperov no ha sido sancionado, fue incluido en una lista de oligarcas rusos del Departamento del Tesoro de EE.UU. de 2018.

Georgios Hatzimanolis, portavoz de MarineTraffic, dijo que la explicación más probable de la falta de datos de ubicación es que los yates han apagado el AIS, un sistema de seguimiento automático. Las regulaciones marítimas internacionales generalmente requieren que las embarcaciones tan grandes como los yates vinculados a los oligarcas mantengan el AIS a menos que estén pasando por áreas conocidas por la piratería, dijo Hatzimanolis. Apagar un transmisor podría aumentar potencialmente el peligro de una colisión cuando los barcos navegan por aguas concurridas.

"Es inusual", dijo Hatzimanolis sobre los yates que se apagan. “Pero estos son tiempos sin precedentes para estos yates y sus propietarios. Están tratando de mantenerse fuera del camino y llegar a destinos donde no serán sancionados”.

'Tienes que elegir'

Después de que comenzó a inundar los compartimentos, Ostapchuk les dijo a los otros tres miembros de la tripulación a bordo lo que había hecho.

Ellos también eran ucranianos, dijo. Pero, temerosos de que les costara sus trabajos, le gritaron que estaba loco, según una declaración resumida en su comparecencia.

Luego llamaron a las autoridades portuarias y a la policía. Los trabajadores del puerto trajeron una bomba de agua e impidieron que el barco se hundiera. Ostapchuk fue arrestado.

“Hice una declaración a la policía de que traté de hundir el barco como protesta política por la agresión rusa”, dijo a CNN.

"Tienes que elegir. O estás con Ucrania o no. Tienes que elegir, habrá Ucrania, o tendrás un trabajo... No necesito un trabajo si no tengo Ucrania".

En algunos casos, esos trabajos pueden estar en peligro de todos modos. El 15 de marzo, las autoridades españolas retuvieron provisionalmente al Lady Anastasia mientras determinan si está sujeto a sanciones europeas y puede ser incautado. Fue uno de los tres yates vinculados a los oligarcas rusos que detuvieron esa semana. Otros han sido capturados o detenidos en Francia, Alemania, Italia y Gibraltar.

El 7 de marzo, la empresa que administra el yate Dilbar despidió a los 96 miembros de la tripulación, diciendo que las sanciones impedían las operaciones normales del barco, según Forbes.

Las sanciones a los oligarcas rusos parecen haber provocado desafíos y confusión entre algunas tripulaciones de yates. El sindicato de gente de mar Nautilus International celebró una sesión de preguntas y respuestas con profesionales de yates a principios de este mes y recibió preguntas como "¿Deberíamos renunciar a todos los yates rusos?" y "¿Qué se me debe si me despiden debido a sanciones en mi embarcación?". Los representantes sindicales aconsejaron a los miembros que verificaran los términos de sus contratos.

'Deberían ser considerados responsables'

Cuando CNN habló con Ostapchuk desde Ucrania el miércoles, la conversación fue inmediatamente interrumpida por una alerta de un ataque ruso inminente. Más tarde, después de que Ostapchuk regresara de un refugio, dijo que tan pronto como las autoridades españolas lo liberaron el 27 de febrero, había regresado a Ucrania.

"Ahora sirvo en el ejército, y espero que mi servicio ayude a nuestra victoria", dijo.

Agregó que espera que los oligarcas que respaldaron a Putin sientan el mordisco de las sanciones.

"Deberían ser considerados responsables, porque son ellos quienes, con su comportamiento, con su estilo de vida, con su codicia insaciable, precisamente condujeron a esto ... Para distraer a la gente del verdadero saqueo de Rusia por parte de estos gobernantes, que organizan guerras de distracción con otros países, que son inocentes".

Drew Griffin y Yahya Abou-Ghazala de CNN contribuyeron a este informe.