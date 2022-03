¿Es necesaria una cuarta dosis de la vacuna contra el covid-19? 2:53

(CNN) -- Se espera que el gobierno de Joe Biden brinde a los adultos mayores la opción de recibir una segunda vacuna de refuerzo contra el covid-19 tan pronto como la próxima semana.

Dos fuentes familiarizadas con los planes del gobierno dijeron que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) planea autorizar una cuarta dosis de las vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna para adultos mayores de 50 años la próxima semana.

Se espera que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) sigan poco después con lo que se conoce como una recomendación permisiva, lo que significa que las inyecciones no se recomendarán oficialmente, pero se pueden administrar a las personas que las deseen, dijo una fuente que habló con CNN en la condición de anonimato ya que no se les había dado permiso para discutir los detalles con los reporteros.

Los detalles de los planes fueron informados por primera vez por The New York Times.

La decisión de hacer que la cuarta dosis esté disponible ahora pasará por alto a los grupos independientes de asesores científicos tanto de la FDA como de los CDC, que normalmente se reunirían y revisarían públicamente la ciencia disponible y luego harían recomendaciones a las agencias.

El Dr. Eric Topol, cardiólogo y director del Instituto de Investigación Traslacional Scripps en California, dijo que se esperaba la decisión la próxima semana, antes de la reunión del 6 de abril del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados (VRBPAC, por sus siglas en inglés), un grupo de expertos que asesoran a la FDA en sus decisiones sobre las vacunas. Los refuerzos están en la agenda de discusión en esa reunión, que se centrará en la planificación futura de refuerzos y vacunas específicas de variante.

Topol, quien fue informado de los planes de la FDA, dijo que entendía que el cambio se aplicaría tanto a las vacunas de Pfizer/BioNTech como a las de Moderna.

Topol también dijo que estaba a favor de dar a los estadounidenses la opción de una cuarta dosis.

"Hay datos sólidos de Israel para mayores de 60 años (el único grupo reportado hasta la fecha) para una protección mejorada (frente a una enfermedad grave) hasta 3 meses en comparación con 3 dosis. Es razonable extender eso y proporcionarlo como una opción, ya que la tercera dosis tiene un beneficio pronunciado a partir de los 50 años", escribió Topol en un correo electrónico a CNN.

Topol señaló que la medida de la FDA legitima lo que muchos estadounidenses están haciendo de todos modos. Cualquier persona que quiera una cuarta dosis puede ir a una farmacia y recibirla con solo decir que la necesita porque está inmunocomprometida.

Otros sintieron que aún no había suficiente ciencia disponible para respaldar la decisión.

El Dr. Eric Rubin, editor en jefe de The New England Journal of Medicine que forma parte del VRBPAC de la FDA, dijo que aún no había visto suficientes datos sobre la cuarta dosis para determinar si son necesarios para alguien más allá de los que ya están recomendados para obtenerlos: adultos gravemente inmunodeficientes.

"Los únicos datos que he visto son de participantes seguidos durante solo unas pocas semanas. La información más importante será qué tan bien una cuarta dosis protege a las personas altamente vulnerables contra enfermedades graves y la muerte, y no sé cuándo eso estará disponible”, dijo Rubin en un correo electrónico a CNN. Rubin dijo que la FDA podría tener acceso a esos datos, pero aún no los había visto.

El Dr. Paul Offit, director del centro de educación sobre vacunas del Children's Hospital of Philadelphia y miembro del VRBPAC de la FDA, también dijo que sentía que la administración estaba actuando por delante de la ciencia.

"¿Dónde está la evidencia de que alguien mayor de 50 años se beneficia de una cuarta dosis? Porque la evidencia hasta la fecha parece respaldar la posibilidad para las personas mayores de 65 años, aunque no hemos visto todos los datos", Offit le dijo a CNN, hablando de los miembros del comité VRBPAC.

"Pero, ¿dónde está la evidencia para una persona de 50 a 64 años? ¿Dónde está esa evidencia? Porque sin esa evidencia, entonces no debería haber esta recomendación", dijo.