Personas donan sus casas de alquiler a los refugiados

(CNN) -- El 24 de febrero, mientras miraba las noticias sobre la invasión rusa de Ucrania, Desislava Tosheva miraba fijamente su sofá.

"Estaba en mi sala de estar, pensando en todas las personas a punto de huir de su país y en cómo los que tenían oportunidades financieras tendrían una mayor ventaja", dice.

"Estaba mirando mi sofá, pensando que realmente me encantaría ofrecérselo a alguien que lo necesita".

Tosheva, de Sofía, Bulgaria, pensó que otros sentirían lo mismo. Decidió crear un grupo de Facebook: "Alojamiento, ayuda y refugio para Ucrania".

"Pensé que no tendríamos más de 200 miembros, pero eso era suficiente, incluso ayudar a una persona significa el mundo para esa persona", dice ella.

Ella pensó mal. Al momento de escribir este artículo, hay 80.000 miembros. Los ucranianos y los anfitriones potenciales publican lo que buscan y lo que pueden ofrecer respectivamente, y pueden coincidir por su cuenta o a través de los administradores. Tosheva y sus administradores ya han arreglado personalmente alojamiento para aproximadamente 90 refugiados.

Muchos de los anfitriones están donando propiedades que anteriormente alquilaron en Airbnb o a través de otros canales.

Ahora, sus casas de vacaciones, incluido un castillo en Irlanda, se están utilizando para realojar a personas que lo han perdido todo.

No son los únicos. Si bien la industria de viajes se vio muy afectada por la pandemia, muchas personas en ella, desde aquellos que normalmente alquilan sus propiedades hasta turistas y hoteleros, ahora están donando sus alojamientos a refugiados ucranianos.

Una ciudad incluso está utilizando su estatus de Capital Europea de la Cultura —que normalmente atrae a un número significativo de turistas durante todo el año— para promover la cultura ucraniana. Estas son algunas de sus historias.

"Me siento incómoda viviendo mi vida en este momento"

Con sus cabañas con techo de paja, una iglesia medieval y verdes colinas en la distancia, incluido el legendario Glastonbury Tor, el pueblo de Somerset de Compton Dundon es un imán para aquellos que buscan una escapada al campo en el oeste de Inglaterra.

Y desde que se jubiló como gerente comercial, Caroline Williams se conectaba con posibles visitantes, alquilando habitaciones en su bonita casa de campo, además de un granero que se había convertido en alojamiento vacacional en Airbnb.

Pero había algo más que la presionaba desde su jubilación: "Había estado buscando algo un poco más significativo que hacer", dice.

Ahora, ofrece dos habitaciones en su casa de campo más la mitad del granero —un apartamento independiente— a los refugiados.

"Estaba deambulando por el jardín bajo el sol y no podía dejar de pensar en las personas que no podían hacer eso", dice.

"Me siento incómoda viviendo mi vida en este momento".

Williams se había inscrito previamente para albergar a trabajadores clave británicos durante la pandemia, y esta vez recurrió al programa de refugiados de Ucrania de Airbnb. Una semana después, el Reino Unido, que anteriormente no permitía la entrada de refugiados ucranianos, estableció un plan de patrocinio al que Williams también se suscribió. También se ha registrado en organizaciones benéficas locales en un intento por ser emparejada con refugiados.

La cabaña vacacional, Bracken, estará disponible para estadías breves y emergencias. "Es mi ingreso, tengo que mantenerla abierta para reservas ordinarias", dice. Pero las dos habitaciones de su casa están disponibles a largo plazo. Williams cree que la ubicación rural sería adecuada para una familia, en lugar de los jóvenes que vienen solos.

"No tengo absolutamente ninguna idea de las emociones, la inseguridad y el miedo por el que están pasando estas personas, nunca he estado ni remotamente en esa situación", dice. "Pero sé lo que se siente cuando alguien te da la mano y te apoya, o es amable y te ayuda a sentirte seguro. Eso es lo que quiero hacer".

"Dije, ¿te importa si uso tu apartamento?"

Gordon Cross, un ciudadano del Reino Unido que ha vivido en Budapest durante 20 años, dice que "la gran mayoría de la gente común" en Hungría está ayudando a los refugiados que cruzan la frontera, y que las personas que normalmente alquilan alojamiento de vacaciones están haciendo lo mismo.

Cross, que tiene un negocio de administración de propiedades en Budapest para más de 100 clientes, dice que los húngaros quieren asegurarse de que "todos tengan una cama cuando lleguen".

Él también quería ser parte de eso. Tan pronto como los refugiados comenzaron a llegar, revisó su inventario. Ocho propiedades de 100 estaban vacías, e inmediatamente se puso en contacto con los propietarios y les preguntó si abrirían sus apartamentos a los refugiados que huían del conflicto.

Todos ellos dijeron que sí.

"Simplemente dije: 'Me he metido en esto, ¿te importa si usamos tu apartamento?', y la mayoría de ellos ofrecieron sus propiedades de inmediato", dice.

"Hablé con algunos y los persuadí, pero los propietarios que conocía muy bien prácticamente no fue necesario persuadirlos en absoluto, especialmente aquellos con niños. La idea de que una madre y sus hijos tuvieran que dejar todo e irse a un lugar en el extranjero, no se necesitaba persuasión real".

Un apartamento era propiedad de un grupo, en lugar de individuos, que acababan de terminar una renovación costosa y planeaban venderlo. “Un par de ellos dijeron, 'Oh, Dios, íbamos a vender', y dije, 'Mira las noticias'. La semana pasada recibí un mensaje que decía: 'Hazlo'".

Otros están preocupados por la situación a largo plazo: uno ha estipulado un límite de seis meses. Pero en este momento, Cross está más preocupado por los refugiados que por su negocio.

"Estar en el suelo, [preocupándose por largas estadías] no es una preocupación inmediata. Tengo que cuidar a mis dueños, es mi negocio, pero en este momento quiero persuadir a más de ellos para que abran sus departamentos".

"Los necesitan más que los turistas"

Fue mientras miraba las imágenes de personas en una estación de tren de Berlín sosteniendo pancartas ofreciendo sus hogares a los refugiados que Jo Mackay miró a su esposo.

"Nos miramos y llegamos al mismo punto al mismo tiempo: tenemos la suerte de tener dos casas que alquilamos, pero deberíamos dárselas a alguien que las necesita más que un turista".

Mackay es propietaria de Bookings for You, una empresa de alquiler de villas de lujo con propiedades en Italia, Francia y Mónaco. Pero también tiene dos propiedades propias, en el lago Maggiore, que alquila a través de la empresa.

"Tenemos suerte de tenerlas y es lo correcto", dice ella. "Cuando las compramos, teníamos que tener ingresos por alquiler para pagar la hipoteca, pero las hemos tenido durante más de una década y la vida se ha vuelto un poco más fácil. Yo estaba de baja por maternidad cuando las compramos, y ahora tengo un negocio. Así que estamos en una posición en la que podemos, y es lo correcto".

Ya tiene reservas para el verano, pero está dispuesta a renunciar a ellas. Ofrecerá a los huéspedes con reservas una actualización gratuita a una propiedad más lujosa ofrecida por la compañía, si los refugiados necesitan sus casas. "Me sorprendería si la gente no acepta eso", dice ella.

Las dos propiedades vecinas, ambas con tres dormitorios, se asientan en las colinas sobre Luino, en la costa este del lago Maggiore, cerca de la frontera con Suiza. Están en una pequeña aldea con solo otras tres propiedades, con un arroyo de montaña que corre por un lado, pavo reales pavoneándose por el otro y un vecino con burros y vacas con cascabeles en ellos. Mackay espera que la calma se adapte a las familias que necesitan recalibrar. Los administradores de la propiedad en el terreno se han ofrecido a ayudar a los recién llegados con lo que necesiten.

Y por remoto que parezca un entorno idílico junto al lago, Mackay dice que Lombardía, la región en la que se encuentran las villas, tiene la comunidad ucraniana más grande de Italia, por lo que espera que encuentren familias para llenarlas. Se puso en contacto con organizaciones benéficas locales para ofrecer ambas casas y las registró en el plan de Airbnb.

Mientras tanto, además de registrar su habitación libre en su casa del Reino Unido, esta semana envió un correo electrónico a los propietarios de las propiedades que representa, preguntándoles si estarían dispuestos a hacer lo mismo. Varios ya se han presentado, algunos ofrecen sus propias villas completamente gratis y otros piden que se cubran las facturas de servicios públicos. Un propietario también está preparando otra propiedad que tiene en Alemania, en la que pueden dormir 17.

"Esta guerra puede mostrarnos lo peor de la humanidad, pero también nos muestra lo mejor", dice Mackay.

"Sabemos el privilegio que tenemos en un país seguro"

Elisa y David Ngog habían estado alquilando su apartamento en Budapest durante un año cuando Rusia invadió Ucrania.

Los clientes de Gordon Cross, se mudaron a Hungría en 2018 mientras David Ngog —futbolista profesional y exdelantero del Liverpool y el Paris Saint-Germain— jugaba para el Budapest Honvéd.

Aunque ellos y sus dos hijos ahora viven en Grecia, querían mantener lazos con la ciudad, de ahí el apartamento, a pocos pasos de su antiguo hogar y a un par de cuadras del Parlamento de Hungría.

"Nuestro hijo nació en Budapest, por lo que se volvió muy importante en nuestras vidas", dice Elisa.

“Es una ciudad donde los departamentos no suelen tener mucha luz, pero encontramos un lugar con un gran balcón y me encantó. Era muy importante para nosotros hacer un lugar donde la gente fuera feliz.

"Estas personas que han dejado Ucrania no estarán en paz, pero espero que sea un lugar tranquilo para vivir y que tengan un descanso".

La pareja había estado viendo las noticias desde el comienzo de la guerra. “Cuando se iban los primeros [refugiados], lo pensé, pero no sabía cómo oficializarlo”, dice Elisa. Pero un par de días después, Cross envió un correo electrónico a todos sus clientes, preguntándoles si ofrecerían sus propiedades.

Los Ngogs caminaban hacia una cafetería cuando llegó el correo electrónico. Para cuando se sentaron con sus bebidas, le dijeron que sí.

"No dudamos ni un minuto", dice David.

"Sabemos el privilegio que tenemos, estar en un país donde es seguro. Es obvio ayudar cuando tienes la capacidad de hacerlo".

Desde el correo electrónico de Cross del 3 de marzo, los Ngog han tenido dos familias en el departamento, ambas se quedaron por un corto plazo.

"Cuando [Gordon] envió un video de una niña pequeña jugando... mi corazón se llenó de amor", dice Elisa.

"Ahora hay tres niños allí. Nos hace sentir que hemos contribuido, aunque no hayamos hecho nada".

Sus amigos de Budapest también han estado presentes para dar la bienvenida a las familias y traer comida, juguetes y zapatos para los niños cuando sea necesario.

Aunque algunos otros propietarios han puesto límites de tiempo a su disponibilidad, los Ngog están ofreciendo su apartamento por tiempo indefinido.

“Me siento muy agradecida por la vida que tengo, y tenemos suerte de que no necesitamos [los ingresos del alquiler] para vivir”, dice Elisa. "Fueron felices."

"Algunos influencers están en su propia burbuja"

Kash Bhattacharya estaba en el aeropuerto Changi de Singapur en una escala de 10 horas, regresando de unas vacaciones en Tailandia, mientras leía las noticias sobre Ucrania.

El bloguero de viajes con sede en Berlín, propietario del sitio Budget Traveller, envió un mensaje de texto a sus amigas Rosie Willan y Charlotte Hall, quienes dirigen la agencia de marketing hotelera del Reino Unido, Stay the Night.

En mayo de 2020, lanzaron el programa "Adopt a Hostel", que alentaba a los viajeros a comprar cupones para futuras estadías en hostales juveniles mientras la industria de viajes estaba sufriendo.

Esta vez, pensaron, podrían lanzar una plataforma que recopilara diferentes ofertas de alojamiento para refugiados de todo el mundo. En 24 horas, su compañero de trabajo Chris Richardson lo había configurado. Hasta la fecha, hay más de 225 listados en 19 países, desde familias individuales que ofrecen sus casas y unidades de alquiler, hasta el Generator Hostel en el moderno distrito de Prenzlauer Berg de Berlín y 20 propiedades de la cadena europea Penta Hotels.

"No estábamos seguros de qué esperar, pero queríamos ver qué podíamos hacer, y obtuvimos una respuesta tan sorprendente que nos motivó aún más", dice Hall.

Hospitality for Ukraine es solo un directorio, en lugar de una plataforma de reservas, pero Bhattacharya califica la respuesta como "abrumadora" con comentarios de organizaciones benéficas en el terreno que dicen que la plataforma está ayudando a albergar a refugiados, particularmente a aquellos de color, que han enfrentado dificultades para encontrar seguridad.

Hall dice que ahora están en conversaciones con marcas más grandes, incluida Best Western, para agregar su cartera a las listas.

"Algunas personas [influencers] parecen estar en su propia burbuja y continúan hablando de sus propias cosas como si no hubiera una guerra, pero cuando hablamos de influir y marcar la diferencia, siempre siento que se puede hacer más", dice Bhattacharya, quien cuenta que estaba impresionado por cómo reaccionó la comunidad de viajes.

¿Su próximo objetivo? Para usar su influencia para mostrar a los viajeros potenciales que los países cercanos al conflicto, como Polonia, no son peligrosos para visitar. “Todos estos países están apoyando a los refugiados y necesitan el apoyo del turismo más que nunca”, dice.

"Cuando escuchas que la gente cancela viajes a Polonia, es triste. Lo mejor que la gente puede hacer es viajar a estos lugares y encontrarse con refugiados".

"Si tienes una empresa, tienes responsabilidades sociales"

Como uno de los destinos más modernos de Europa, Berlín está repleta de atrevidos hoteles. Entre ellos se encuentran las ocho propiedades AMANO, que ahora están abiertas a los refugiados, que pueden quedarse gratis.

El grupo también ha estado donando cosas como jabón, mantas y otros artículos esenciales a las fronteras de Ucrania, gracias a un diseñador germano-ucraniano que estaba organizando camiones para llevar suministros allí desde el comienzo de la crisis, dice el cofundador Ariel Schiff. Inicialmente, el grupo alojó a unos 25 de esos camioneros en sus hoteles. A medida que los refugiados comenzaron a llegar a Berlín, también se les abrieron las puertas.

"No hay duda, es natural que debas ayudar", dice Schiff, cuando habla de por qué tomó la decisión. "No es nada especial: si hay personas que necesitan ayuda, no hay duda de que tú deberías hacerlo. Y si tienes una empresa, también tienes responsabilidades sociales".

Muchos refugiados ya han llegado a Berlín, y el grupo está tratando de ayudar dondequiera que estén disponibles.

"A veces [los voluntarios] llaman a las 10:00 p.m. y dicen, tenemos tres mujeres y niños en la calle; llamo a mi gerente y les digo, vienen tres mujeres y tres niños. O los gerentes me preguntan, y hasta que ahora nunca ha sido un 'no'.

"A veces nos agotamos, pero al final siempre puedes encontrar una o dos habitaciones".

Schiff dice que los berlineses han dado un paso adelante en todos los ámbitos durante la crisis.

"Tenemos un hotel cerca de la estación central y es increíble la cantidad de personas que van allí para ayudar. Tengo muchos empleados que van después del trabajo. De repente hay una solidaridad que no había visto en años. No hay nada bueno en esta guerra, pero todos están preocupados y todos están pensando en lo que pueden hacer para ayudar. Si hay algo bueno, es esto".

"Refleja lo que pasamos en la Segunda Guerra Mundial"

Como una de las Capitales Europeas de la Cultura de 2022, Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania, se estaba preparando para ser el centro de atención este año.

Su tema —"De temporal a contemporáneo", provocado por el estatus de Kaunas como capital lituana temporal, mientras que Vilnius fue reclamada por Polonia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial— planeaba abordar la difícil historia de la ciudad. En la Segunda Guerra Mundial, Kaunas fue ocupada por los nazis, mientras que más tarde fue anexada a la Unión Soviética, con el levantamiento de la 'Primavera de Kaunas' de 1972 brutalmente sofocado. Se había elaborado un año de exhibiciones que giraban en torno a la ocupación y la guerra, con participantes desde Marina Abramovic hasta William Kentridge y Yoko Ono.

La invasión rusa de Ucrania se sintió fuertemente porque Kaunas había estado allí antes, dice Mindaugas Reinikis, jefe de marketing y comunicación del proyecto Capital de la Cultura.

"Lo que está sucediendo ahora es, de una manera muy triste, el contexto correcto", dice. "Es un reflejo de lo que pasamos en la Segunda Guerra Mundial: los jugadores y los personajes están cambiando, y las naciones son un poco diferentes, pero las atrocidades son las mismas: es un dictador loco que intenta acabar con otras naciones. Eso actualiza [da vida] a nuestro programa".

Han visto un aumento del 30% en la venta de entradas para los eventos desde que comenzó la invasión rusa. “La guerra todavía está muy cruda en Kaunas. Ahora somos un 95% de lituanos, pero antes de la Segunda Guerra Mundial Kaunas era un 30% de judíos”, dice Reinikis.

Si bien los eventos adquieren una nueva resonancia, el proyecto está poniendo un nuevo enfoque en la cultura ucraniana con su nuevo proyecto, CulturEUkraine.

La antigua oficina central de correos de la ciudad —una obra maestra modernista, que ya era un lugar de exhibición— se ha envuelto en los colores de la bandera de Ucrania, con el tercer piso convertido en un espacio donde los refugiados pueden crear, reagruparse y obtener ayuda práctica y psicológica. También habrá un espacio para artistas en residencia, una vez que los refugiados se sientan capaces de crear, para que los visitantes puedan acercarse a la cultura ucraniana. Ya han recibido consultas de compañías de teatro y artistas individuales.

La ciudad ya ha realizado un concierto en el que tocaron tres músicos clásicos de Ucrania. Ahora han encontrado trabajo en las filarmónicas de Kaunas y Vilnius.

El objetivo de Reinikis es utilizar el auge del turismo de este año para mantener el foco en la situación y preservar la cultura ucraniana en la diáspora en rápido crecimiento. Él espera que el estatus de Capital de la Cultura inicie un debate público sobre "qué plataformas podemos ofrecer". Agrega: "El centro no es un zoológico, pero esperamos que se convierta en una incubadora, y que surjan algunas iniciativas artísticas o nuevos colectivos, y que podamos crear una plataforma donde puedan crear".