(CNN) –– CNN+, el nuevo servicio de streaming de CNN, está disponible desde este martes. Aquí te dejamos una guía con lo que debes saber.

¿Cómo me registro en CNN+?

Visita cnnplus.com para explorar la programación y registrarse para una cuenta.

¿Por qué debería registrarme?

Porque combina cobertura de noticias en vivo, una biblioteca de programación bajo pedido y entrevistas interactivas en un nuevo servicio de streaming por suscripción, disponible en una amplia variedad de dispositivos. Si te gusta CNN, te encantará CNN+.

¿Cuánto cuesta CNN+?

El producto cuesta US$ 5,99 al mes o US$ 59,99 al año. Aquellos clientes que se registran en las primeras cuatro semanas directamente a través de CNN obtendrán una "oferta de por vida": 50% de descuento en el plan mensual, de por vida, siempre que sigan siendo suscriptores.

¿Dónde puedo encontrar CNN+?

El servicio de straming se encuentra dentro de la aplicación de CNN que ya existe, a solo un clic de distancia de la mejor cobertura y análisis de noticias.

¿Qué incluye?

Un conjunto de programas diarios y semanales en vivo y bajo pedido con figuras familiares de CNN como Anderson Cooper y Poppy Harlow, además de personalidades nuevas como el distinguido presentador Chris Wallace, la leyenda del baloncesto Rex Chapman y el aclamado locutor de radio Audie Cornish.

¿Están incluidas las series y películas originales de CNN?

Sí, hay una impresionante colección de contenido que ha ganado premios con series originales como "Anthony Bourdain: Parts Unknown" y "Stanley Tucci: Searching for Italy". Además de películas de CNN como "Blackfish" y "RBG". Hay más de 1.000 títulos disponibles.

¿Cuál es el horario de lunes a viernes?

"Five Things with Kate Bolduan" comienza el día a las 7 a.m., hora de Miami. Luego siguen "Go There" a las 8 a.m., "The Big Picture with Sara Sidner" a las 9 a.m, "Reliable Sources Daily" a las 11 a.m., "The Source with Kasie Hunt" a las 4 p.m., "The Global Brief with Bianca Nobilo" a las 5 p.m., "¿Who's Talking to Chris Wallace?" a las 6 p.m. y "The Newscast with Wolf Blitzer" a las 7:30 p.m.

¿Incluye los canales de televisión de CNN que ya existen?

No, es un producto completamente nuevo diseñado para una era digital de transmisión. No transmite simultáneamente los canales existentes de CNN, será necesaria una suscripción de cable o satélite para verlos. Pero la aplicación de CNN seguirá permitiendo que los suscriptores de cable/satélite inicien sesión y vean la transmisión de nuestros canales.

¿Qué es el "Interview Club?" ("Club de entrevistas")?

"Interview Club" es una experiencia de entrevistas interactiva que es exclusiva de CNN. La tecnología permite a los usuarios enviar preguntas y escuchar las respuestas de los reporteros, creadores de noticias e invitados expertos de CNN en sesiones moderadas.