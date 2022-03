Ken Salazar: "Antes se hacían cosas que no respetaban la soberanía de México"

Ken Salazar: Rusia y Putin están haciendo un desorden para la humanidad 1:02

(CNN Español) -- El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reconoció en entrevista con CNN que en el pasado su país hacía cosas en territorio mexicano que no respetaban la soberanía del país.

“Lo que pasaba es que en esos tiempos se hacían cosas aquí en México que de veras no estaban respetando la soberanía de México”, dijo Salazar refiriéndose, por ejemplo, a casos como “Rápido y furioso”, el operativo avalado por el Gobierno estadounidense que permitió el tráfico ilegal supervisado de armas que terminaron en manos del capos del narcotráfico en México.

En la entrevista, Salazar también habló de otros temas de la relación bilateral, como la migración y la energía. Esta es la entrevista completa.

Carmen Aristegui: Aprecio mucho, Ken, que podamos charlar en este programa. Bienvenido.

Ken Salazar: Muchas gracias, Carmen. Es un honor para mí estar con usted.

Carmen Aristegui: Muchas gracias. Bueno, temas nos sobran. Yo quisiera empezar la charla primero preguntando cómo le ha ido en estos seis meses. Está llegando relativamente a México con varios temas. ¿Cuáles son las prioridades hoy? México, Estados Unidos.

Un momento “muy único” en las relaciones México-EE.UU.

Ken Salazar: Desde que llegué, descubriendo la grandeza de México y la relación entre Estados Unidos y México, y somos una unión, unos lazos de nuestras gentes por sangre, unos lazos económicos fuertes y por eso seis meses, ahora en este trabajo, pues tengo un optimismo que vamos a seguir en un buen camino. Hay problemas por seguro, inquietudes, pero es un momento, un tiempo en la historia de México y Estados Unidos muy único. Y por el presidente Biden, que tiene tanto interés en la relación entre México y los Estados Unidos. Estamos con mucho optimismo del futuro.

Carmen Aristegui: Bueno, voy a ir seleccionando algunos temas, me va a faltar tiempo, digo, pero el tema migratorio es muy importante siempre para los dos países. México, el Gobierno mexicano, se vio obligado por el gobierno de Donald Trump a tomar medidas muy fuertes para frenar el flujo migratorio. De lo que Donald Trump pidió a México en relación a este tema, a lo que hoy el gobierno de Joe Biden está haciendo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando con el tema migratorio y los dos países?

“Vamos a quebrar las redes criminales” en el flujo migratorio

Ken Salazar: Carmen, primeramente se tiene que reconocer que el flujo migratorio que estamos viendo nunca había ocurrido así. No, porque vienen de Venezuela, de Nicaragua, de Europa, de África, de dondequiera. Entonces los números que están cruzando por Centroamérica, por México, llegando a la frontera norte nunca se había visto en la historia de México y Estados Unidos.

Carmen Aristegui: Nunca, nunca.

Ken Salazar: Nunca. Y eso es por la pandemia, eso es por los gobiernos que no funcionan en lugares como Nicaragua, y eso es por la pobreza en Centroamérica y otros lugares, en Haití, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo y cuál es el cambio grande? El cambio grande es que el presidente Biden y el presidente López Obrador reconocen que tenemos que ver la migración de una manera regional. Entonces, trabajando juntos Estados Unidos, México y Canadá, decidimos que vamos a hacer estos acuerdos regionales para que sepamos que los que vienen a trabajar en los Estados Unidos van a estar seguros. Para que los que vienen a este camino doloroso de la migración, que son víctimas de las organizaciones criminales, que vamos a quebrar esas redes criminales. Entonces vamos bien conociendo que este es un problema grande, pero también una oportunidad para México y los Estados Unidos.

La posibilidad de acabar con el crimen organizado

Carmen Aristegui: Hablando de temas fundamentales, está el narcotráfico, el crimen organizado, la Iniciativa Mérida, que deja de serlo y se establece un nuevo mecanismo. ¿En qué punto estamos en este momento? ¿Realmente hay una posibilidad real de de abatir el crimen organizado en México con la colaboración estadounidense?

Ken Salazar: Sí, y por eso es importante lo que hicimos en el Entendimiento Bicentenario, porque, igual que Estados Unidos diciendo: son problemas de México. México diciendo: como son las armas, es problema de Estados Unidos. Ahora lo que se reconoce es que estos problemas en la seguridad son problemas de México y de Estados Unidos. Por ejemplo, en esto de las armas que vienen de Estados Unidos a México, nosotros sabemos que de ahí vienen. Entonces con nuestras agencias de seguridad estamos trabajando para asegurar de que las organizaciones criminales que están haciendo este desorden los vamos a perseguir y no va a haber impunidad.

México demanda a fabricantes de armas en EE.UU. 5:59

Carmen Aristegui: ¿Qué piensa su Gobierno de la decisión de México de demandar a las armadoras? No demanda al Gobierno estadounidense, pero sí el Gobierno mexicano ha demandado y está abierto un proceso judicial en contra de quien fabrica las armas que llegan a México. ¿Qué piensan ustedes de eso?

Ken Salazar: Bueno, pues México con su soberanía tiene su caso legal y nosotros no estamos en ese caso. Pero lo que sí puedo comentar es que el presidente Biden, desde los 90, fue uno de los líderes de la acción para tratar de hacer estas armas militares ilegales. Él fue el campeón de eso en los 90 en Estados Unidos y abajo el presidente viene, trabajando en ese tiempo como senador, se pasó una ley, que estas armas de los militares deberían estar en manos de los militares, no cualquier persona en Estados Unidos. Esa ley expiró después de 10 años. El presidente Biden tiene una posición de que se deberían de eliminar para ventas privadas. Pero es una cosa difícil porque hemos estado en esto por tanto tiempo, pero por primera vez estamos trabajando en ver de qué manera podemos reducir el flujo de armas a México.

Carmen Aristegui: De los capítulos más importantes de los últimos años, hablando de crimen organizado, está el capítulo Cienfuegos, el exsecretario de Defensa mexicano que fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles y, en algo insólito, México intercedió y finalmente fue regresado a México y está en libertad. Alguien que había sido imputado desde Estados Unidos y que tenía orden de aprehensión y fue aprehendido justamente. ¿Qué queda del caso Cienfuegos? ¿En qué punto está Estados Unidos con esta historia de alguien que fue jefe del Ejército en México?

Ken Salazar: Bueno, lo de Cienfuegos pasó antes de que llegáramos nosotros, antes del presidente Biden, y no debería de haber ocurrido en esa manera, porque si estamos trabajando juntos los dos gobiernos contra la corrupción, contra el crimen organizado, no debería de haber esas sorpresas. Pero hubo sorpresa.

Carmen Aristegui: Mucha sorpresa.

Ken Salazar: Entonces lo que estamos haciendo… Eso pasó en el anterior Gobierno, ahora no debe haber sorpresas. Estamos trabajando juntos. Entonces, por ejemplo, no hace tanto que este líder de los cárteles “El Güero".

Carmen Aristegui: Pero antes de hablar del "Güero", en este caso, ¿puede reactivarse el caso Cienfuegos? ¿Puede la justicia estadounidense decir lo que pasó no debió haber pasado? En este nuevo momento, con esta nueva circunstancia, ¿podría revivir el caso Cienfuegos allá?

Ken Salazar: Mira, nosotros vamos a trabajar cerca del Gobierno mexicano para asegurar de que los que están involucrados en el crimen organizado, que estamos nosotros contra eso. Aquí en México, lo ha dicho muy claro el presidente López Obrador contra la corrupción. Parte de lo que está pasando en muchos lugares en Latinoamérica es la corrupción, que ha llegado a un punto donde las democracias están sufriendo. Entonces, con todo respeto a la soberanía de México, nosotros vamos a trabajar con el Gobierno de México para asegurar de que tengamos un impacto en la seguridad. Y ahí es donde yo me estoy enfocando, en lo de adelante. Yo no sé nada de lo que está pasando ahora con Cienfuegos. No sería propio para mí comentar si supiera algo, pero la realidad es que vamos a trabajar para asegurar que el crimen organizado, que trae tanto dolor aquí y en Estados Unidos, que vamos a tener resultados donde se va bajando el crimen que estamos viendo.

Sigue herida relación EE.UU.-México por caso Cienfuegos 4:28

“Antes se hacían cosas que no respetaban la soberanía de México”, dice Salazar

Carmen Aristegui: Para obtener una orden de aprehensión en contra de alguien en Estados Unidos no es una cosa fácil. Es muy extraño lo que pasó con el caso Cienfuegos. Como usted dice, no tenía que haber pasado. ¿Tiene alguna alguna hipótesis de qué sucedió en el gobierno de Trump con el caso Cienfuegos? ¿Por qué sucedió lo que sucedió?

Ken Salazar: No sé. Y no la he investigado, y eso pasó antes de que yo llegue aquí. Entonces hay otras cosas que han pasado, no como esto del "Fast and Furious" que se dice en inglés.

Carmen Aristegui: “Rápido y furioso”.

Ken Salazar: Sí, que pasó hace 12 o 13 años, ¿no? Esto no debería haber pasado tampoco, porque lo que pasaba es que en esos tiempos se hacían cosas aquí en México que de veras no estaban respetando la soberanía de México. Ahora el respeto es mutuo y trabajando en muchos casos, donde tenemos a algunos criminales en Estados Unidos que lo estamos mandando a México, a las prisiones aquí, hasta estos del tráfico de armas. Un caso reciente donde mandamos, estamos mandando a alguien para México. También en México, llegando a estos criminales que los están deteniendo aquí, pero los llevamos para los Estados Unidos. Te comentaba del "Güero". Mire, en menos de 24 horas de la detención que hizo México con la Fiscalía, nosotros ayudando, pero siempre con respeto a la soberanía, en menos de 24 horas se lo llevaron los del Gobierno de México, se lo dio a los oficiales de Estados Unidos, allá en San Diego. Eso no pasaba anteriormente. Ahora estamos teniendo éxito.

“México puede ser el corazón del futuro de la energía limpia”

Carmen Aristegui: Embajador, un tema importantísimo. A ver: la iniciativa presidencial para el tema de la electricidad y la energía en México, pues está en un momento de definiciones. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo Ken Salazar en esa iniciativa?

Ken Salazar: Lo que nosotros proponemos, el secretario Kerry y la secretaria Granholm es que respetamos la soberanía de México, México puede crear sus leyes, pero esperamos primeramente que lo que pase no va a violar el T-MEC porque eso se pueden enforzar. En segundo lugar, que respalde la energía renovable, porque eso se tiene que hacer para combatir el cambio climático. Como lo ha dicho el presidente Biden muchas veces, el cambio climático es algo de riesgo para la humanidad. Entonces aquí estamos trabajando en unas líneas de acción, por ejemplo, en la conservación de la selva maya, el gran pulmón. En eso estamos alineados. Pero esto de la ley que se propone, pues la vamos cuidando y vamos viendo qué es lo que va a hacer, porque no queremos que tenga un impacto en la relación económica entre Estados Unidos y México. Y queremos nosotros que la ley que se pase en México respalde el esfuerzo que estamos haciendo contra el cambio climático.

Carmen Aristegui: Lo que ha dicho el presidente mexicano y que puede convertirse en la iniciativa, ¿pone en riesgo al T-MEC según su punto de vista? ¿En este momento podría decir eso?

Ken Salazar: Pues los que digo esto es que lo estamos cuidando, porque, por ejemplo, si se cancelan los contratos es difícil. Y hay otras cosas que ponen la relación en riesgo. Pero nos ha dado atención el gabinete, por eso ha venido...

Carmen Aristegui: ¿Están en conversación con el Gobierno con este tema directamente?

Ken Salazar: Sí, sí, hablando con ellos de la potencia. Porque México tiene una potencia de la energía renovable única en el mundo, única en Norteamérica. Entonces la energía solar en Sonora, en Chihuahua, lo geotérmico en el sureste, lo hidroeléctrico en el sureste. En todo esto, México puede ser el corazón del futuro de la energía limpia para Norteamérica.

Carmen Aristegui: ¿Y eso lo ve en la iniciativa? ¿No está o sí está?

Ken Salazar: Pues eso es lo que estamos nosotros diciéndoles a los que tienen que hacer las decisiones porque nosotros no tenemos voto, esos son los diputados, los senadores, obviamente, con el ejecutivo, y ellos van a hacer la decisión. Pero si les hemos dado a saber que esto es como nosotros vemos lo que tiene que pasar.

Carmen Aristegui: Bueno, sé que se tiene que ir. Un último asunto: Ucrania, que es el tema del mundo. ¿Qué me dice? ¿En qué punto estamos?

Ken Salazar: Pues Rusia y el presidente de Rusia, Putin, están haciendo un desorden para la humanidad. Acaba de venir el presidente Biden de Europa, y no habíamos visto una amenaza contra la humanidad, contra la democracia, desde la Segunda Guerra Mundial. Y estamos hoy en este marco. Nunca pensé que llegáramos así aquí. Yo creo que el mundo se pensaba que esos temblores que hicieron tanto riesgo para la humanidad en la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, que no iba a pasar. Entonces es difícil comprender la brutalidad que está trayendo el presidente de Rusia, Putin, contra Ucrania y para todo el mundo,

Carmen Aristegui: Pues habremos de platicar más en otra ocasión. Gracias por esta charla, embajador. Hasta la próxima.

Ken Salazar: Gracias, Carmen.

Carmen Aristegui: Gracias y gracias al público que nos permite acompañarle. Hasta la próxima. Gracias.