Muere Tom Parker, cantante de The Wanted, a los 33 años

Tom Parker, cantante británico de la banda The Wanted.

(CNN) -- Tom Parker, miembro de la banda británica The Wanted, murió menos de dos años después de anunciar su diagnóstico de tumor cerebral inoperable. Tenía 33 años.

La esposa de Parker, Kelsey Hardwick, y sus compañeros de banda, confirmaron su muerte en publicaciones de Instagram compartidas este miércoles.

El cantante "falleció pacíficamente a la hora del almuerzo de hoy rodeado de su familia y sus compañeros de banda", escribió Wanted en Instagram. La banda llamó a Parker su "hermano".

"Nuestros corazones están rotos, Tom era el centro de nuestro mundo y no podemos imaginar la vida sin su sonrisa contagiosa y su presencia enérgica", dijo Hardwick en una publicación de Instagram, con una foto de Parker, Hardwick y sus dos hijos pequeños.

En octubre de 2020, Parker anunció que le habían diagnosticado glioblastoma en etapa cuatro, un tipo agresivo de tumor cerebral. Recibió el diagnóstico después de experimentar dos convulsiones, dijo en ese momento.

Posteriormente, en enero de 2021, dijo que el tamaño del tumor se había reducido significativamente.

Parker fue uno de los cantantes de The Wanted, una banda mejor conocida por su éxito de 2011 "Glad You Came". El grupo había anunciado recientemente una gira de reunión y un álbum de grandes éxitos.

En un espectáculo reciente en el Reino Unido, Parker apareció en el escenario con la banda en silla de ruedas.

A principios de marzo, Parker anunció que había escrito un libro "sobre encontrar esperanza en cualquier situación en la que te encuentres", que se publicará en julio.