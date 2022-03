Planean su gran boda digital en el castillo Hogwarts en el metaverso 0:49

Nueva York (CNN Business) -- Dos años de incertidumbre por la pandemia obligaron a muchas parejas a posponer o incluso cancelar sus celebraciones nupciales. Pero las bodas están volviendo con ganas.



El auge de las bodas de este año se prevé grande, según un nuevo informe del sitio de planificación de bodas The Knot. El sitio estima que en 2022 se celebrarán hasta 2,6 millones de bodas, frente a los 2,2 millones de 2019, antes de la pandemia. Los eventos también serán mucho más grandes, y probablemente más caros en medio de niveles récord de inflación de los precios al consumidor.

"Este año no solo será el año con más bodas de la historia reciente, sino que también comienza a dar la bienvenida a la próxima generación de parejas, de la generación Z, que se casan", dijo Lauren Kay, editor ejecutivo de The Knot, en un comunicado.

Un año excepcional para las bodas será un alivio bienvenido no solo para los novios, sino para toda la industria de las bodas. La pesadilla del año 2020 obligó a cancelar o aplazar la mayoría de las bodas, y decenas de empresas que dependen de ellas para obtener ingresos tuvieron que luchar para sobrevivir.

A medida que la vacunación contra el covid-19 ganaba impulso, las bodas volvieron a celebrarse en 2021. Las parejas eligieron ceremonias más pequeñas y al aire libre, las bodas por Zoom e incluso las fugas para casarse solo en pareja.

Este año, la cosa es tirar la casa por la ventana.

publicidad

De regreso al fervor prepandémico

Según el informe de The Knot, el 98% de las parejas que se van a casar este año confían en que su boda se celebre según lo previsto. Esto se compara con el 45% que hizo cambios en sus planes de boda, como celebrara en un lugar diferente, en 2021.

Los banquetes de boda también están ganando algunos invitados más: se espera que el número medio de invitados llegue a 129, este año, frente a los 110, de 2021. El informe de The Knot dice que el tamaño de la lista de invitados se ha recuperado hasta el 80% de los niveles de 2019.

Las parejas están dispuestas a darlo todo por sus bodas y no están demasiado centradas en limitar los costos, dijo Tim Chi, CEO de The Knot Worldwide, a CNNBusiness' Markets Now, el miércoles.

En promedio, las parejas en 2021 gastaron un total de US$ 34.000 en su boda, incluyendo la ceremonia, la recepción, el compromiso y los anillos de boda, dijo el informe de The Knot. El sitio dijo que aún no tiene una estimación de costos para 2022, pero espera que "será al menos similar a los niveles de 2021".

Pero Chi dijo que la inflación y los continuos problemas con las cadenas de suministro también contribuirán a aumentar los costos relacionados con la boda.

Siguiendo la moda

Para quienes todavía están en el proceso de establecer una fecha de boda en 2022, The Knot encontró que octubre se ha convertido en el mes más popular, y el 22 de octubre la fecha más elegida.

Sin embargo, la seguridad sigue siendo una prioridad. Chi dijo que muchas parejas están incorporando estaciones de desinfección de manos y otras precauciones o celebrando la ceremonia al aire libre para promover el distanciamiento.

Azazie, un gran vendedor en línea de vestidos y accesorios para novias y fiestas, dijo que registró un crecimiento del 200% en las ventas ya este año.

"Estamos viendo cómo se celebran dos años de bodas en un año", dijo Ranu Coleman, directora de Marketing de Azazie. "Algunas de ellas son bodas que se pospusieron debido al covid y [también] personas que celebran segundas bodas porque la primera fue más pequeña e íntima y ahora quieren celebrarla a lo grande".

En cuanto a los tipos de celebración que sus clientes están planeando este año, Coleman dijo que una celebración de temática rústica con vegetación, flores secas y decoración vintage ha surgido como una tendencia principal.