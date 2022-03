Tragedia Surfside: alertan impacto del cambio climático 1:11

(CNN) -- Un juez de Florida aprobó el miércoles un acuerdo de US$ 83 millones para los antiguos propietarios de condominios y herederos de los fallecidos el año pasado cuando el edificio residencial Champlain Towers South en Surfside se derrumbó parcialmente.

El acuerdo de compromiso se acordó originalmente en febrero, informó el Miami Herald. Casi US$ 50 millones del acuerdo vendrían de un pago de la compañía de seguros de la asociación de condominios, mientras que los US$ 33 millones restantes provendrían de la venta de la propiedad donde alguna vez estuvo el edificio, informó el Herald. La oferta inicial por la propiedad es de US$ 120 millones, dijo el diario.

El acuerdo llega menos de un año después de que una parte del edificio de condominios colapsara en medio de la noche el 24 de junio mientras muchos residentes dormían, matando a 98 personas. Las víctimas tenían entre 1 y 92 años.

El juez de circuito de Miami-Dade, Michael Hanzman, aprobó el acuerdo multimillonario después de escuchar el emotivo testimonio que lo hizo llorar varias veces.

"Todo el mundo en este caso es una víctima, no hay duda de eso", dijo Hanzman antes de dar su aprobación final. "Tenga en cuenta que este tribunal no está disminuyendo en ningún aspecto su dolor y sufrimiento y el trauma que ha sufrido... tenemos 98 personas que perdieron la vida, y este caso debe mantenerse en perspectiva".

Los herederos de las 98 víctimas fueron clasificados como la clase de muerte por negligencia durante la audiencia y los propietarios de condominios sobrevivientes fueron referidos como la clase económica. Los abogados de la Asociación de Condominios del Sur de Champlain Towers también participaron en el acuerdo.

El tribunal basó su decisión sobre la base de que el acuerdo fue "justo, razonable y adecuado", pero debido a algunas preocupaciones, el juez anunció dos condiciones que estaba agregando al acuerdo.

"Número uno, este acuerdo dependerá del cierre de la propiedad inmobiliaria por al menos US$ 120 millones de dólares", dijo Hanzman. "Y hasta ya menos que eso suceda, no se distribuirá ni un centavo a los propietarios de condominios".

"Número dos, no voy a deducir el seguro", dijo, y agregó que en su lugar deduciría US$ 750.000 de la parte superior "que el tribunal usará para compensar parcialmente al abogado... y por los gastos pasados para mantener esta propiedad hasta hoy".

En su declaración posterior al testimonio, Hanzman reconoció que la ley y el sistema judicial no podrían "aliviar el dolor y el sufrimiento que estas personas están soportando".

Hanzman también elogió el acuerdo y a los abogados, quienes dijo que trabajaron arduamente para establecerlo, diciendo que el tribunal no deseaba "permitir que lo perfecto sea enemigo de lo bueno".

La tragedia tocó comunidades en varios países

Las víctimas del derrumbe de Champlain Towers South provenían de todo el mundo y el dolor tocó a miembros de una comunidad judía muy unida y familias de lugares tan lejanos como Argentina, Paraguay y Colombia.

En ese momento, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, calificó el derrumbe como "la mayor respuesta de emergencia no relacionada con huracanes en la historia de nuestro estado".

Los equipos llevaron a cabo esfuerzos de recuperación durante semanas, revisando escombros mientras las familias y seres queridos de las víctimas esperaban información.

El concreto en el área de la piscina y el garaje subterráneo ha sido un foco mientras los ingenieros y funcionarios gubernamentales investigan la causa del colapso, informó CNN.