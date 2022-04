Operadores de drones registran presuntos crímenes de guerra rusos

CNN te muestra la carretera de la muerte en Ucrania 3:28

Nota del editor: Esta historia contiene imágenes explícitas.

(CNN) -- Un automóvil gris acelera en una carretera cerca de Kyiv, en dirección a la capital ucraniana. Cuando se acerca a una posición rusa, hace un giro en U brusco y se detiene poco después.

Entonces un hombre abre la puerta. Un segundo después, está en el suelo.

“Levantó las manos por encima de la cabeza y, en ese momento, le dispararon”, le comentó a CNN Oleksandr Radzikhovskiy, de las fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania.

Radzikhovskiy es miembro de la empresa Bugatti, una unidad especial de recopilación de inteligencia que opera en las afueras de Kyiv.

La unidad grabó con un dron el incidente del 7 de marzo en la E-40, una carretera clave que conecta la ciudad occidental de Lviv con Kyiv, mientras las fuerzas rusas controlaban el área.

En las imágenes, se ven tanques rusos mirando hacia el este, hacia Kyiv, la dirección hacia la que avanzaban las fuerzas rusas a principios de marzo, mientras los civiles intentaban huir de una ciudad cercana.

"Un grupo de automóviles huía de un pequeño pueblo, en las afueras de Irpin, donde habían estado sentados durante unos 10 días, sin comida, agua ni ropa de abrigo", dijo Radzikhovskiy. "No sabían lo que estaba pasando, no sabían que las fuerzas rusas habían avanzado y tomado esta posición".

"Hubo una emboscada de un tanque ruso y personal ruso", dijo Radzikhovskiy. "Abrieron fuego".

En el video, después de que el hombre cae al suelo, los soldados rusos se acercan al vehículo.

Dos personas, que CNN confirmó más tarde con sus familias, eran Gordey Iovenko, de seis años, y una amiga de la familia, salen del automóvil.

La mujer envuelve su brazo alrededor de Iovenko, tratando de protegerlo de la muerte que los rodea.

Iovenko acababa de perder a sus padres, Maksim, de 32 años, que estaba inmóvil en el suelo, y a su madre, Ksenia, de 37, que murió por disparos rusos dentro del automóvil.

Iovenko y la mujer son luego conducidos a un área boscosa por las fuerzas rusas. Mientras tanto, otras tropas registran el automóvil e inspeccionan el cuerpo de Maksim Iovenko antes de arrastrarlo a un lado de la carretera.

La BBC reportó por primera vez sobre las muertes de Iovenko.

La unidad de drones de Radzikhovskiy, que estaba a solo 500 metros de distancia, filmó toda la escena.

"...Capturamos todo, cada momento y detalle de ese asesinato", dijo. “Desde entonces hemos tenido que vivir con esa imagen en la cabeza”, agregó.

Casi un mes después del incidente, CNN visitó la escena en la autopista E-40 cerca de Myla, donde la destrucción que las fuerzas rusas dejaron en su retirada estaba a la vista.

Los cadáveres en descomposición estaban esparcidos a lo largo de la carretera, los cuerpos carbonizados aún estaban apoyados contra los vehículos que conducían y el mismo automóvil que se ve en las imágenes del dron, que se quemó por completo, estaba en el mismo lugar donde se detuvo el 7 de marzo.

“Puedes ver que esto es como una zona de tiro… Los autos están en fila”, afirmó Radzikhovskiy, quien le mostró a CNN el lugar del incidente.

“No hay carros (más allá de cierto punto) porque no los dejaron venir. Simplemente dispararon apenas se acercaron”, agregó.

El Kremlin ha rechazado las acusaciones de que ha atacado a civiles o infraestructura civil en lo que llama su "operación militar especial" en Ucrania. También restó importancia a las denuncias de asesinatos en ciudades como Bucha, Irpin o Borodianka diciendo que son noticias falsas y anunció su propia investigación al respecto.

Sin embargo, CNN vio los restos de un campamento utilizado por el ejército ruso en la zona boscosa donde fueron llevados Iovenko y la mujer. Estaba lleno de raciones militares rusas, moneda y equipo abandonado, algunos con símbolos de "V" pintados en ellos, prueba de que sus soldados ocuparon ese cargo durante unas tres semanas.

Iovenko y la amiga de la familia fueron luego liberados por los rusos, dijeron sus familiares a CNN.

El equipo de Radzikhovskiy envió imágenes del incidente al fiscal ucraniano para su investigación y también las envió a la unidad de crímenes de guerra de la Policía Metropolitana del Reino Unido, que ha estado recopilando pruebas de crímenes de guerra en Ucrania para un posible juicio futuro.

La fiscal general de Ucrania, Iryna Venediktova, dijo a CNN: “Cuando vemos tales casos en los que nuestros autos son quemados y las personas dentro de los autos fueron baleadas y quemadas, y vemos que es sistémico, no son solo crímenes de guerra, son crímenes contra la humanidad y haremos todo lo posible para demostrarlo".

El sombrío episodio impulsó aún más a la unidad de Radzikhovskiy a continuar ayudando al ejército ucraniano con sus drones.

Radzikhovskiy, un ingeniero de software sénior ucraniano que vivía en St. Albans, Inglaterra, antes de la guerra, dijo que no podía quedarse de brazos cruzados mientras su país era atacado. Regresó a Ucrania para tratar de ayudar a luchar contra la invasión rusa de la mejor manera que pudo.

"En la vida normal, antes de la guerra, éramos civiles a los que nos gustaba volar drones de manera casual y simplemente hacer agradables videos de YouTube", dijo. "Pero cuando comenzó la guerra, en realidad nos convertimos en una parte vital de la resistencia".

Su unidad vuela sus drones regularmente, documenta las posiciones rusas y las comunica al ejército ucraniano.

"Nos llaman los ojos, porque somos ojos, podemos ver. Y si puedes ver y puedes informar, puedes realizar ataques de artillería", dijo, y agregó: "En los buenos tiempos es cuestión de minutos entre detectar y atacar".

La unidad de Radzikhovskiy ha compartido horas de imágenes de drones que muestran tanques rusos operando en los bosques alrededor de Kyiv. En un video, momentos después de que se ven los tanques, son alcanzados por la artillería ucraniana.

La unidad es una operación de base, que utiliza drones civiles comprados en tiendas, pero su método es cómo Radzikhovskiy se siente más cómodo. Y se ve obligado a continuar la labor.

"No hay otra manera, no podemos retirarnos, porque si lo hacemos, Ucrania no existiría".