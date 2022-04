Mensajes de Donald Trump Jr. revelan ideas de insurrección 2:08

Nota del editor: Michael D'Antonio es el autor del libro "Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success" y coautor, junto a Peter Eisner, del libro "High Crimes: The Corruption, Impunity, and Impeachment of Donald Trump". Las opiniones expresadas en este comentario le pertenecen únicamente a su autor. Ver más opiniones aquí.

(CNN) -- El reciente testimonio de ocho horas de Ivanka Trump ante la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de los seguidores de su padre estuvo perfectamente “en la marca”, como dicen los especialistas en marketing, para su imagen personal. Según lo que ella dijo, también puede haber aumentado la amenaza legal que enfrentaba el expresidente y empañado aún más su legado. Sin duda, agregó un nuevo elemento a la larga examinación de una dinámica familiar enrarecida.

Es notable que Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner optaron por cooperar voluntariamente con la comisión de la Cámara que examina el intento violento de detener la certificación de la derrota de Trump ante Joe Biden en las elecciones de 2020. Esta elección los salvó de la posibilidad de ser citados y obligados a decidir si testificar bajo la amenaza de ser citados por desacato.

Aunque no se ha revelado nada sobre el testimonio de Ivanka, el mero hecho de que compareciera la marca como quizás la más importante de los tres aliados de más alto nivel del expresidente para ayudar en la investigación. El segundo fue el exjefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, quien cooperó brevemente y luego cesó. Y el tercero fue Kushner, quien también trabajaba en la Casa Blanca pero no estaba en Washington el día de los disturbios. Él, sin embargo, dio un testimonio que un miembro de la comisión calificó como "realmente valioso".

Otras personas cercanas a Trump, incluido el exasesor Steve Bannon, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca Dan Scavino y el antiguo asesor comercial Peter Navarro, han optado por luchar contra el esfuerzo de la comisión para que testifiquen, y el propio Trump acudió a los tribunales en un intento fallido de impedir que se entregaran los registros de la Casa Blanca. Se espera que Bannon sea juzgado en julio por desafiar la citación de la comisión. Y la Cámara votó el miércoles para recomendar que Scavino y Navarro sean remitidos al Departamento de Justicia por cargos penales de desacato al Congreso.

Ivanka testificó el martes durante dos horas más que su marido, y como alguien que estuvo en el Despacho Oval el pasado 6 de enero, podría haber ofrecido recuerdos concretos de los hechos. Los miembros de la comisión están particularmente interesados en cualquier discusión sobre el tuit de Donald Trump publicado a las 2:28 p.m. que reprende al vicepresidente Mike Pence por no apoyar el plan para bloquear la certificación de la victoria electoral de Biden. También sienten curiosidad por la planificación y el estado de ánimo de su padre ese día.

Es difícil imaginar que alguien en el mundo pueda evaluar mejor el estado de ánimo de Trump que su hija. Los Trump operaron durante mucho tiempo su negocio como una unidad familiar cercana, lo que significaba que ella trabajaba directamente con él. Parecía disfrutar de una latitud inusual cuando se trataba de establecer una identidad independiente.

Mientras que sus hermanos adultos rara vez aparecían en la prensa, ya que se enfocaban intensamente en el imperio familiar del negocio de bienes raíces, Ivanka construyó una línea de moda homónima que comenzó con joyas con un precio de hasta US$ 25.000.

Como rostro de su compañía, forjó una imagen refinada y pulida en comparación con la de su padre, y disfrutó del acceso a ciertos recintos de la alta sociedad donde él era rechazado.

Pero resultó que el negocio de la joyería de alto precio había sido capturado por marcas como Cartier y Tiffany. Ivanka salió al mercado masivo con ropa y zapatos asequibles pero elegantes que fueron adoptados por las mujeres trabajadoras. Se convirtió en una mujer del pueblo, popular por su elegancia accesible, lograda cuando se convirtió en madre de tres hijos y evitó las controversias de su padre.

Al comienzo de su vida de alto perfil político, trató, como lo expresó The New Yorker en ese momento, de "flotar... inmaculada" durante la espantosa campaña de 2016 de su padre. Hizo hincapié en que era "una hija, no un clon", y agregó: "por supuesto, las hijas a menudo no están de acuerdo con las cosas que dicen sus padres". Luego, cuando la Casa Blanca absorbió su atención, la marca de Ivanka se cerró y sus productos restantes se vendieron con descuento.

A pesar de su esfuerzo por mantenerse un poco alejada de su padre, él la eligió a ella, y no a ninguno de sus hijos adultos, para un puesto de alto nivel en la Casa Blanca. (Como le dijo a un reportero, amaba a todos sus hijos, pero la describió como "única" entre ellos. Según los informes, también la llamó "Bebé").

Al principio, rompió abiertamente con su padre en el mitin mortal de supremacistas blancos en Charlottesville en 2017 y en la controvertida candidatura de Roy Moore, quien enfrentó acusaciones de conducta sexual inapropiada, para el Senado de los Estados Unidos en representación de Alabama. Sin embargo, fue desapareciendo gradualmente de la vista del público hasta el punto en que, en 2019, un titular de CNN preguntó: "¿Qué hace Ivanka Trump?".

Lo que está haciendo al cooperar con la comisión del 6 de enero es restablecerse como una figura independiente de su padre y dispuesta a responder a una consulta legítima. Esto puede deberse a una "ruptura" reportada con su padre, que la revista Washingtonian atribuye a los eventos del 6 de enero. También puede estar impulsada por el conocimiento, a la edad de 40 años, de que debe forjar una vida después de Washington. Hasta ahora se ha sentido frustrada en al menos un ámbito, la alta sociedad, donde ha luchado por ser aceptada.

¿Cómo reaccionará el expresidente ante su elección de seguir su propio camino, incluso si corre el riesgo de lastimarlo? Teniendo en cuenta su respeto por el poder de la creación de imágenes, y que ella es a la que él llama "bebé", es probable que la deje salirse con la suya. Y dado que ella siempre ha sido su niña adorada, incluso podría estar feliz por ella si la ayuda a alcanzar su objetivo de volver a unirse a la élite social.