(CNN Business) -- La primera misión totalmente privada a la Estación Espacial Internacional (EEI) está programada para completar el tramo final de su viaje en los próximos días, culminando lo que se convirtió en un viaje más largo de lo esperado después de que el mal tiempo mantuvo a los pasajeros en la estación espacial durante varios días más.

La misión, llamada AX-1, fue negociada por la startup Axiom Space, con sede en Houston, Texas, que reserva viajes en cohetes, brinda toda la capacitación necesaria y coordina vuelos a la EEI para cualquiera que pueda pagarlo.

Los cuatro miembros de la tripulación: Michael López-Alegría, un exastronauta de la NASA convertido en empleado de Axiom que está al mando de la misión; el empresario israelí Eytan Stibbe; el inversor canadiense Mark Pathy; y el magnate inmobiliario con sede en Ohio, Larry Connor, están programados para abandonar la estación espacial a bordo de su cápsula SpaceX Crew Dragon el domingo a las 8:55 p.m. (hora de Miami). Ese es otro retraso de 24 horas de lo que la NASA y Axiom tenían programado el sábado.

Ahora planean pasar un día volando libremente a través de la órbita antes de volver a caer en picado a la atmósfera y lanzarse en paracaídas para aterrizar en la costa de Florida alrededor de la 1:00 p.m. (hora de MIami) del lunes, según un tuit de Kathy Lueders, directora del programa de vuelos espaciales humanos de la NASA.

AX-1, que se lanzó el 8 de abril, se anunció originalmente como una misión de 10 días, pero los retrasos han extendido la misión alrededor de una semana.

Durante sus primeros 12 días en la estación espacial, el grupo se apegó a un horario reglamentado, que incluía alrededor de 14 horas diarias de actividades, incluida la investigación científica diseñada por varios hospitales de investigación, universidades, empresas tecnológicas y más. También dedicaron tiempo a realizar eventos de divulgación mediante videoconferencias con niños y estudiantes.

Los retrasos climáticos les dieron "un poco más de tiempo para absorber las impresionantes vistas del planeta azul y revisar la gran cantidad de trabajo que se completó con éxito durante la misión", según Axiom.

No está claro cuánto costó esta misión. Axiom reveló previamente un precio de US$ 55 millones por asiento para un viaje de 10 días a la EEI, pero la compañía se negó a comentar sobre los términos financieros para esta misión específica más allá de decir en una conferencia de prensa el año pasado que el precio está en las "Decenas de millones".

La misión ha sido posible gracias a una coordinación muy estrecha entre Axiom, SpaceX y la NASA, ya que la EEI está financiada y operada por el gobierno. Y la agencia espacial ha revelado algunos detalles sobre cuánto cobra por el uso de su laboratorio en órbita de 20 años.

Para cada misión, contar con el apoyo necesario de los astronautas de la NASA costará a los clientes comerciales US$ 5,2 millones, y todo el apoyo y la planificación de la misión que presta la NASA son otros US$ 4,8 millones. Mientras estás en el espacio, solo la comida cuesta aproximadamente US$ 2.000 por día, por persona. Llevar provisiones hacia y desde la estación espacial para una tripulación comercial cuesta otros US$ 88.000 a US$ 164.000 por persona, por día.

Pero los días adicionales que la tripulación del AX-1 pasó en el espacio debido al clima no se sumarán a su precio personal general, según un comunicado de la NASA.

“Sabiendo que los objetivos de la misión de la Estación Espacial Internacional, como la caminata espacial rusa recientemente realizada o los desafíos climáticos, podrían resultar en un retraso en el desacoplamiento, la NASA negoció el contrato con una estrategia que no requiere reembolso por retrasos adicionales en el desacoplamiento”, se lee en el comunicado.

No es la primera vez que clientes que pagan o personas que no son astronautas visitan la EEI, ya que Rusia vendió asientos en su nave espacial Soyuz a varios buscadores de emociones adinerados en los últimos años.

Pero AX-1 es la primera misión con una tripulación compuesta en su totalidad por ciudadanos privados sin miembros activos de un cuerpo de astronautas del gobierno que los acompañe en la cápsula durante el viaje hacia y desde la EEI. También es la primera vez que ciudadanos privados viajan a la EEI en una nave espacial fabricada en Estados Unidos.

La misión ha desencadenado otra ronda de debate sobre si las personas que pagan su viaje al espacio deben denominarse "astronautas", aunque cabe señalar que un viaje a la EEI requiere una inversión mucho mayor de tiempo y dinero que tomar un breve viaje suborbital en un cohete construido por empresas como Blue Origin o Virgin Galactic.

López-Alegría, un veterano que ha realizado cuatro viajes al espacio entre 1995 y 2007 durante su tiempo con la NASA, dijo lo siguiente al respecto: "Esta misión es muy diferente de lo que puedes haber escuchado en algunos de las recientes, especialmente suborbitales, misiones. No somos turistas espaciales. Creo que hay un papel importante para el turismo espacial, pero no es de lo que trata Axiom".

Aunque los clientes que pagan no recibirán alas de astronauta del gobierno de EE.UU., recibieron la "Insignia Universal de Astronauta", un broche de oro diseñado recientemente por la Asociación de Exploradores del Espacio, un grupo internacional compuesto por astronautas de 38 países.

López-Alegría entregó sus prendedores a Stibbe, Pathy y Connor durante una ceremonia de bienvenida después de que el grupo llegara a la estación espacial.