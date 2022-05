La Met Gala 2022 celebrará la antología de la moda estadounidense; conoce quiénes son los anfitriones y otros detalles del evento

Met Gala 2021: estos fueron los atuendos más comentados 2:18

(CNN Español) – La Met Gala es uno de los eventos de moda más importantes del año. Este año continuará la temática de 2021: Estados Unidos como protagonista principal.

Para esta edición, los invitados deben seguir el código de vestimenta "Gilded glamour and White tie", es decir, un derroche de glamour de la edad dorada –a niveles teatrales– y elegancia.

Para tener una idea de lo que podrás ver en la alfombra roja piensa en la serie de HBO Max, "The Gilded Age", la de Amazon Prime "Downtown Abbey" o la famosa "Bridgerton" de Netflix.

En Estados Unidos, la Edad Dorada comprende entre los años 1870 y 1890. Según el Museo Smithsonian, en esta era los estadounidenses comenzaban a experimentar cambios en la tecnología, cultura y política. La primera vez que se escuchó ese término, dice el Smithsonian, fue a raíz de la novela "The Gilded Age: A Tale of Today" de Mark Twain (1873).

La temática de la Met Gala 2022

Y aunque hay una temática establecida, la lectura que le da cada celebridad junto a su diseñador de preferencia, es distinta.

Por ejemplo, en 2021 nadie podrá olvidar de Kim Kardashian y su vestido completamente negro con una máscara negra Balenciaga que le cubría el rostro. Una caminata en la alfombra roja que acaparó miradas y memes por igual.

El código de vestimenta se enmarca en la temática de la exhibición que precede al evento. Este año estará dedicado a la antología de la moda estadounidense, "In America: An Anthology of Fashion".

Según Vogue, la antología de la moda "se basa en los principios del estilo estadounidense y celebra a los héroes anónimos del diseño estadounidense".

Andrew Bolton, uno de los curadores de la exhibición en el Instituto del Traje del Museo Metropolitano, explicó que a diferencia del año pasado, que el tema era más amplio, en la antología de la moda, es algo más específico y que reflejará la evolución de los diseñadores y la moda en el país.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la Met Gala 2022?

Este año, el Met Gala regresará a su tradicional fecha: el primer lunes de mayo.

En 2021, el evento se realizó en septiembre debido a los brotes de covid-19 a inicios de año.

El lunes 2 de mayo veremos a los artistas desfilar la alfombra roja del Museo Metropolitano en Nueva York.

¿Se puede ver desde internet?

El mejor lugar para disfrutar de la Met Gala es a través de las redes sociales de la revista Vogue. La publicación estará en la alfombra roja y entrevistará a la crema y nata que acude al exclusivo evento.

El editor general de Vogue, Hamish Bowles, la cantante y actriz Vanesa Hudgens y la personalidad La La Anthony estarán liderando la transmisión.

La misma comienza a las 6:00 p.m. (hora de Miami).

¿Quiénes son los anfitriones e invitados?

Además de Anna Wintour, los copresidentes –o anfitriones– del evento son la pareja de actores Blake Lively y Ryan Reynolds, la actriz y directora Regina King y el actor, escritor y director Lin-Manuel Miranda.

Tom Ford y Adam Mosseri son los presidentes honorarios junto a Wintour.

La lista de invitados es completamente secreta y tanto la prensa como el público se entera de quiénes son los asistentes al momento en el que llegan a la alfombra.

Sin embargo, entre las personalidades que siempre acuden a la cita están Lady Gaga, Beyoncé y su esposo Jay Z, Justin Bieber y su esposa, la modelo Hailey Bieber, Katy Perry, Billie Eilish, Fineas, entre otros.

Entre los hispanos, podríamos ver a Rosalía y Anitta, quienes ya han asistido al evento, así como Camila Cabello.