Continúa la búsqueda de la carcelera de Alabama y el recluso mientras autoridades investigan por qué desaparecieron

Divulgan detalles sobre relación entre preso y agente fugados 2:57

(CNN) -- Continúa la búsqueda de la carcelera de Alabama, Vicky White, quien desapareció con un recluso hace siete días. Las autoridades le están pidiendo a White que se entregue mientras revelan más detalles del caso.

"Vicky, has estado en este negocio durante 17 años, has visto este escenario más de una vez y sabes cómo termina siempre", dijo el sheriff del condado de Lauderdale, Rick Singleton, este miércoles en Good Morning America, de ABC.

"Vamos, termina con esto ahora. Toma un teléfono, llama al 911, entrégate y ayúdanos a llevar a Casey White de vuelta a la cárcel porque sabes que ahí es donde eventualmente terminará".

Durante la última semana, las autoridades descubrieron que la carcelera, de 56 años, y el recluso Casey White, de 38, tenían una relación romántica y que Vicky White lo visitaba varias veces en sus horas libres mientras estaba en la prisión estatal, según Singleton.

Los dos, que no son parientes, desaparecieron el viernes por la mañana cuando la agente penitenciaria dijo que estaba llevando a Casey White al juzgado antes de recibir atención médica porque no se sentía bien. Pero ninguno de los dos se presentó en el juzgado y la agente no llegó al centro médico.

En los días transcurridos desde que desaparecieron, los investigadores determinaron que la agente y el recluso tenían una "relación especial" en la que Vicky White le otorgaba privilegios especiales al recluso, incluida comida adicional. La investigación fue ayudada, en parte, por reclusos que informaron a los agentes de la relación durante el fin de semana.

“Algunos de los reclusos aquí en nuestras instalaciones enviaron un mensaje a nuestros investigadores de que había una relación entre los dos”, dijo Singleton a CNN el miércoles. “Tomamos sus declaraciones, lo que dijeron, le dimos seguimiento y sí confirmamos que efectivamente había una relación ahí”.

Vicky White, quien se jubilaría el día que desapareció, también había hecho algunos movimientos financieros importantes antes de la fuga.

Vendió su casa el 18 de abril por un precio muy por debajo del valor de mercado. La casa se vendió por US$ 95.550, según los documentos, pero los registros del condado de Lauderdale muestran que el valor total de la parcela de la casa es de US$ 204.700.

Familiares y compañeros de trabajo dicen que están atónitos por la repentina desaparición de la carcelera, a quien Singleton ha descrito como una "empleada modelo" con un "expediente intachable".

Vicky White tiene una orden activa de arresto por cargos de permitir o facilitar la fuga con agravantes. Ella no es empleada de la Oficina del Sheriff del Condado de Lauderdale, dijo la oficina en un comunicado este miércoles. Si bien el viernes fue su último día de trabajo, sus documentos de jubilación nunca se finalizaron, dijo la oficina.

Estos son los desarrollos clave en la investigación mientras las autoridades buscan desesperadamente a la pareja.

En video quedó grabada la fuga rápida de la agente y el recluso

Las autoridades dicen que Vicky White, quien era la subdirectora de correccionales, violó descaradamente la política del Departamento cuando sacó a Casey White de la cárcel el viernes por la mañana.

La instalación tenía una política que requería que dos agentes acompañaran a los reclusos en todo momento, incluso durante el transporte al juzgado. Singleton dijo que la política se enfatizó con Casey White después de que las autoridades descubrieron que tenía un complot para escapar de la custodia y tomar un rehén en 2020 y le descubrieron un cuchillo improvisado.

Pero esa mañana, Vicky White le pidió a un agente que preparara a Casey White para transportarlo, diciendo que lo llevaría sola a la corte ya que los otros agentes ya se habían ido a la corte y ella era la única agente disponible con un arma de fuego certificada, dijo Singleton.

El video de vigilancia muestra a Casey White, encadenado y esposado con un mono naranja, siendo escoltado a la parte trasera de la patrulla de Vicky White, el viernes por la mañana.

La investigación ha revelado que la pareja luego condujo hasta el estacionamiento de un centro comercial a menos de 10 minutos de distancia, dejó la patrulla en el estacionamiento y escapó en un Ford Edge SUV de color dorado o cobre con daños menores en el parachoques trasero izquierdo, dijeron las autoridades.

"Sabemos que nunca hubo ningún esfuerzo por ir al juzgado. Fueron directamente al estacionamiento de Florence Square, dejaron la patrulla, se subieron al otro vehículo y se fueron", dijo Singleton.

La relación entre la agente y el preso comenzó en 2020, dice el alguacil

Los investigadores han rastreado la relación hasta principios de 2020 cuando Casey White fue llevado al condado de Lauderdale para una lectura de cargos por cargos de asesinato que enfrenta por la muerte en 2015 de Connie Ridgeway, de 58 años, según el alguacil.

"Hasta donde sabemos, ese fue el primer contacto físico que tuvieron", dijo Singleton.

Fue entonces cuando las autoridades le encontraron el cuchillo de prisión al recluso y descubrieron su plan para escapar. Eso llevó al centro de detención de Lauderdale a reforzar su política de que debía estar acompañado por dos agentes en todo momento mientras estaba bajo su custodia.

Casey White fue devuelto a la prisión estatal después de la lectura de cargos para continuar cumpliendo una sentencia de 75 años por una serie de delitos que cometió en 2015. El sheriff dice que la agente y el recluso mantuvieron la comunicación, incluidas las visitas de Vicky White en sus horas libres.

Casey White fue llevado de regreso a la cárcel del condado de Lauderdale en febrero para asistir a audiencias judiciales relacionadas con sus cargos de asesinato.

En el transcurso de la investigación de esta semana, los reclusos dijeron que Casey White "estaba recibiendo comida extra en sus bandejas" y "obtenía privilegios que nadie más tenía. Y todo esto provenía de ella", dijo Singleton.

La investigación se retrasa por la liberación de una pista

Previo a su escape, Vicky White compró un Ford Edge SUV 2007 en Rogersville, a unos 35 kilómetros al este del condado de Lauderdale, según Singleton. La noche antes de que ella desapareciera con Casey White, la agente estacionó el auto en el estacionamiento del centro comercial donde la pareja iría hasta el día siguiente y huiría en la camioneta.

Cuando los investigadores finalmente pudieron confirmar la descripción del auto de escape el lunes, tenían la intención de enviarlo internamente a otras agencias de aplicación de la ley, pero la pista se reveló accidentalmente al público.

"La descripción del auto es en lo que trabajamos duro todo el fin de semana porque no teníamos ni idea de en qué tipo de vehículo lo dejaron", dijo Singleton a Don Lemon, de CNN, el miércoles por la noche. "Hicimos correr la voz a las fuerzas del orden público para que estuvieran atentos y, sin darse cuenta, una de esas agencias envió la descripción públicamente. Eso realmente nos hizo retroceder".

Singleton dijo que es probable que la pareja ya se haya deshecho del auto porque la descripción se comparte ampliamente.

Pero los investigadores han reunido otras pistas sobre la posible ubicación del recluso y la carcelera, dijo.

"Tenemos varias pistas... especialmente al este del Mississippi", dijo el sheriff, pero agregó que las autoridades aún "no tienen idea de dónde están".

-- Michelle Watson de CNN, Jamiel Lynch, Chuck Johnston, Amara Walker, Jade Gordon, Ryan Young, Jaide Timm-Garcia, Tina Burnside.