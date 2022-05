Harry Styles agradece a sus seguidores por ayudarlo a encontrar un anillo perdido

Lanzan tráiler de "Don't Worry Darling" con Olivia Wilde y Harry Styles 1:01

(CNN) -- Muchos seguidores de Harry Styles desearían poder ponerle un anillo en el dedo y algunos lograron hacerlo... o algo así.

Styles les agradeció este miércoles a sus seguidores por ayudarle a encontrar un querido accesorio que desapareció durante su segundo fin de semana como cabeza de cartel de Coachella el mes pasado.

Styles perdió su anillo Gucci, valorado en US$ 350, cuando se le cayó del dedo durante su actuación el 22 de abril y aterrizó entre la multitud.

Un grupo de asistentes afirmó haber encontrado el accesorio, descrito como "un diseño de cabeza de león en metal con un acabado en oro envejecido", según el sitio web de Gucci, y solicitó la ayuda de otros fans para devolvérselo a Styles.

Precisamente para esto se creó la cuenta de Twitter con el nombre de @heresharrysring.

publicidad

La cuenta publicó fotos de seguidores contactando al propio Harry, a los miembros de la banda de Styles e incluso a su madre.

El 15 de mayo, la cuenta afirmó que el anillo estaba nuevamente en posesión del cantante de "As it Was".

El propio Styles confirmó la noticia este miércoles por la noche.

En una publicación en sus historias de Instagram, Styles compartió una foto del anillo con la leyenda "HA REGRESADO. GRACIAS".

El anilló volvió a Styles justo antes del lanzamiento de su tercer álbum de estudio "Harry's House" que sale este viernes.