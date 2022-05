El nuevo nombre de McDonald's en Rusia podría ser "Fun and Tasty"

¿Cómo reaccionaron los rusos al cierre de McDonald's? 1:01

(Reuters) -- McDonald's registró posibles nombres de marca en Rusia para la empresa que se haga cargo de sus restaurantes de comida rápida en ese país, entre los que se encuentran "Fun and Tasty" y "The Same One", según muestra la presentación de patentes realizada el viernes.



La empresa dijo este viernes que entre las marcas registradas en la agencia rusa Rospatent, de las que en última instancia tenía previsto elegir una marca, también figuraban "Just Like That" y "Open Checkout".

La mayor cadena de hamburgueserías del mundo cuenta con cerca de 850 restaurantes en Rusia, y los venderá al licenciatario local Alexander Govor, que dirige una operación de 25 restaurantes. Govor operará la marca bajo un nuevo nombre en Rusia, y otros franquiciados tendrán la opción de trabajar bajo la nueva marca.

McDonald's había anunciado a principios de este mes que abandonaría por completo Rusia en respuesta a la campaña militar del país en Ucrania y la subsiguiente ola de indignación y sanciones de Occidente. La empresa, que posee el 84% de sus restaurantes en Rusia, es una de las mayores marcas internacionales que han cerrado sus operaciones en el país desde el inicio de la invasión en febrero.

Inicialmente, en marzo, poco después del inicio de la guerra, McDonald's siguió a otras empresas occidentales en el cierre temporal de sus restaurantes en Rusia.

La decisión pone fin a una relación de tres décadas de McDonald's con Rusia. McDonald's abrió las puertas de su primer restaurante en Moscú el 31 de enero de 1990. En su inauguración atendieron a más de 30.000 personas y el local de la plaza Pushkin tuvo que permanecer abierto horas más tarde de lo previsto debido a la afluencia de público.

Su llegada a Moscú supuso algo más que Big Macs y papa fritas, señaló Darra Goldstein, experta en Rusia del Williams College. Fue el ejemplo más destacado del intento del presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, de abrir su país debilitado al mundo exterior.

"Hubo una grieta realmente visible en el Telón de Acero", dijo anteriormente. "Fue muy simbólico sobre los cambios que se estaban produciendo". Unos dos años después, la Unión Soviética se derrumbaría.

McDonald's sufrirá una importante pérdida por su salida de Rusia: entre US$ 1.200 y US$ 1.400 millones.

En su último informe de resultados, McDonald's dijo que el cierre de sus restaurantes en Rusia le había costado US$ 127 millones en el último trimestre. Casi US$ 27 millones procedían de gastos de personal, pagos por arrendamientos y suministros. Los otros 100 millones procedían de la comida y otros insumos de los que tendrá que deshacerse.

McDonald's tenía 847 restaurantes en Rusia al cierre del año pasado, según un documento de los inversores. Junto con otros 108 en Ucrania, representaban el 9% de los ingresos de la empresa en 2021.

-- Jordan Valinsky y Danielle Wiener-Bronner de CNN Business contribuyeron con este reportaje.