La botella de whisky más grande del mundo se vende por US$ 1,4 millones en una subasta

(CNN) -- La botella de whisky más grande del mundo, llamada "The Intrepid", se vendió por unos US$ 1,4 millones, según la casa de subastas Lyon and Turnbull.

La botella, que mide 1,80 metros, obtuvo el récord mundial Guinness en septiembre de 2021. Contiene 82,16 galones estadounidenses, o 311 litros. Eso es el equivalente a 444 botellas estándar, suficiente para 5.287 whisky sours hechos con 2 onzas de whisky cada uno.

El licor es un Macallan single malt de 1989 que pasó 32 años madurando en barricas de roble en la destilería escocesa de Macallan antes de ser embotellado en 2021. Es de color dorado pálido y tiene un sabor dulce con notas de manzana, dice la casa de subastas.

Se vendió el miércoles a un coleccionista internacional, según Lyon and Turnbull.

El proyecto Intrepid se creó como una colaboración entre Fah Mai, una empresa de inversiones con sede en Tailandia, y Rosewin Holdings, una firma con sede en Londres, que invierten en whisky y otros licores.

El fundador del proyecto, Daniel Monk, se inspiró en la "pasión por la aventura y la exploración" de su padre, dice la casa de subastas. En la etiqueta de la botella aparecen 11 exploradores, entre ellos Ranulph Fiennes y Robin Knox-Johnston.

La subasta apoyará a varias organizaciones benéficas, como Marie Curie y Campaign Against Living Miserably (CALM), dice Lyon.

La enorme botella no es el recipiente de whisky más caro que se ha vendido hasta la fecha. Ese honor corresponde a un Macallan de 60 años vendido por US$ 1,53 millones en 2018.