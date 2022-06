Gobernabilidad, el gran reto del candidato Rodolfo Hernández 1:34

(CNN Español) -- La Liga de Gobernantes Anticorrupción, liderada por Rodolfo Hernández, es un movimiento político colombiano relativamente nuevo que tuvo gran éxito en Bucaramanga en los comicios regionales de 2019 y ahora es protagonista de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.

Hernández competirá contra Gustavo Petro para llegar a la Casa de Nariño en la segunda vuelta prevista para el 19 de junio.

Origen de la Liga de Gobernantes Anticorrupción

La Liga de Gobernantes Anticorrupción nació, según la propia agrupación, como idea de Hernández para agrupar bajo esa sombrilla a "ciudadanos independientes dispuestos a llegar a la función pública para desalojar de todos los gobiernos municipales y departamentales de Colombia a los bandidos que viven de la política".

Su sede nacional se encuentra en la ciudad donde comenzó la carrera política de Hernández, Bucaramanga, en el norte de Colombia. Su lema es "no robar, no mentir, no traicionar".

La "LIGA", como se presenta el movimiento a sí mismo, quedó habilitada por ley para participar en las elecciones de alcaldes, gobernadores, Asamblea Departamental, Concejo Municipal, Concejo Distrital y Juntas Administradoras Locales para el período comprendido entre 2020 y 2023.

Los integrantes

Rodolfo Hernández: encabeza la Liga de Gobernantes Anticorrupción. El movimiento previo que también había fundado él, y con el que llegó a la alcaldía de Bucaramanga, se llamaba "Lógica, Ética y Estética". Ingeniero de profesión, de 77 años, Hernández amasó su fortuna en la industria de la construcción de vivienda de interés social (para las familias más pobres) en los años 90, cuando Colombia atravesaba una crisis de construcción. En 1992 ya había sido concejal del municipio de Piedecuesta, donde nació, pero nunca asistió ni se posesionó como cabildante. En 2016 ganó la alcaldía, a la que renunció en 2019 alegando persecución política y cuando la Procuraduría lo sancionó por presunta participación indebida en política.

Marelen Castillo: es la compañera de fórmula de Hernández. Castillo, con nula experiencia política, ha pasado toda su vida dedicada a estudio y a la academia: fue profesora de colegio y en las últimas dos décadas de instituciones de educación superior. Es licenciada en Biología y Química de la Universidad Santiago de Cali e ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Tiene además una maestría y un doctorado. Nació en Cali, la tercera ciudad en importancia del país.

¿Quién es Marelen Castillo, quien podría ser la próxima vicepresidenta de Colombia?

Érika Tatiana Sanchez Pinto: resultó elegida como representante por Santander a la Cámara. Según el medio La Silla Vacía, es trabajadora social por la Universidad Industrial de Santander y cuenta con una maestría en gestión y políticas públicas. En Santander, dice el medio, es conocida como una de las "líderes de base" del grupo del exgobernador liberal Mario Camacho.

Juan Manuel Cortés Dueñas: este teniente retirado del Ejército es el otro representante electo por la Liga. Luego de su paso por las Fuerzas Armadas trabajó en una empresa privada de seguridad en Bogotá y fue asesor. También se dedicó a los negocios.

La Asamblea Departamental de Santander cuenta con dos diputados del movimiento de Hernández mientras que en el Concejo de Bucaramanga hay cuatro curules de ese movimiento.

Principales resultados en elecciones

Regionales de 2019: el movimiento de Hernández fue el más votado para el Concejo de Bucaramanga, y algunos medios consideraron al ahora candidato a la presidencia como uno de los grandes ganadores de esos comicios. La Liga obtuvo poco más de 39.000 adhesiones y cuatro puestos en el Concejo, de acuerdo a los registros oficiales. Además se impuso como alcalde el candidato al que Hernández apoyaba, Juan Carlos Cárdenas, aunque él se presentó oficialmente por otro movimiento.

Legislativas de marzo de 2022: obtuvieron dos escaños en el Congreso.

Presidenciales del 29 de mayo: la Liga obtuvo 5,9 millones de votos, 28% del total, quedando en segundo lugar tras el Pacto Histórico liderado por Gustavo Petro.