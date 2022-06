Día Internacional de las Remesas: aquí los países que más las reciben

La Casa Blanca sorprende con cambios en políticas hacia Cuba 2:55

(CNN Español) -- Este 16 de junio es el Día Internacional de las Remesas Familiares, el cual conmemora "la contribución de los más de 200 millones de mujeres y hombres trabajadores migrantes que envían dinero a sus más de 800 millones de familiares en sus países de origen", señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta fecha fue aprobada por la Asamblea General de la ONU el 12 de junio de 2018. En la resolución de ese día, el organismo internacional indicó que se decidió el 16 de junio para la conmemoración debido a que desde febrero de 2015 el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ya había proclamado el 16 de junio como Día Internacional de las Remesas Familiares.

Las remesas, que en pocas palabras son los envíos de dinero de connacionales desde un país extranjero a su país de origen, representan un gran impulso para la economía mundial, sobre todo en 2021, cuando experimentaron un aumento que no habían visto en 2020 debido a los efectos del primer año de pandemia.

Mientras que en 2020 sumaron US$ 719.000 millones en todo el mundo, las remesas ascendieron a US$ 773.000 millones en 2021, según estimaciones de Global Knowledge Partnership on Migration and Development (KNOMAD) y el Banco Mundial en el Informe sobre migración y desarrollo número 36, el cual se publicó en mayo de este año.

Por tanto, el incremento de las remesas en el mundo de 2020 a 2021 fue de 7,6%; en comparación, para el periodo 2019-2020, el aumento en este mismo rubro fue de apenas 0,6%.

En cada edición, el informe de KNOMAD y el Banco Mundial se enfoca más en las remesas hacia los países de bajos y medianos ingresos, pues son los que las reciben en mayor cantidad. De los US$ 773.000 millones que se estimaron en todo el mundo en 2021, US$ 605.000 millones se enviaron a naciones de bajos y medianos ingresos (es decir, casi el 80% del total).

En este contexto, KNOMAD y el Banco Mundial dieron a conocer a los 10 países de este sector que más recibieron remesas en 2021, con México dentro del top 3 (tal como en 2020). Te los presentamos a continuación.

Como se mencionó, las remesas en 2021 a los países de bajos y medianos ingresos fueron de US$ 605.000 millones, un aumento de 8,6% respecto a las remesas que recibieron esas naciones en 2020, dice el informe.

Asimismo, agrega que algunas razones con las que se puede explicar este incremento en los países de bajos y medianos ingresos fueron:

"Migrantes que querían enviar dinero para ayudar a sus familias que pasaban por dificultades en su país".

"Su capacidad para enviar remesas se vio favorecida, a su vez, por la fuerte actividad económica y los niveles de empleo de muchas grandes economías de destino que aplicaron programas de estímulo fiscal".

En cuanto a América Latina y el Caribe, KNOMAD y el Banco Mundial indican que las remesas hacia esa región pasaron de US$ 104.000 millones en 2020 a US$ 131.000 millones en 2021, un incremento de 26% en ese lapso.

A continuación, te presentamos los 10 países de América Latina y el Caribe que recibieron más remesas.