¿Qué es el "perdón social" del que habla Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia?

(CNN Español) -- El candidato presidencial colombiano Gustavo Petro, quien obtuvo más del 40% de los votos en la primera vuelta, ha hablado muchas veces del "perdón social", una propuesta de amnistía que ha generado polémica y sorpresas, y sus intentos de explicarlo han sido criticados por sus contradictores. El tema cobró relevancia durante la campaña presidencial cuando se reveló que el hermano de Petro se reunió con políticos condenados por corrupción en la cárcel y el candidato se refirió de nuevo al concepto.

¿Pero qué es exactamente este "perdón social" que propone el candidato de izquierda a la presidencia de Colombia, y por qué ya está generando polémica?

Frente al Senado de Colombia, en agosto 2021, Petro explicó que su propuesta proviene del concepto de perdón esgrimido por el filósofo francés Jaques Derrida (1930-2004).

¿En qué consiste este "perdón social"?

"(Derrida) dice que en ciertas épocas históricas, muy de vez en vez, una sociedad puede tener el acto imaginario, creativo y virtuoso de un gran perdón social para su integrantes", dijo Petro, agregando que este acto tiene la misma "generación de creación social" que las revoluciones.

"¿Podríamos pensar que es posible que a Colombia, después de dos siglos de guerras perpetuas le ha llegado un momento de perdón social generalizado? Yo pienso que sí", agregó.

¿A quién afecta este perdón generalizado? A los victimarios, "independientemente si estos cometieron crímenes políticos amnistiables e indultables o cometieron crímenes contra la humanidad", sostiene Petro, agregando que el nombre específico de este perdón, sea o no amnistía, dependerá de las leyes.

¿Cuáles son las condiciones?

"El perdón social es una expresión de la sociedad en busca de reconciliación. Tiene un motor: acabar con un conflicto en Colombia. Y por tanto la cárcel no es la pieza fundamental, (lo) es el corazón del ser humano", le dijo Petro, exalcalde de Bogotá y ahora candidato por el Pacto Histórico, a Fernando Ramos de CNN en mayo.

"Si somos capaces de perdonar una serie de hechos que diríamos imperdonables dentro de la historia de Colombia reciente, entonces seremos capaces de reconciliarlos".

Pero para otorgar este perdón social "que no es divino, es humano", señaló Petro, debe haber ciertas "condiciones históricas", basadas en un proceso previo de "verdad y reparación de las víctimas, a través de mecanismos concretos".

Sobre esta cuestión, Petro ya había señalado en agosto de 2021 que "antes de una amnistía debe haber devolución de todos los bienes a los despojados y verdad completa".

La visita de la controversia

A principios de abril medios de comunicación colombianos revelaron que Juan Fernando Petro, hermano del candidato, visitó en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá "La Picota" al exsenador Iván Moreno, condenado por corrupción.

La revelación causó una controversia en Colombia, y Petro aseguró que su hermano no forma parte de su campaña y que la reunión se dio en forma independiente. “Yo no mande hablar a nadie con Iván Moreno. Son los presos que pidieron hablar con la comisión intereclesial de Justicia y Paz. Ni se me pasó por la cabeza eso”, dijo en su cuenta de Twitter.

El 11 de abril, al referirse a la visita en una entrevista en W Radio, Petro volvió a mencionar el concepto de perdón social, señalando que Iván Moreno "nos ha sugerido es ser constructor de algo que yo he propuesto que se llama el 'perdón social'. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles".

Moreno fue condenado en 2015 a 14 años de prisión por su vinculación con el escándalo de corrupción del "carrusel de la contratación", de acuerdo con la agencia Efe. En tanto su hermano Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, fue condenado a 18 años de prisión por entregar coimas en el contrato de la red de salud del distrito por 67.000 millones de pesos (unos 22 millones de dólares), dentro de la misma operación.

Se abre la polémica

La propuesta del "perdón social" ha generado críticas contra Petro, especialmente de parte de sus rivales y tras conocerse el encuentro entre el hermano de Petro y Moreno.

"Tus antiguos socios y jefes políticos (que hoy están en la cárcel x corruptos [sic]), tienen con vos un pacto que vos mismo pusiste en evidencia para darles un tal “perdón social” a cambio de votos. Ya el país lo sabe", dijo en su cuenta de Twitter Federico Gutiérrez, cuando aún era candidato a la presidencia de Colombia por la coalición Equipo por Colombia.

"¿Perdón social? Cero tolerancia con quienes buscan votos con la corrupción", dijo Sergio Fajardo, ahora excandidato a la presidencia.

Pero Petro dice plantear la discusión desde el ámbito de la reconciliación social y no desde una acción de gobierno. "El perdón social no tiene que ver con lo jurídico, nace desde la sociedad", le dijo a Fernando Ramos. "No tiene que ver con el Gobierno, que es el que crea leyes como indultos o rebajas de penas".

A mediados de abril, Petro rechazó estar usando el "perdón social" para obtener réditos políticos, asegurando que irá a la justicia para defenderse, y ofreció más detalles sobre su proyecto desde su cuenta de Twitter.

"¿Significa el perdón social que los corruptos salen de la cárcel o se les rebaja las penas? Para nada. Al contrario. El perdón social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción, y paguen sus penas. La corrupción es la ruptura del perdón", dijo.

"El perdón social no lo otorga un presidente, es la sociedad quien lo otorga y creo, que a cambio de la verdad y la reparación, los mayores beneficiarios de ese perdón serían [el expresidente Álvaro] Uribe Vélez y sus amigos y miles de militares de todas las graduaciones", expresó en otro tuit.

Una vieja idea de Petro

Pero más allá de estas polémicas, Petro ha estado trabajando esta idea del "perdón social" desde hace tiempo.

En su ensayo "El perdón es solidaridad", incluido en 2002 en el libro "Cultura política y perdón", publicado por la Universidad del Rosario, el exalcalde de Bogotá argumenta que "en un país donde, desafortunadamente, lo imperdonable es ya parte de esa cotidianidad, se me ocurre que todos los días, en todos los instantes, deberíamos tener un perdón cotidiano que anulara lo imperdonable".

Y agrega: "Los mínimos del perdón coinciden con los mínimos de un pacto solidario para construir una nación sin exclusiones que finalmente pudiéramos llamar, sin ambages, democrática".

Con información de Fernando Ramos de CNN