Últimas noticias de la guerra: la Comisión Europea recomienda el "estatus de candidato" a la UE para Ucrania

Resumen en video de la guerra Ucrania - Rusia: 16 de junio 9:21

(CNN Español) -- Mientras aún resuenan las repercusiones del fuerte apoyo que recibió el presidente Volodymyr Zelensky por parte de líderes europeos, Ucrania dio este viernes un paso clave en su intento de ingresar a la Unión Europea, al recibir el apoyo directo de la Comisión Europea.

Además, la ONU advirtió que la ciudad de Mariúpol probablemente sea "el lugar más mortífero de Ucrania" desde el inicio de los ataques rusos en febrero.

Mira las principales noticias de la guerra de este viernes 17 de junio:

La Comisión Europea recomienda el "estatus de candidato" a la UE para Ucrania

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró este viernes que la Comisión recomienda que se conceda a Ucrania el "estatus de candidato" a la Unión Europea.

"En opinión de la Comisión, Ucrania ha demostrado claramente la aspiración del país y su determinación de estar a la altura de los valores y las normas europeas", dijo.

La ONU dice que han muerto más de 1.300 civiles en Mariúpol, pero el número real es "probablemente miles de personas más"

Al menos 1.348 civiles murieron durante la batalla de Mariúpol, entre ellos 70 niños, dijo este jueves un alto funcionario de las Naciones Unidas.

"El número real de muertos en las hostilidades sobre los civiles es probablemente miles más alto", dijo la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

"Estas muertes fueron causadas por ataques aéreos, bombardeos de tanques y artillería y armas pequeñas y ligeras durante los combates callejeros".

Hasta el 90% de los edificios residenciales han sido dañados o destruidos en la ciudad del sur, dijo Bachelet. Calificó a Mariúpol como "probablemente el lugar más mortífero de Ucrania" desde el inicio de la guerra hasta abril.

"Se han encontrado cadáveres en fosas individuales o colectivas improvisadas en patios, calles y parques, en casas y apartamentos sin vigilancia. Todavía quedan muchos por enterrar", dijo.

Bachelet añadió que ahora mismo es "imposible saber" el número exacto de muertos.

"Hasta que no se recuperen e identifiquen todos los cadáveres, y se establezca su condición, ya sea militar o civil, y las causas exactas de la muerte, será imposible conocer un número exacto de las muertes de civiles causadas directamente por las hostilidades, y las causadas por la falta de alimentos, agua, atención médica y otros efectos de la vida en las hostilidades", dijo.

Misil ruso destruye tren de la ONG del chef José Andrés 0:35

Rusia "no está limpia" y "no se avergüenza de mostrar quiénes somos", dice Serguéi Lavrov

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo que Rusia "no está limpia" y "no se avergüenza de mostrar quiénes somos", en una entrevista con la BBC publicada este jueves.

"No invadimos Ucrania", insistió Lavrov. "Declaramos una operación militar especial porque no teníamos absolutamente ninguna otra forma de explicar a Occidente que arrastrar a Ucrania a la OTAN era un acto criminal".

Cuando se le presionó más para que comentara sobre las víctimas de la guerra en Ucrania, Lavrov dijo: "No, Rusia no está limpia. Rusia es lo que es. Y no nos avergonzamos de mostrar lo que somos".

Lavrov pasó a comentar los ciudadanos británicos condenados a muerte en la autoproclamada República Popular de Donetsk y la responsabilidad de Rusia en este veredicto.

"No me interesan en absoluto los ojos de Occidente. Solo me interesa el derecho internacional. Según el derecho internacional, los mercenarios no son reconocidos como combatientes", dijo Lavrov.

La guerra es el motivo de la posible candidatura de Ucrania a la UE, según el presidente Macron

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que la posible concesión del estatus de candidato a la Unión Europea a Ucrania era el resultado de la invasión de Rusia.

En una entrevista este viernes con BFMTV, afiliada a CNN, a bordo de un tren que salía de Ucrania tras su visita a Kyiv, Macron dijo que "Ucrania normalmente no debería ser candidata" y que lo estaban "haciendo por la guerra y porque creemos que es bueno".

Macron estuvo en la capital de Ucrania junto a sus homólogos alemán, italiano y rumano para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en un viaje para suavizar las tensiones por lo que los funcionarios ucranianos perciben como un tibio apoyo a su defensa contra Rusia.

"Es una señal de esperanza, es un mensaje para que Ucrania diga que está en la familia europea", aseguró.

Aunque Macron dijo que la mayor parte de Europa occidental apoyaba el plan, "hay países que son más reticentes", dijo.

El líder francés añadió que la cuestión de la candidatura de Ucrania a la UE se decidirá en la cumbre del Consejo Europeo del próximo jueves y viernes.

"El camino es largo para entrar en la UE", añadió.

Asimismo, dijo que Moldovo también puede convertirse en candidato a la adhesión a la UE. El presidente francés visitó el miércoles el país del este de Europa en el marco de un viaje de dos días a Moldavia y Rumanía antes de su viaje no anunciado a Ucrania.

Algunos antecedentes: La adhesión a la UE implica el cumplimiento de los criterios de Copenhague, que exigen que el Estado candidato tenga un mercado libre que funcione, que pueda defender los valores europeos, como los derechos humanos y la legislación, y que el país tenga una democracia que funcione.

Además de estar actualmente en guerra, Ucrania ocupa el puesto 122 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, de un total de 180, lo que pone de manifiesto una de las principales razones por las que el país no suele ser considerado candidato a la UE.

El tercer estadounidense desaparecido en Ucrania es el veterano de los infantes de marina Grady Kurpasi

Un tercer estadounidense que el Departamento de Estado ha identificado como desaparecido en acción en Ucrania es un veterano de la Marina estadounidense, Grady Kurpasi, según confirmó su esposa a CNN.

La última vez que Heeson Kim y otros amigos cercanos supieron de Kurpasi fue entre el 23 y el 24 de abril, dijo George Heath, un amigo de la familia de Kurpasi a CNN.

Kurpasi sirvió en el cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos durante 20 años, retirándose en noviembre de 2021. Eligió ser voluntario junto a los ucranianos en Ucrania, pero inicialmente no se imaginaba luchando en el frente de la guerra, dijo Heath.

"Para él, personalmente, tiene un conjunto de habilidades que siente que puede devolver", dijo sobre Kurpasi. "Quería ir a ayudar al pueblo ucraniano. En realidad, no pensaba luchar".

El Departamento de Estado dijo que estaba al tanto de los informes sobre un tercer estadounidense que viajó a Ucrania para luchar contra Rusia y que ha sido identificado "en las últimas semanas" como desaparecido, dijo el portavoz del Departamento de Estado Ned Price durante una rueda de prensa el jueves. Price no dio el nombre del tercer estadounidense supuestamente desaparecido, pero dijo que el Departamento de Estado estaba en contacto con la familia.

Mientras tanto, este jueves apareció una foto de dos combatientes estadounidenses en la parte trasera de un camión militar ruso que aparentemente confirma que fueron capturados por las fuerzas rusas al norte de Járkiv, Ucrania, la semana pasada.

Los hombres son Alexander John-Robert Drueke, de 39 años, de Tuscaloosa, Alabama, y Andy Tai Ngoc Huynh, de 27 años, de Hartselle, Alabama. La foto muestra a los dos hombres mirando a la cámara con las manos a la espalda como si estuvieran atados.

La foto sin fecha fue publicada en Telegram este jueves por un bloguero ruso, The V, cuyo nombre completo es Timofey Vasilyev, de Moscú. CNN no puede verificar cuándo fue tomada.

Bunny Drueke, la madre de uno de los estadounidenses supuestamente capturados, dijo en una entrevista con Jake Tapper de CNN que el Departamento de Estado de EE.UU. le dijo que están trabajando para verificar la supuesta foto.

"Dijeron que hay una fotografía que está circulando en los medios de comunicación rusos. Y están trabajando duro para verificarla", dijo Bunny Drueke. "Tenemos muchas esperanzas".

Drueke dijo que su hijo fue a Ucrania para entrenar a los soldados de ese país para luchar contra Rusia porque "sentía que si no se detenía a Putin ahora, solo se volvería más audaz con cada éxito, y que eventualmente podría terminar en las costas estadounidenses".

Los dos estadounidenses que luchan junto a las fuerzas ucranianas al norte de Járkiv, en Ucrania, llevan casi una semana desaparecidos y se teme que hayan sido capturados por las fuerzas rusas, según sus familias y un compañero de lucha.

La redacción de CNN en Rusia ha identificado una caja blanca de comida con latas que caen fuera como "caballa con verduras" fabricada por el productor ruso de alimentos Fregat.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa de Rusia para obtener comentarios.