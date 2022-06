ANÁLISIS | Mike Pence dice que ningún presidente en su vida ha mentido tanto como Joe Biden. Ejem...

Pence culpa a medios de denigrar el ataque al Capitolio 2:01

(CNN) -- Este fue un intercambio real entre el exvicepresidente Mike Pence y el presentador de Fox Business Network Larry Kudlow el lunes:



Kudlow: "¿Has visto alguna vez a un presidente que se niegue a aceptar la culpa, y quiero añadir que comete tantas falsedades? Estoy siendo muy educado aquí, llamándolo falsedades... falsedades, ya sabes, en un día cualquiera. Sale a decir cosas que simplemente no son ciertas. ¿Has visto alguna vez algo así?"

Pence: "Nunca en mi vida. Hoy he dicho que nunca ha habido un momento en mi vida en el que un presidente estuviera más desconectado del pueblo estadounidense de lo que vemos hoy".

Repito: ests conversación ocurrió de verdad. En el planeta Tierra. Y, por lo que puedo decir, no fue un intento de parodia.

Repasemos algunos hechos, ¿de acuerdo?

1. Según el Fact Checker de The Washington Post, el expresidente Donald Trump dijo 30.573 cosas que eran falsas o engañosas durante sus cuatro años de mandato. Eso supone una media de 21 al día. Todos los días. Durante cuatro años. Y para su último año en el cargo, Trump estaba diciendo más de 39 declaraciones falsas o engañosas al día.

2. Trump ha mentido y sigue mintiendo sobre las elecciones presidenciales de 2020. Sus mentiras electorales jugaron un papel central en la motivación de quienes asaltaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

3. El propio Trump, hace décadas, reconoció el papel que ha jugado la exageración en su vida. Cito aquí a Trump en su libro "The Art of the Deal":.

"Juego con las fantasías de la gente. Puede que la gente no siempre piense en grande por sí misma, pero aún así puede emocionarse mucho con quienes sí lo hacen. Por eso un poco de hipérbole nunca viene mal. La gente quiere creer que algo es lo más grande, lo más genial y lo más espectacular. Yo lo llamo hipérbole veraz. Es una forma inocente de exageración, y una forma muy efectiva de promoción".

En agosto de 2020, un periodista le preguntó a Trump, sin rodeos: "¿Se arrepiente en absoluto de todas las mentiras que ha dicho al pueblo estadounidense?" Trump ignoró la pregunta.

Pence no es un hombre estúpido. Tampoco es alguien que desconozca por completo las circunstancias de los últimos cuatro años.

Es un político que intenta desesperadamente encontrar la manera de reconstruir su relación con la base de Trump, una relación muy dañada por su negativa a seguir adelante con los intentos de anular las elecciones de 2020.

Teniendo en cuenta esto, es una trampa para Pence golpear al presidente Joe Biden en Fox Business. Y que lo haga ignorando totalmente el gigantesco elefante en la habitación: el notable historial de falsedades de Trump tanto en el cargo como, ahora, fuera de él.