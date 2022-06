Matthew Heath, uno de los estadounidenses detenidos en Venezuela, intentó suicidarse, según su familia

Investigación de CNN: usaron cargos inventados para juzgar a los 6 de Citgo 7:22

(CNN) -- Matthew Heath, un estadounidense que ha estado detenido en Venezuela durante casi dos años, intentó suicidarse, dijo su familia en un comunicado compartido con CNN.

Matthew Heath, un veterano de la Marina que fue arrestado en septiembre de 2020 en Venezuela y que el Departamento de Estado de EE.UU. considera ha estado detenido injustamente, "fue trasladado de urgencia a un hospital militar después de intentar suicidarse y ahora está luchando por su vida", dijo su tía, Trudy Rutherford.

Rutherford dijo que la familia recibió noticias sobre la condición de Heath el lunes por la mañana "a través de canales privados, no de nuestro gobierno".

"Apenas la semana pasada, en una conferencia telefónica con tres altos funcionarios de la Administración, les advertimos de nuestras preocupaciones sobre la salud mental y el bienestar físico de Matthew después de casi 22 meses de detención injusta", dijo Rutherford.

"La vida de Matthew está en peligro inminente y no detectamos ninguna urgencia por parte de la Casa Blanca", dijo Rutherford, y agregó que se encuentra preguntándose "cómo le explicaré a su hijo de 13 años que su padre no va a volver a casa porque la Casa Blanca no pensó que salvarlo fuera lo suficientemente importante".

"Estamos frustrados con el patrón de 'decidir no decidir' de la Casa Blanca, las interminables revisiones de políticas y los tópicos vacíos acerca de que su caso es una prioridad", dijo.

Piden a la Casa Blanca trabajar por la liberación de Matthew Heath

Heath fue arrestado y acusado de terrorismo en Venezuela septiembre de 2020. En una declaración en enero, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, calificó los cargos de "engañosos" y dijo que Estados Unidos "seguiría buscando su devolución incondicional".

"Estamos al tanto de los informes de que un ciudadano estadounidense fue hospitalizado en Venezuela", dijo un portavoz del Departamento de Estado. "Debido a consideraciones de privacidad, no tenemos más comentarios".

En su declaración, Rutherford dijo que la familia le había pedido al exgobernador Bill Richardson, cuyo centro homónimo trabaja en nombre de las familias de los detenidos, "que se ponga en contacto con el régimen con la esperanza de negociar una evacuación médica de emergencia a Estados Unidos para que Matthew pueda obtener la atención de urgencia que necesita".

Richardson dijo en un comunicado a CNN que "estaba profundamente preocupado por escuchar hoy temprano de la familia de Matthew Heath sobre el intento de suicidio de Matthew durante el fin de semana".

"Permítanme ser claro: esta es una situación de vida o muerte que todos los involucrados deben tomar con la mayor seriedad", dijo Richardson.

“Es mi intención presionar al Gobierno de Maduro para que permita una evacuación médica de emergencia para que Matthew pueda regresar a Estados Unidos y recibir la atención crítica que necesita”, continuó. “Lo importante ahora es que la administración Biden actúe con decisión y rapidez”.

"Salvar la vida de Matthew es de interés para ambos gobiernos. No actuar bien podría costarle la vida a Matthew", dijo Richardson.

Los 6 de Citgo

Los 6 de Citgo

Heath es uno de al menos ocho estadounidenses que actualmente se sabe que están detenidos injustamente en Venezuela.

Además de Heath, cinco de los seis ejecutivos petroleros estadounidenses conocidos colectivamente como los "6 de citgo" (Tomeu Vadell, Jorge Toledo, Alirio José Zambrano, José Luis Zambrano y José Ángel Pereira) fueron detenidos en Venezuela hace más de cuatro años y permanecen detenidos allí, al igual que los estadounidenses Luke Denman y Airan Berry.

Dos estadounidenses que habían sido detenidos allí, incluido uno de los 6 de CITGO, fueron liberados en marzo tras la visita de dos altos funcionarios del gobierno estadounidense a Caracas.

-- Nota del editor: si tú o un ser querido ha contemplado el suicidio, conéctate a los teléfonos de ayuda contra el suicidio de tu país. Consúltalos en este link.