Científicas de Cuba, México y Argentina son premiadas por su notable contribución a la ciencia

La buena noticia del día: premian a una científica argentina del Conicet 1:12

(CNN Español) -- Tres científicas latinoamericanas recibieron este jueves en París el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO “La Mujer y la Ciencia” por sus destacados logros científicos en los últimos años.

Cada año, la Fundación L’Oréal y la UNESCO honra a cinco científicas procedentes de los cinco continentes principales —África y los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa, América Latina y el Caribe y América del Norte— por su contribución a la ciencia. Sin embargo, la fundación no había podido otorgar los reconocimientos de forma presencial en los últimos dos años ante las restricciones sanitarias de la pandemia de covid-19.

"Este año, nos complace especialmente celebrar no solo a las laureadas de 2022, sino también a las de los dos premios L'Oréal-UNESCO For Women in Science anteriores en una edición única de la Ceremonia Internacional en París", dijo en un comunicado Jean-Paul Agon, presidente de L’Oréal y la Fundación L’Oréal.

Durante la ceremonia de este jueves 45 científicas de 35 países fueron reconocidas y premiadas, 15 investigadoras recibieron el Premio Internacional L’Oréal-UNESCO “La Mujer y la Ciencia”, mientras que 30 jóvenes científicas, que fueron seleccionadas en 2020 y 2022, obtuvieron el título de Talentos emergentes internacionales.

Científicas de Cuba, Argentina y México son reconocidas

Entre las científicas latinoamericanas galardonadas por la Fundación L’Oréal y la UNESCO está la científica cubana María Guadalupe Guzmán Tirado, especialista en enfermedades infecciosas quien fue seleccionada en 2022 por la Fundación L’Oréal y la UNESCO por su trabajo para tratar adecuadamente el dengue, una infección vírica transmitida a los humanos por la picadura de mosquitos infectados que infecta cada año a entre 100 y 400 millones de personas en el mundo, según la ONU.

publicidad

Entre las científicas seleccionadas en la edición 2021, la matemática argentina Alicia Dickenstein, profesora de matemáticas en la Universidad de Buenos Aires, fue galardonada por sus destacadas contribuciones a la vanguardia de la innovación matemática al aprovechar la geometría algebraica en el campo de la biología molecular.

.@ADickenstein, gana el premio L’Oréal-UNESCO “La Mujer y la Ciencia” por aprovechar la geometría algebraica en el campo de la biología molecular. Su investigación ayuda a comprender mejor las estructuras y comportamientos de las células y moléculas 👏🏾#MujeresEnCiencia pic.twitter.com/w1yT522Ek2 — UNESCO en español 🏛️#Educación #Ciencia #Cultura (@UNESCO_es) June 23, 2022

Y en la edición 2020 del Premio Internacional L’Oréal-UNESCO “La Mujer y la Ciencia”, la organización seleccionó a la científica mexicana María Esperanza Martínez Romero, profesora de Ciencias Ambientales en el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por su trabajo en el uso de bacterias respetuosas con el medio ambiente para favorecer el crecimiento de las plantas en ambientes con nitrógeno limitado.

La investigación de Martínez Romero ha contribuido al aumento de la productividad agrícola que contribuye a la seguridad alimentaria, al mismo tiempo que reduce el uso de fertilizantes sintéticos, lo que ayuda a proteger al medio ambiente y a la diversidad.

La científica mexicana publicó un manual sobre sobre biofertilización para agricultores y ha impartido conferencias y talleres a agricultores, y emprendido programas de reforestación utilizando leguminosas fijadoras de nitrógeno inoculadas con las especies de rizobios que descubrió en 1991.

Actualmente, Martínez Romero se encuentra estudiando los microbios de animales como la tortuga de Tamaulipas, conejos en peligro de extinción y varios insectos nativos de México, como la cochinilla carmín y la cochinilla de cera de Chiapas. "La elección de especies locales para el estudio es muy recomendable para obtener nuevos resultados importantes relevantes para la comunidad local", explicó.

Sobre el papel de las mujeres en la ciencia, Martínez Romero alienta a las mujeres a explorar el camino de las ciencias. "Si alguna niña o joven tiene interés en conocer respuestas a sus preguntas, la ciencia es un camino que debería de explorar, buscando posibilidades y oportunidades que muchas veces no son evidentes", dijo la científica a CNN.