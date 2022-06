Hombre de Carolina del Sur gana US$ 100.000 en la lotería tras usar una estrategia que vio en televisión

Compró pollo para la cena y ganó la lotería en EE.UU. 0:52

(CNN) -- No todo lo que se ve en la televisión es real, hasta que lo es...

Un hombre de Carolina del Sur ganó más de US$ 100.000 después de probar una estrategia de lotería que, según él, se inspiró en un episodio del programa "Lottery Changed My Life" ("La lotería cambió mi vida) de TLC.

La estrategia consistía en gastar US$ 25 a la semana durante tres meses jugando a la lotería. Durante la primera semana, ganó US$ 500. Pero en la séptima semana, se llevó a casa US$ 100.000.

El premio mayor le llegó el 28 de mayo mientras jugaba a un boleto de Powerball. Al principio pensó que había ganado US$ 50.000 al acertar dos números, pero afortunadamente su mujer volvió a comprobarlo y le ayudó a confirmar que había acertado cuatro de los cinco números de la bola blanca y el rojo de la Powerball, lo que aumentó el premio.

"Ni siquiera sabía cómo jugar al Powerball", dijo el afortunado ganador a los funcionarios de la Lotería de Carolina del Sur.

Tras sus victorias consecutivas, se compró un auto nuevo. Además, sigue con su plan y continuará comprando billetes de lotería durante el periodo de tres meses.

Las probabilidades de acertar cuatro números de la bola blanca y el Powerball rojo son de 1 en 913.129, según el sitio de la Lotería de Carolina del Sur.

¿Quién sabe? Puede que vuelva a ganar.