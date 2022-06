Las criptomonedas se desploman, pero la tecnología que tienen detrás podría ahorrar miles de millones a las marcas de lujo

El Bitcoin se recupera levemente después de una fuerte caída 1:02

(CNN) -- Las falsificaciones son un gran problema para los diseñadores de alta gama de todo el mundo: las marcas de lujo perdieron US$ 98.000 millones en ventas debido a las falsificaciones solo en 2017.

Estas pérdidas pueden dañar tanto las ganancias como la reputación, por lo que algunas marcas están recurriendo a la tecnología para proteger sus productos, el valor de la marca y a los consumidores.

A pesar de ser competidores, el conglomerado de marcas de lujo LVMH unió fuerzas con Prada y Cartier, en abril de 2021, para establecer el Aura Blockchain Consortium, una plataforma sin ánimo de lucro que crea un "gemelo digital" para los productos de diseño.

Blockchain es un libro de registro digital que no puede editarse, cambiarse o manipularse. Es la misma tecnología en la que se basan las criptomonedas, cuyos precios se han desplomado últimamente. Pero tiene muchas otras aplicaciones, y Aura la utiliza para dar a los productos de lujo un identificador digital único que ayudará a los clientes a asegurarse de que su compra es auténtica.

"Blockchain es una tecnología que evoluciona muy rápido y es realmente compleja", dice Daniela Ott, secretaria general del Aura Blockchain Consortium. "De lo que trata Aura es de facilitar el uso de las blockchains a las marcas de lujo".

Hasta la fecha, más de 20 marcas utilizan el software de Aura, con más de 17 millones de productos registrados en la plataforma, dice Ott.

"Estas marcas son competidoras en todos los demás aspectos, pero están colaborando en esta tecnología para que esto avance más rápido, de la manera más segura", dice.

"Trazabilidad y confianza"

Al crear un "gemelo digital" para productos físicos como zapatos o bolsos, el software de Aura recopila un libro de registro con información como el tipo de material y su procedencia, dónde y cuándo se fabricó y cuántos se produjeron.

Ott afirma que esto ofrecerá a los consumidores un mayor nivel de prueba y protección al actuar como un certificado digital de autentificación que utiliza una "encriptación de nivel bancario" y es "imposible de falsificar", frustrando a los falsificadores. Los gemelos digitales, a los que se puede acceder a través de una página web o una aplicación móvil, proporcionarán más información sobre el origen del producto, mejorando la "trazabilidad y la confianza" en torno a la sostenibilidad y las cuestiones éticas para los consumidores conscientes, afirma.

Sin embargo, las blockchains tienen sus limitaciones: la información es tan fiable como la persona que la introduce, dice Ott, y advierte que "si una marca no tiene una buena relación con el proveedor, las blockchains no ayudarán".

La sostenibilidad es una preocupación clave para la agrupación. Como blockchain privada construida desde cero, Aura dice que su plataforma utiliza menos energía que las blockchains públicas. La plataforma también da a las marcas el control sobre la información que comparten y mantiene los datos de la marca y del consumidor seguros, señala Ott.

Aura lanzó su software basado en la nube a principios de 2022. Ott dice que su tecnología plug-in permitirá a las marcas integrar el producto en sus operaciones existentes con "cero conocimientos de blockchain".

Y más marcas se están subiendo al barco. El grupo de ropa de calle de diseño OTB se convirtió en miembro fundador, en octubre de 2021, y el mes pasado, el especialista en diamantes y gemas Sarine Technologies se unió también al grupo. Los miembros fundadores contribuyen a los costes de desarrollo y tienen más voz en la gobernanza, dice Ott, mientras que todos los miembros pagan una cuota de licencia por los servicios de software y por cada gemelo digital producido.

Tecnología en tendencia

Otras marcas de moda también están utilizando herramientas de blockchain. Audemars Piguet y Vacheron Constantin se unieron a la plataforma blockchain de código abierto Arianee, con sede en París, mientras que el archivo fotográfico de Karl Lagerfeld se autentifica en la blockchain pública de Lukso Network.

La creación de una identidad digital podría ser cada vez más importante para los revendedores de lujo de segunda mano, un mercado en rápido crecimiento. Plataformas en línea como Hardly Ever Worn It y Vestiaire Collective necesitan autenticar los productos antes de venderlos, lo que supone un proceso de varios pasos que implica comprobaciones digitales y físicas, afirma Victoire Boyer Chammard, responsable global de Autenticación de Vestiaire Collective.

"La falsificación existe desde hace décadas y avanza constantemente", dice Chammard. El equipo de Vestiaire, formado por 60 autentificadores, comprueba la documentación digital, incluidas las fotos, antes de examinar cada artículo. La IA y las blockchain podrían ayudar a acelerar el proceso de autentificación digital, dice Chammard, añadiendo que esto ayudaría a los autentificadores humanos en lugar de sustituirlos.

"Seguiríamos necesitando que un experto realizara un examen físico para verificar todos los datos digitales", dice, y añade que si las marcas de lujo utilizan la misma tecnología, ayudaría a los revendedores a acceder y utilizar fácilmente la información.

Blockchain también podría ser útil más allá de la moda, dice Ott: sectores de lujo como el arte, la cosmética, la perfumería y los muebles podrían beneficiarse. En el futuro, Ott afirma que el libro de registro también podría contener información sobre el mantenimiento y la conservación de los productos, lo que ayudaría a determinar mejor el valor de un producto para su reventa.

La incorporación más reciente al consorcio Aura es la del fabricante alemán de automóviles Mercedes-Benz, que se ha unido como miembro fundador y tiene previsto utilizar la plataforma para explorar diferentes aspectos de la marca digital, como la creación de NFT (tokens no fungibles) para experiencias artísticas digitales en el auto.

"Nuestra medida del éxito es incorporar a todas las marcas de lujo", dice Ott.